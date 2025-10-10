Logo El Espectador
Tecnología
Gadgets y Apps

¿Qué significa el símbolo de doble wifi en el celular y por qué aparece?

Esta opción puede ser ideal para evitar caídas de señal en contextos de conexión difícil, pero también representa un uso de la batería que puede llegar a ser excesivo.

Europa Press
10 de octubre de 2025 - 01:00 p. m.
Foto: TDT Profesional
Ver dos iconos de wifi en la barra superior del celular puede generar cierta confusión. A primera vista parece un fallo del sistema, una notificación duplicada, una actualización pendiente o un error del dispositivo. Sin embargo, detrás de ese símbolo doble hay una función real y presente en algunos equipos móviles que permite sacarle el máximo provecho a esa conexión inalámbrica.

¿Qué es el doble wifi o “Baby wifi”?

El icono adicional, de menor tamaño que el principal, se conoce popularmente como “Baby wifi” y hace referencia a una función presente en algunos teléfonos Android, denominada Dual wifi. Según explica el ingeniero en telecomunicaciones Antonio Cañavate en uno de sus vídeos divulgativos, esta tecnología permite que el teléfono se conecte de forma simultánea a dos bandas distintas de la red inalámbrica, la de 2,4 GHz y la de 5 GHz.

¿El resultado? Una conexión más rápida y estable, ya que ambas frecuencias trabajan juntas: la de 2,4 GHz ofrece mayor alcance, mientras que la de 5 GHz aporta más velocidad. Si una se satura o pierde potencia, la otra mantiene el enlace sin interrupciones. Si una falla, la otra pasa a ser la red principal.

¿Cómo funciona el Dual wifi?

El principio que lo hace posible se conoce como conectividad dual, un sistema que permite a un dispositivo mantener comunicación simultánea con dos redes. Esta tecnología, que hasta hace poco se utilizaba en routers de doble banda, ahora se ha incorporado a los smartphones.

En la práctica, el teléfono utiliza una conexión como principal -por ejemplo, la de 5 GHz- y recurre a la otra como apoyo para equilibrar la carga o mantener la conexión cuando una de ellas pierde estabilidad. En algunos modelos, incluso puede combinar la red wifi con los datos móviles para mejorar el rendimiento de la conexión.

¿Cuándo podría aparecer este símbolo?

El doble icono aparece cuando el celular activa esta conectividad dual. No todos los dispositivos lo muestran, ya que depende del modelo y de cómo cada fabricante lo implemente. En marcas como Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo y Vivo, la función puede venir activada de fábrica o incluirse como opción en los ajustes avanzados de red.

¿Cómo activar el wifi doble?

  1. Ajustes > Conexiones > Wifi.
  2. Opciones avanzadas o Asistente Wifi.
  3. Activar opciones como “Aceleración de doble canal”, “Wifi inteligente” o “Dual Wifi”

Este proceso es solo posible en dispositivos de sistema operativo Android siempre y cuando sean compatibles. Por el lado de los equipos iOS, esta opción no está disponible y el doble wifi estará disponible de fábrica y dependerá del modelo de iPhone y su procedencia.

Ventajas y desventajas del doble wifi

La principal ventaja de esta función es el aumento de la velocidad y la reducción de cortes durante la navegación, especialmente al reproducir vídeos, hacer videollamadas o jugar videojuegos en línea. Al usar dos canales de conexión, el equipo gestiona mejor los picos de tráfico y los cambios de intensidad en la señal.

Como contrapartida, el uso simultáneo de ambas redes supone un mayor consumo de batería, ya que el dispositivo mantiene dos interfaces inalámbricas activas al mismo tiempo.

En conclusión, es una función que puede resultar útil en condiciones de conexión difíciles, como un lugar con poca señal. Pero, en una buena posición (cerca al router, por ejemplo) podría no justificar el consumo de batería extra que el “Baby wifi” acarrea en el teléfono.

