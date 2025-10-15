Con esta plataforma puede monetizar sus streamings a través de mensajes y llamadas

Zwarror, streamer pereirano que realiza transmisiones en vivo sobre videojuegos y life style. Foto: Fünkol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cada vez son más los streamers colombianos que reúnen a millones de espectadores en sus transmisiones en vivo a través de plataformas como Twitch, Kick, Trovo y TikTok. Sean videojuegos, deportes o simplemente hablando (Just Chatting) esta forma de entretenimiento está tomando cada vez más popularidad en Colombia.

En el país hay 685.000 usuarios diarios en Twitch y 30 millones alrededor del mundo. Esta tendencia, al alza, ha impulsado la creación de nuevas plataformas que buscan facilitar la forma en que los streamers generan ingresos con sus audiencias. Por ejemplo, Fünkol, permite monetizar más que las interacciones en directo.

Esta plataforma colombiana organiza el contacto de los streamers con sus comunidades y le asigna un valor económico a cada conversación a través de mensajes directos, videollamadas o respuestas a preguntas frecuentes. Allí, los seguidores pagan por acceder a respuestas garantizadas, personalizadas y priorizadas.

Fünkol

“Cada contacto entre un streamer y su audiencia puede transformarse en un activo económico tangible. Por ello, nuestro objetivo es que los streamers gestionen su tiempo como un recurso estratégico, diversifiquen sus fuentes de ingreso más allá de la publicidad y consoliden relaciones más estructuradas y sostenibles con sus comunidades”, dijo Luis Londoño, CEO y fundador de Fünkol.

Ese es el caso de Zwarror, un creador de contenido pereirano que transmite en vivo videojuegos e “IRL” (In Real Life), aquellos streamings en los que cuenta su vida. Él ha integrado un canal adicional de interacción con su audiencia, lo que le permite gestionar el contacto con su comunidad y dar respuesta a las consultas de sus seguidores.

¿Cómo funciona Fünkol?

La aplicación funciona a través de un modelo estructurado, donde cada streamer define la tarifa de sus mensajes, videollamadas o respuestas. Una vez creado el perfil, recibe un enlace único para compartir en la biografía de Twitch, TikTok, Instagram, Kick u otras plataformas de streaming.

Los pagos se gestionan en una billetera digital integrada o en una tarjeta propiedad del mismo dueño de la cuenta, tanto en Kick, por ejemplo, como en la de Fünkol. Eso sí, esta última no es exclusiva para streamers, también le puede funcionar a influencers, expertos y profesionales de diversos sectores.

Fünkol, lanzado este año en Colombia, proyecta su llegada a México y Estados Unidos en 2026 con una estimación para ese mismo año de más de 80.000 usuarios registrados y alrededor de 10.000 creadores activos.

De acuerdo con recopilaciones de datos de Data Bridge Market Research, Custom Market Insights (CMI), Business Research Insights, Fortune Business Insights, Global Market Insights Inc. y Statista, en 2024, el live streaming generó casi USD 100.000 millones en todo el mundo. Además, se espera que para 20232 esa cifra se eleve hasta los USD 256.000 millones, con una tasa de crecimiento anual del 28%.