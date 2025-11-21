¿Cómo activar el TDT en un smart TV y en un televisor viejo? ¿Qué canales incluye?

La Televisión Digital Terrestre (TDT) en Colombia nació el 28 de agosto de 2008. Foto: TDT

La TDT (Televisión Digital Terrestre) es una forma gratuita y de acceso libre de ver televisión, la cual transmite la señal por medio de ondas hercianas terrestres (antenas UHF), reemplazando la antigua televisión analógica. Dentro de sus características más importantes destaca una mejor calidad de imagen y sonido, ofreciendo contenidos en alta definición (HD) con colores más brillantes y un sonido más claro.

Además, su carácter gratuito la convierte en un bien de uso y propiedad pública que puede poseer cualquier persona. Lejos de parecerse a un servicio por suscripción al estilo de Netflix, Amazon Prime Video o Disney+, la TDT es un servicio que no depende de su conexión a internet. Incluso, brinda la función de la guía de programación y la posibilidad de sintonizar emisoras de radio y poner subtítulos.

Por otro lado, la oferta televisiva ofrece una variedad de canales nacionales, regionales y locales de interés general, tanto para contenido públicos como privados, que antes no estaban disponibles o tenían menor calidad. Sin embargo, la instalación de la TDT en su televisión está fuertemente condicionada a la antigüedad, tecnología, modelo y fabricante de su dispositivo. Esta es una guía rápida de activación.

¿Cómo activar el TDT en un televisor moderno?

Compre una antena UHF.

Conecte el cable coaxial de la antena en el puerto “Antena In” de su televisor.

Encienda el TV.

Elija la opción en pantalla “iniciar sincronización automática”.

Comience y explore el catálogo de canales disponibles.

La antena UHF necesaria para acceder a la señal TDT es posible comprarla en tiendas de electrónica o distribuidores autorizados de tecnología en todo lo largo y ancho del país como Alkosto, Falabella, entre otros. Sin embargo, hay otro tipo televisores más antiguos, que no cuentan con un puerto “Antena In” y con un sintonizador automático de canales. En ese caso, será necesario un decodificador TDT.

¿Cómo activar el TDT en un televisor antiguo?

Compre una antena UHF y un decodificador TDT.

Conecte la antena al decodificador a través del cable coaxial.

Conecte el cable HDMI o RCA (rojo, blanco y amarillo) del decodificador al televisor.

Encienda el decodificador y el televisor con el control de este último.

Seleccione la entrada a la que conectó el decodificador (HDMI 1, AV, Componente o similares).

Con el control del decodificador, seleccione “configuración”>“instalación”>“canales”.

Oprima “sintonización automática” o “búsqueda de canales”.

Con el control del decodificador, cambie de canal como lo haría normalmente y vea el catálogo disponible.

Sea de un método un otro, se recomienda que para una mejor señal de TV, la antena debe estar bien ubicada, preferiblemente cerca de una ventana o en un lugar alto. Esto le dará estabilidad a la imagen y podrá disfrutar de los canales sin estar perdiendo imagen, audio y fluidez cuando cambie de un contenido a otro. Estos son los programas y emisoras que podrá disfrutar con el servicio de la TDT.

¿Qué canales incluye la señal TDT?

Comenzando por los obvios -Señal Colombia, Canal Institucional, Canal Caracol y RCN- la oferta de contenidos que tiene este servicio gratuito para los colombianos abarca un gran abanico de opciones y preferencias de los usuarios. Pasando por todos y cada uno de los canales regionales de Colombia, la TDT también brinda alternativas solo de audio como Blue Radio, La Calle, La FM y RCN La Radio.

Vale la pena aclarar que no todos los canales están disponibles en cualquier lugar de Colombia, pues dependerá de la distancia de ese lugar con el punto de emisión del contenido. Por ejemplo, en Bogotá es posible tener acceso a más de 20 canales, pero desde Unión Panamericana, municipio de Choco, solo es posible ver las señales pertenecientes al círculo de los medios de comunicación del gobierno.