¿Oppo si tiene con qué competir en el segmento premium? Este es el nuevo Reno 14

El nuevo Oppo Reno 14 fue presentado en Bogotá, Colombia, el pasado 8 de octubre de 2025.

El nuevo Reno 14 de Oppo integra el innovador Party Flash AI y una experiencia de fotografía profundamente dedicada en cada detalle.

“Este lanzamiento va mucho más allá de presentar un nuevo teléfono; marca el inicio de una etapa distinta para Oppo en Colombia. Estamos yendo más allá de lo esperado para conectar la marca auténticamente con la energía vibrante y expresiva de la juventud del país” manifestó Juan Maldonado, manager de relaciones públicas de Oppo Colombia.

Lejos de querer seguir siendo una marca más dentro del segmento de gama media, Oppo intenta ganarse un lugar en el mercado premium en Colombia. Uno hasta hoy dominado por Apple, Samsung y un pequeño tercer participante llamado Xiaomi.

Party Flash AI en el Oppo Reno 14

La nueva función Party Flash AI mejora el flash tradicional y diferencia con inteligencia artificial (IA) al sujeto del fondo, iluminándolo con una luz nítida. Adicionalmente, incorpora un sistema de triple flash para el lente teleobjetivo.

Esto proporciona un aumento de brillo de 10x y el teleobjetivo insignia de 3.5x, hasta antes de este estreno, exclusivo del anterior modelo Pro. De acuerdo con el fabricante, todo lo anterior asegura retratos nítidos, incluso a grandes distancias.

Por su lado, la función Livephoto AI congela el movimiento, garantizando que, incluso en condiciones difíciles, no haya desenfoques en la imagen. Según Oppo, este es uno de los primeros dispositivos Android que permite compartir este tipo de fotos directamente en Instagram y TikTok.

Edición fotográfica con IA

El Editor AI posee seis herramientas, como la “toma perfecta AI” y “la recomposición AI”. Ambas características permiten corregir instantáneamente malas composiciones y rescatar fotos grupales en las que alguien cerró los ojos.

El nuevo Oppo Reno 14 tiene un acabado Glow Iridiscente, que utiliza una técnica de 12 capas para crear su coraza exterior. El cual refracta la luz, incluso en su versión “blanco ópalo”, fabricado en vidrio uniforme y aterciopelado en la parte de atrás.

Además, Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, está integrado en el núcleo del dispositivo y se conecta con aplicaciones como notas, calendario y reloj. Todos los usuarios del Oppo Reno 14 recibirán una prueba gratuita de tres meses de Google AI Pro.

Rendimiento del nuevo Oppo Reno 14

Su procesador MediaTek Dimensity 8350, desarrollado con un proceso de 4 nm, brinda un rendimiento multinúcleo hasta un 20% superior al modelo anterior. Incluso, reduce el consumo energético en hasta un 30%, haciéndolo más eficiente.

Por su lado, el Oppo Reno 14 F, la versión Pro, está equipado con un procesador Snapdragon 6 Gen 1 que mejora el rendimiento de la CPU (el cerebro del dispositivo) en un 35% y de la GPU (tarjeta gráfica) en un 30%.

Tanto el Oppo Reno 14 y Reno 14 F cuentan con una batería de 6.000 mAh y una carga rápida SUPERVOOC de 80 W. Además, posee un sistema de refrigeración avanzado para evitar el sobrecalentamiento, incluso después de horas de uso continuo.

¿Cuánto cuesta la nueva Serie Reno 14 de Oppo?

Ambos dispositivos móviles ofrecen una certificación IP69, líder en la industria, pues, según este estándar internacional, el celular está completamente sellado y es impenetrable al polvo, además de poder soportar agua a alta presión y temperatura.

Es por eso que Oppo promete la posibilidad de poder grabar vídeos subacuáticos en 4K en una piscina sin poner en riesgo la integridad del smartphone. Una opción, que de ser cierta, podría resultar seductora para algunos creadores de contenido.

Por último, la serie Oppo Reno 14 ya se encuentra disponible en colores “blanco ópalo”, “azul ópalo” y “verde Luminoso” con 512 GB de almacenamiento interno y 12 GB de RAM. ¿Precio? COP 3.499.900 en los distribuidores autorizados de la marca.