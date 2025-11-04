¿Cómo saber si un cargador de iPhone es original? Esto es lo que puede revisar

Usar un cargador pirata o genérico podría dañar irreversiblemente la batería de su iPhone. Foto: Pexels

Es común, mucho más por estos días, posteriores al lanzamiento del nuevo iPhone, en esta ocasión los modelos 17, Air, 17 Pro y 17 Pro Max, que muchos consumidores se pregunten si su cargador, tanto adaptador como cable, es completamente original.

Lo primero, y tal vez la forma más obvia de identificarlo, es su procedencia, pues al menos en Colombia los únicos distribuidores autorizados para vender productos de Apple son las tiendas Mac Center e iShop, muy conocidas entre los colombianos.

Sin embargo, también existen otro tipo de establecimientos que tal vez comercializan accesorios originales para su iPhone, como puede ser el cargador. Aun así, para algunas personas puede ser muy difícil identificar el ejemplar original.

Y así evitar que le vendan una copia pirata o genérica a precio de original. No obstante, existen marcadas diferencias entre ambos productos que son fácilmente identificables, incluso a simple vista. Desde su peso y detalles, hasta su caja.

Estas son algunos de los aspectos que podría comprobar de su cargador si tiene la duda de si es auténtico o no y compararlo con alguna copia pirata y evitar adquirir uno genérico, pues afectan negativamente la salud de la batería de su iPhone.

¿Cómo identificar un adaptador original?

Comenzando por su caja, en el caso del cargador original, este debe tener tres sellos; uno en la parte de abajo, otro en un lateral y otro que actúa como abre fácil. Además, todos los cargadores hechos por Apple son de 18 o 20 W, algo diferente podría identificarse fácilmente como pirata.

Pasando al adaptador, una de las maneras más sencillas de distinguir uno original de uno genérico es la división en la parte de arriba entre la zona gris y su borde blanco. Si esta división es completamente imperceptible al tacto, esto significa que es un adaptador original.

Sin embargo, si al pasar la yema de los dedos se siente una línea entre la parte gris y su borde blanco, es un adaptador pirata. Adicionalmente, las letras en la zona gris deben ser completamente legibles y debe ser muy difícil de borrar, casi imposible con tan solo pasarle los dedos.

¿Cómo identificar un cable original?

Respecto al cable, este debe ser completamente blanco, sin matices o de otros tonos claros. Algo diferente a eso probablemente sea un artículo genérico. Además, cada cable tiene labrado su número de serie y de producto, además de decir “designed in California”.

Esto aplica tanto en los modelos lightning (compatible con los iPhone 14 y anteriores), tanto para las versiones USB-C (disponible en iPhone 15, 16 y 17). Eso sí, sea cual sea el adaptador, este no debería sobrepasar los 20 W de potencia.

Para terminar, los puertos de carga del adaptador deben ser de punta redondeada, y no completamente rectangular. Además, el peso de un cargador original está tan bien distribuido por Apple que al poner de cabeza el adaptador este debería ser capaz de sostenerse por sí solo.