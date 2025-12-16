“Salir de Sega fue bueno para mi salud”: así fue el desarrollo del primer juego de Sonic

Sonic The Hedgehog lanzado en 1991 para la Sega Génesis, la consola más exitosa en la historia de compañía japonesa. Foto: Nintendo

En 1989 la consola Mega Drive de Sega no lograba consolidarse como la opción preferida de los jugadores a pesar de ser técnicamente mejor y más potente que su competencia, Nintendo. Fue en ese momento que los directivos de la empresa japonesa decidieron iniciar un concurso al interior de la compañía para encontrar el nombre y la identidad de la mascota de la plataforma.

En 1990, con Sonic, un erizo azul, ya establecido como la cara de Sega frente al mundo, el departamento de producción de videojuegos inició el desarrollo de un título basado en el simpático personaje. En ese momento, Mark Cerny, hoy conocido como el arquitecto de la PlayStation 4, PlayStation 5 y un peso pesado dentro de Sony Interactive Entertainment (SIE), trabajaba para Sega of America.

Hace poco Cerny reveló cómo fue el proceso de trabajar en la programación de Sonic The Hedgehog, el primer juego de esta emblemática celebridad del Gaming, estrenado el 23 de junio de 1991. Sí, hace casi 35 años. De acuerdo con el padre de la PS4 y PS5, lejos de haber sido un proyecto tranquilo y libre de problemas, fue “terriblemente controvertido” costándole sangre, sudor y lágrimas.

¿Dónde fue creado el primer videojuego de Sonic?

Si bien la primera entrega del famoso erizo azul se desarrolló en Japón, fue Mark Cerny, un diseñador estadounidense, quien fundó el equipo que creó Sonic The Hedgehog 2. Además, desde el primer título el hombre estuvo involucrado en el proceso, especialmente en hacer que el juego no solo fuera exitoso en Japón y Europa, sino especialmente en América, donde Mario Bros de Nintendo era el rey.

“La presión era hacer un videojuego que pudiese vender un millón de copias”, le dijo Cerny al periodista Simon Parkin en su podcast, My Perfect Console. Una respuesta que refleja la crudeza de la guerra de consolas, en este caso de mascotas, entre Nintendo y Sega que se extendió hasta los primeros años del siglo XXI, cuando esta última decidió abandonar la fabricación de consolas para siempre.

“Lo habitual en esta clase de desarrollos eran tres personas trabajando durante tres meses, pero con este juego fuimos cuatro personas durante 14 meses. Y aunque fue un éxito, se gastaron mucho dinero”, contó Mark Cerny. Ni él ni nadie en Sega Japón y Sega Estados Unidos imaginaron la enorme popularidad que tendría a la postre el título. Tanto que la compañía no tenía pensada una secuela.

¿Cómo fue el desarrollo del segundo juego de Sonic?

Sin embargo, todo cambio tan pronto Sonic debutó en el mercado con dos millones de copias vendidas durante los primeros seis meses. Una cifra que hoy puede parecer pequeña, pero que hace 35 años era un éxito rotundo. Fue en ese momento que la oficina nipona de Sega envió el mensaje al otro lado del Pacífico de que se pusieran manos a la obra con la segunda entrega de Sonic The Hedgehog.

Aunque la idea inicial fue de Naoto Oshima, diseñador de videojuegos japonés, Cerny también relató que el trabajo en Sega por esos años era “brutal”. Las presiones de que el segundo videojuego de la franquicia fuera igual o más exitoso que el primero fueron difíciles de llevar. Un sentimiento que él describió como generalizado; desde el primer empleado de las oficinas, hasta el presidente.

“Salir de Sega fue bueno para mi salud. Nakayama es sorprendente. Comprende los juegos como nadie en el negocio, pero trabajar con él era muy difícil y después de siete años fue más que suficiente”, concluyó Cerny. Una historia que ejemplifica todo lo bueno y lo malo que hay detrás del desarrollo de un juego y que a veces escapa de la compresión de la mayoría de los usuarios que gozan de este ocio digital.

