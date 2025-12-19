¡Sora llegó a Colombia! Así funciona la app de OpenAI para crear videos con IA

La aplicación Sora, desarrollada por OpenAI, ya está disponible en Colombia y permite crear videos con inteligencia artificial desde texto. Foto: sora openai

OpenAI lanzó Sora en Colombia, uno de los primeros países de América Latina en acceder a esta experiencia de creación de video con inteligencia artificial.

Desde su lanzamiento, la aplicación ha mostrado un impulso notable: superó el millón de descargas en menos de cinco días, mientras creadores de distintas partes del mundo ya han producido cientos de millones de videos imaginativos y originales.

Ese crecimiento llevó a Sora a expandirse más allá de su debut inicial en Estados Unidos y Canadá hacia mercados selectos en Asia, y ahora a América Latina.

Con su llegada a la región, creadores, artistas y narradores cotidianos podrán transformar ideas escritas en videos, dando forma visual a su imaginación a través de la plataforma. Además de Colombia, Sora estará disponible en Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

En Colombia, la aplicación puede usarse desde sora.com, así como en dispositivos iOS y Android.

¿Qué es Sora?

Impulsada por Sora 2, el modelo avanzado de generación de video de OpenAI, la aplicación permite generar videos de estilo convincente, hiperrealista o artístico, además de remixear creaciones de otros usuarios y compartir nuevas interpretaciones. También ofrece un feed personalizado para descubrir clips y explorar contenidos creados dentro de la comunidad.

Una de sus funciones más destacadas es “Personajes”, que permite proyectar a las personas —y a sus amigos— en cualquier escena, tras una breve grabación única de video y audio que sirve para verificar la identidad y capturar la apariencia. Esta función se ha convertido en una de las más apreciadas por los primeros usuarios, al proponer una forma nueva y lúdica de interactuar y conectar.

Sora es compatible con el idioma español, lo que facilita la creación de videos que reflejan la cultura, el humor y el estilo local. Con “Personajes”, los usuarios pueden dar vida tanto a figuras reales como imaginadas: desde un gato o un peluche, hasta un garabato o un personaje original creado dentro de la aplicación.

Seguridad en Sora

Según OpenAl, La experiencia de Sora fue diseñada con un enfoque que prioriza la creación sobre el consumo. Su feed no está pensado para el desplazamiento infinito, sino para mostrar contenido relacionado principalmente con las personas que el usuario sigue o con las que interactúa, así como videos que pueden servir de inspiración para nuevas creaciones. El objetivo no es maximizar el tiempo de permanencia, sino estimular la producción creativa.

En cuanto a la identidad, la función “Personajes” ofrece control total sobre la propia imagen. Los usuarios deciden quién puede utilizar su personaje y pueden revocar permisos o eliminar cualquier video que lo incluya en cualquier momento. Según la empresa estadounidense, todos los contenidos —incluidos los borradores creados por otras personas— pueden ser revisados por el titular del personaje.

Para reforzar la transparencia, los videos generados con Sora incluyen una marca de agua visible y animada, así como una marca de agua digital invisible C2PA, un estándar de la industria que no puede eliminarse ni añadirse a contenidos que no provengan de la plataforma, permitiendo identificar de forma clara el origen de cada video.

Sora también incorpora filtros de seguridad avanzados que delimitan el tipo de contenido que puede generarse. Estas medidas permiten explorar distintos formatos creativos, como comedia, acción, drama, comedias románticas y animación, mientras restringen la creación de violencia gráfica realista, contenido íntimo, material engañoso, el uso de figuras públicas vivas y otras categorías sensibles.

Como menciona OpenAI, para los usuarios menores de 18 años, la aplicación cuenta con protecciones reforzadas, que incluyen límites predeterminados sobre la cantidad de generaciones visibles en el feed y permisos más estrictos.

A estos sistemas automatizados se suman equipos de moderación humana que revisan con rapidez casos de acoso u otros reportes. Además, Sora ofrece controles parentales a través de ChatGPT, que permiten ajustar límites de desplazamiento, desactivar la personalización del algoritmo y gestionar la configuración de mensajes directos.

