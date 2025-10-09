Roku Streaming Stick Plus ¿Realmente es necesario en pleno 2025?

El nuevo Roku Streaming Stick Plus llegó a Colombia hace un poco más de tres meses y ofrece contenidos en 4K, siempre y cuando el televisor al que esté conectado también sea compatible con esta revolución en pantalla. Foto: WIRED

La búsqueda por comando de voz y la posibilidad de conectarlo directamente a un puerto HDMI del televisor son los mayores atractivos del nuevo Roku Streaming Stick Plus. Un reproductor de streaming inteligente que hace un poco más de tres meses llegó a Colombia con la promesa de ser el compañero perfecto para aquellos televisores 4K sin conexión a internet.

Sin embargo, y luego de más de un mes de uso, en realidad son pocos los TV’s que ofrezcan resolución 4K sin ser inteligentes. Eso sí, las otras funciones de este nuevo modelo de Roku, una marca muy reconocida en el país por este tipo de productos, pero que también diseña el sistema operativo para televisores, llamado Roku TV, funcionan intuitivamente con el usuario.

Por ejemplo, la vertical de “No Te Lo Pierdas” en el menú principal recomienda una selección personalizada de series y películas. La cual, al menos desde nuestro uso, fue fácil de entender y con tan solo hacer clic sobre el título que queríamos ver nos llevaba directamente a la plataforma de streaming que ofreciera ese contenido audiovisual.

Además, aunque no es una novedad, pues está presente en modelos anteriores, la alta compatibilidad con casi cualquier aplicación de contenido en línea es otro punto a favor de este Roku. Desde las más comunes como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video, hasta algunas menos reconocidas como Crunchyroll, Pluto TV y RTVCPlay. Todas en un mismo lugar.

¿Cómo es el control e instalación de este Roku?

Volviendo con los dos puntos de partida de esta reseña, el control, aunque ofrece la posibilidad de hablarle y buscar contenido a partir de comandos de voz, no es una función tan intuitiva, pues la IA solo actúa si escucha las palabras exactas para retroceder o adelantar 10 segundos, por ejemplo.

Además, los botones del control nos parecieron demasiado sensibles, tanto que sin hacerles mucha presión con otro objeto ya se activaban. Algo que hay que tener en cuenta a la hora de ver películas o series entre las cobijas cuando el control suele perderse.

No obstante, una de las mejoras más notables de este nuevo Roku Streaming Stick Plus, con respecto a los modelos anteriores, es que funciona como un control universal. Ahora es posible utilizarlo para subir y bajar el volumen u otras acciones que no son propias del dispositivo.

Dispositivo, que por cierto, también se destaca por su fácil instalación. Ya no hace falta vincular un cable del televisor al receptor de la señal. Esto lo hace muy portátil y casi que inalámbrico, pues solo se conecta a un puerto HDMI asegurando la mejor resolución posible.

Conclusiones del Roku Streaming Stick Plus

Para terminar, el nuevo Roku Streaming Stick Plus resultó ser considerablemente una mejora significativa y una verdadera opción para quienes no posean un smartTV o quieran llevar todo su contenido en streaming en el bolsillo. Pero, más allá de este tipo de usuarios no nos parece que brinde muchas opciones nuevas si se considera su precio con respecto a la versión anterior.

Eso sí, el sistema operativo Roku TV, que también utilizan estos reproductores, es la verdadera joya de la corona. Su fácil adaptación a lo que buscan los consumidores de hoy y su conocida interfaz lo hace el verdadero servicio que creemos mantendrá a Roku relevante dentro del negocio y a los usuarios prefiriéndolos por encima de algunos de sus competidores.