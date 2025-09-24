Los WF-C710N de Sony son audífonos muy eficientes, pero poco intuitivos

El Espectador pudo probar los WF-C710N de Sony, unos audífonos pensados para casi cualquier tipo de usuario en Colombia. Foto: Sony

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sony Electronics anunció el lanzamiento de los nuevos audífonos inalámbricos WF-C710N con la famosa función de Cancelación de Ruido de Sony. Además, según la marca nipona tienen una batería de hasta 30 horas y un nuevo diseño en blanco, negro, azul y rosado. La incorporación de dos micrófonos exteriores le permite detectar los sonidos del entorno.

Incluso, mantiene la característica Ambient Sound para permitir el paso de ruido fuera de los audífonos. Una función que ningún producto como este debería dejar de lado, pues representa un ítem de seguridad para el usuario, especialmente en momentos en los que no debe estar totalmente inmerso en lo que escucha, como en la calle o el transporte público.

Su estuche de carga cilíndrico es pequeño, liviano y fácil de llevar en un bolso o cualquier bolsillo del pantalón. La aplicación Sound Connect permite acceder a la mayoría de las funcionalidades como el control adaptativo de sonido (Adaptive Sound Control), el cual detecta el lugar donde se encuentra el usuario y qué está haciendo, para ajustar el sonido.

Brinda una carga rápida que permite 60 minutos de uso con solo cinco minutos cargando. Adicionalmente, la ecualización personalizada (EQ Custom) y la resistencia al agua IPX4, los hacen compañeros ideales para llevar la música al gimnasio o cualquier otro lugar. Sin embargo, ¿Qué tanto se cumple de todo esto que promete Sony? Aquí está la reseña de los audífonos inalámbricos WF-C710N.

¿Qué tal es la cancelación de ruido de estos audífonos?

Siendo su característica más destacada, los Sony WF-C710N cumplen muy bien su promesa de ofrecer Noise Cancelling -por su nombre en inglés- a un precio más bajo que su competencia. Esta función es casi exclusiva de los modelos más premium de cualquier fabricante, pero aquí funciona muy bien en audífonos de gama media.

Al activar la función durante nuestras prueba, un mes aproximadamente, notamos que la cancelación de ruido se comporta satisfactoriamente. Es casi imposible escuchar algún ruido en el exterior con el producto puesto, por lo que recomendamos solo hacerlo en lugares y situaciones controladas.

Además, su diseño compacto (a nosotros nos tocó el modelo rosa) lo hace ideal para casi cualquier tipo de usuario. Especialmente si estamos hablando de aquellas personas con oídos pequeños, pues el audífono se les acomoda perfectamente a su cavidad auricular.

Funciones limitadas a la app

No obstante, y como nada puede ser completo, muchas de los funciones de los WF-C710N dependen en buena parte de la aplicación Sound Connect la cual puede ser fácilmente confundida con cualquier otra, sea en Google Play o App Store.

Incluso, al menos en nuestro caso de uso, el emparejamiento con el dispositivo móvil no fue tan intuitivo como lo imaginábamos. No bastó con abrir la caja de los audífonos, encender el Bluetooth del celular y conectar ambos equipos, pues se necesita de la aplicación para vincularlos.

Eso sí, ya con la app en funcionamiento las posibilidades de personalización en las funcionalidades son infinitas y es la mejor manera de sacarle provecho al producto. No obstante, creemos que no todos los usuarios están dispuestos a descargar un aplicativo en su teléfono para obtener todo el rendimiento de los nuevos auriculares Sony WF-C710N.

En conclusión, la fidelidad del sonido es la mayor fortaleza de este par de audífonos, que no solo son cómodos, sino que también tienen una batería que cumple a cabalidad las 30 horas que promete en su caja. Una opción más que viable para aquellos clientes que busquen la mejor experiencia de sonido sin demasiadas configuraciones adicionales.