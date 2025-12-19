Kim Kardashian en Fortnite: cómo conseguir su skin, atuendos, bailes y más

Es posible conseguir la skin de Kim Kardashian en Fortnite gratis. Foto: Epic Games Store

Kim Kardashian en Fortnite es una sorpresa de Navidad que nadie se esperaba. La modelo, actriz y empresaria estadounidense colapsó las redes sociales al anunciar una colaboración con Epic Games. Este popular videojuego gratuito se puede disfrutar en consolas (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 1 y 2) y PC y propone una batalla de disparos en un mapa compartido con otros jugadores en línea.

Ahora, la mujer de 45 años hace parte de las skins (personajes) que se podrán adquirir dentro del modo Battle Royale del juego, el más famoso entre los usuarios del título. Aun así, hubo quienes la obtuvieron gratis, participando de la Icon Cup de Kardashian; un torneo competitivo en la entrega que se utiliza para conmemorar fechas importantes, o como en este caso, celebrar la llegada de una nueva skin.

Son oportunidades idóneas para que los jugadores demuestren cuánto han aprendido jugando Fortnite y cómo sus habilidades pueden hacerlos capaces de ganar personajes y así evitar pasar por la tienda del videojuego. Esta nueva edición de la Icon Cup estuvo disponible el 12 de diciembre de 2025 y constó de 10 partidas en Battle Royale con construcción en solitario para cada gamer.

Dependiendo del rendimiento individual en cada ronda, el sistema otorgaba un puesto en una tabla regional que iba organizando a los jugadores del mejor al peor. Quienes ocuparon las plazas más altas, pudieron tener la skin de Kim Kardashian. Sin embargo, para quienes no hayan podido acceder a este evento de tiempo limitado, así pueden comprar el personaje de la modelo en la tienda virtual del juego.

¿Cuánto cuesta la skin de Kim Kardashian en Fortnite?

A partir del 13 de diciembre, el personaje de la celebridad estadounidense estará a la venta en Epic Games Store. Eso sí, los usuarios del popular videojuego solo podrán ejecutar esta compra hasta el 28 de diciembre a las 7:00 p. m., pues después de eso no estará disponible.

El paquete “Kim Kardashian” incluye una mochila de bonificación que usa el personaje en su espalda. Además, la skin de la actriz está vestida con botines blancos, un gabán blanco, un pantalón azul celeste y una blusa corta también de color blanco.

Todo esto tiene un precio de 1.500 paVos, la moneda virtual del título. Eso traducido a pesos colombianos es difícil de precisar, pero para que se hagan una idea, un paquete de 1.000 paVos en Colombia tiene un costo real de COP 30.989 o COP 79.399 por 2.800 paVos.

Modos de juego de Fortnite con Kim Kardashian

Respecto al atuendo anteriormente descrito con el que iniciarán todos aquellos que compren el paquete “Kim Kardashian”, pues el enterizo negro se desbloqueará después, este está disponible para los modos Battle Royale, Rocket Racing y Fortnite Festival.

No obstante, la mochila que el personaje carga a la espalda, la cual lleva artículos de maquillaje como polvos, labiales y un spray, solo se puede portar en el modo Battle Royale y Fortnite Festival. Aunque al final será decisión de cada gamer llevar la mochila o no.

En conclusión, Fortnite sigue ganando adeptos en sectores de la sociedad alejados del Gaming, como el mundo del entretenimiento y los seguidores de esta celebridad. Una muestra más de que cada vez más el Gaming tiene un lugar importante en el mundo real.

