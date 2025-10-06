15 años de Instagram: La red social que cambio el comercio electrónico

Inicio de sesión en Instagram de 2010 a 2016 en un iPhone 6. Foto: Pexels

El 6 de octubre de 2010, Kevin Systrom y Mike Krieger lanzaron su proyecto de fotografía a la App Store, la tienda de aplicaciones de Apple. En ese momento, ninguno sabía el fenómeno social y digital que habían creado. 15 años después, Instagram tiene más de 2.000 millones de usuarios, siendo India, Estados Unidos y Brasil los países que lideran el ranking.

Y no es para menos, es una de las cinco redes sociales más usadas en el mundo, promediando de 30 a 34 minutos de uso diario por persona. Uno de los aspectos que lo diferenció de otras propuestas fue la inclusión en 2011 de los “hashtags”. Una palabra que aún sirve como agrupador de imágenes, videos y publicaciones sobre un mismo tema.

En su momento, esta sencilla herramienta les permitió a los primeros consumidores ser más visibles para otras personas con sus mismos intereses, logrando más “likes”, lo que ayudaba a generar más tráfico web. Fue tan buena y repentina la apropiación de Instagram de parte de los usuarios, que tan solo dos años después de su puesta en funcionamiento fue comprado por Facebook.

En ese entonces, la red social creada por Mark Zuckerberg era la reina de este tipo de aplicaciones. Sin embargo, Instagram estaba atrayendo las miradas de los más jóvenes, especialmente porque allí se resaltaban más las imágenes y menos los textos. Esa razón fue suficiente para que el empresario estadounidense desembolsara USD 1.000 millones por la naciente red social.

Instagram y su estrecha relación con la generación Z

En agosto de 2016, Instagram cambió su clásico logo con de una cámara análoga en estilo vintage, por una imagen en arcoíris con la simple silueta de la misma cámara. Una movida sencilla, pero que marcaría el destino de la red social para siempre.

Con esto, la plataforma terminó de adoptar su papel como canalizador de una naciente generación, llamados por algunos expertos los primeros nativos digitales, pues los centennials se habían adueñado de Instagram y abandonado otras propuestas.

No es en vano que, desde su creación, Instagram tiene la mayoría de sus usuarios rondando los 18 a 24 años de edad. Un target generacional que también se relaciona estrechamente con la masificación de la publicidad en redes sociales y el nacimiento de los creadores de contenido.

Instagram y publicidad, uno solo

Aunque YouTube ya le había mostrado al mundo que se podía vivir de hacer contenido para internet, Instagram lo llevo a otro nivel. A enero de 2025 y según una encuesta hecha por Facebook, el 87% de las personas que usan Instagram se consideran creadores de contenido.

Una cifra que ha impactado la manera en que los individuos se relacionan con la red social. Ya no solo se trata de una aplicación para ver historias, postear reels y observar imágenes de amigos y famosos; también es un e-commerce de vital de importancia.

Especialmente para negocios emergentes, casi de cualquier categoría. De acuerdo con un estudio de Meta, el 50% de las personas que ven un producto o servicio en Instagram lo terminan comprando, el 60% descubre elementos nuevos a través de la plataforma y se espera que a finales de 2025 la publicidad en Instagram genere más de USD 32.000 millones solo en Estados Unidos.

Los y las más famosas en Instagram

No obstante, no todo es publicidad en Instagram. También ha sido el escenario digital de eventos y momentos importantes para el mundo. Desde noticias que han emocionado a los millones de fanáticos de Taylor Swift, hasta la coronación de Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Estas son las 10 publicaciones más “likeadas” en la historia de Instagram y las 10 cuentas más seguidas de la red social. Les sorprendería a algunos la enorme popularidad del fútbol y sus personajes más famosos entre los usuarios de la app.

Las 10 publicaciones más “gustadas” en Instagram

Messi levantando la Copa del Mundo en Doha (74,7 millones de “me gusta”). Un huevo (60,6 millones de “me gusta”). Messi durmiendo con la Copa del Mundo (53,7 millones de “me gusta”). Canción de la película Ramaiya Vastavaiya (51,9 millones de “me gusta”). Cámara Insta360 GO 3S (47,1 millones de “me gusta”). Cristiano Ronaldo y Messi jugando ajedrez sobre un maletín Louis Vuitton (41,6 millones de “me gusta”). Messi con la Copa del Mundo en el avión (41,2 millones de “me gusta”). Taylor Swift anuncia su matrimonio con Travis Kelce (37,7 millones de “me gusta”). “My Heart Will Go On” en piano (37,2 millones de “me gusta”). Ronaldo saltando a una piscina congelada (35,7 millones de “me gusta”).

