Apple lanza función para personalizar el Liquid Glass: más transparente u opaco

Apple permitirá elegir entre un diseño Liquid Glass más transparente o más opaco. Todo esto como parte de su nuevo ajuste que llegará con iOS 26.1, la primera versión del más reciente sistema operativo de Apple y que se aplicará a todo el ecosistema de la manzana mordida. Este diseño, conocido como Liquid Glass, transparenta elementos del teléfono como las notificaciones, la barra de tareas y las ventanas flotantes. Estas mismas se adaptan dinámicamente al contenido que se muestra en panel, superponiéndose de manera más sutil sin entorpecerlo.

La llegada de este software marcó un antes y un después para todos los usuarios del fabricante estadounidense, pues fue la primera vez que unificó el mismo sistema en todas las plataformas de la compañía bajo elementos que replican propiedades del cristal como la transparencia, el reflejo de la luz y que se aplican a la navegación y los controles. Además, desde su nombre llamó la atención de las personas, pues se eligió “26″ para que el sistema operativo estuviera alineado con el año en el que estaría en funcionamiento.

Sin embargo, no todo el mundo ha quedado contento con este cambio que ofrece una superposición translúcida que no siempre permite ver bien los elementos, como ocurre con las notificaciones. Algo que Apple busca corregir con la beta 4 de iOS 26.1, como informan en 9to5Mac. Esta beta, ya disponible para su prueba antes del lanzamiento oficial, introduce un nuevo ajuste que permite elegir entre dos estilos de Liquid Glass: “transparente” y “tintado”. Todo esto con el fin de complacer a quienes no les gustó el diseño traslúcido.

¿Cómo son los nuevos diseños del Liquid Glass en el iPhone?

El primero ofrece una superposición más transparente, que deja ver mejor lo que hay en la pantalla, tal y como lo hemos venido viendo en la interfaz actual, mientras que el segundo aumenta la opacidad y el contraste. La elección que se haga se mantendrá en todo el ecosistema de Apple, en las aplicaciones de la compañía y en las aplicaciones de terceros que tengan soporte para Liquid Glass.

Ya antes del lanzamiento oficial de iOS 26, durante las betas para desarrolladores, Apple oscurecido más el diseño de Liquid Glass y aumentó el contraste para mejorar la legibilidad. Una tarea para nada fácil para los de Cupertino, pues era el cambio más grande en el estilo del menú principal de todos los dispositivos de la manzana mordida, por lo que probablemente iba a provocar controversias.

Adicionalmente, también sería el sistema nativo de los nuevos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los cuales fueron estrenados mundialmente el pasado 19 de septiembre de 2025. Sin embargo, esta nueva funcionalidad del Liquid Glass no solo está disponible en los modelos más recientes de Apple, pues es compatible con cualquier equipo con el chip A13 Bionic o superior.

¿Qué celulares son compatibles con iOS 26?