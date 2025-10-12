¿El parlante ya no es suficiente? Estas son las nuevas torres de sonido de Samsung

Los nuevos modelos de torres de sonido de Samsung son la ST50F y ST40F. Foto: Cortesía: Samsung

Samsung presentó sus más recientes torres de sonido; ST50F y ST40F, como parte de su portafolio de productos para el audio portátil. Están diseñadas bajo una tecnología acústica avanzada que le da protagonismo al sonido, como debe ser, pero también a la iluminación.

“Las nuevas torres de sonido están hechas para utilizarlas tanto en ambientes internos como externos. Con efectos de luz personalizables, proporcionamos soluciones de audio innovadoras para los diversos estilos de vida de los usuarios”, aseguró Hun Lee, vicepresidente ejecutivo de Visual Display Business de Samsung Electronics.

Un tipo de producto ideal para montar una fiesta

Ambos modelos -ST50F y ST40F- ofrecen hasta 240 W de potencia, asegurando el audio claro, envolvente y graves profundos. La tecnología Waveguide permite repartir mejor el audio, haciendo que se sienta amplio sea cual sea el lugar, sin perder su equilibrio.

De acuerdo con la marca, los woofers duales están categorizados en tres estilos de graves: Deep (profundo), Punchy (intenso) y Gentle (suave). Además, posee cuatro modos de sonido adicionales: estándar, ancho, estadio y exterior, que adaptan el audio a cualquier situación o lugar.

Según la multinacional surcoreana, la batería ofrece una autonomía de hasta 18 horas de reproducción continua con una sola carga. Incluso, cuenta con una batería reemplazable, la cual tiene una resistencia al agua (IPX4) útil durante el uso al aire libre o cerca a la piscina.

Compatibilidad con otros productos

El dispositivo también permite a los usuarios poder conectar varias unidades a través de Auracast Group Play o emparejar dos torres de sonido a través de Stereo Play con True Wireless Stereo (TWS). Esto brinda un audio bicanal de izquierda a derecha y viceversa.

Adicionalmente, el sistema Party Lights+ ofrece cinco ajustes de estado de ánimo preestablecidos y seis patrones de iluminación dinámicos. Quienes los empleen, podrán configurarlos según el ambiente a través del aplicativo móvil de Samsung Sound Tower.

El sistema es capaz de reaccionar en tiempo real, analizando los ritmos y frecuencias de la música para activar lucen LED que se sincronizan con lo que esté sonando. Respecto a las opciones de estado de ánimo personalizables, también incluyen movimientos y colores.

Tipos de iluminación LED

Track light : Luz LED estilo pista de carreras que rodea las dos unidades de woofer para mostrar patrones vívidos.

Ring light : Luces LED que resaltan los colores alrededor de las dos unidades de tweeter.

Line lights : Cuatro luces de línea perimetral que envuelven el cuerpo del altavoz.

Crystal lights : Luces centradas en la base y el pie del altavoz.

Handle light: Ilumina el panel de control y brinda soporte para una tablet o smartphone, dispositivos que facilitan la interacción, el control de la música y de las configuraciones.

Los modos DJ Booth, Karaoke y una entrada de guitarra, pueden convertir cualquiera de estas torres de sonido en un amplificador, además de combinar el sonido y la iluminación para una experiencia fiestera.

Portabilidad y durabilidad

Además de su tamaño y peso (ni tan pequeño como un parlante, pero tampoco tan grande como un sistema de sonido), integra una ranura inferior de agarre y un asa en el caso del modelo ST40F. Esto lo complementa con ruedas de transporte y un asa telescópica en el modelo ST50F.

¿Qué modelo elegir?

Sound Tower ST50F tiene una potencia de salida de 240 W, 18 horas de batería, woofers duales de 6,5 pulgadas, tweeters de doble cúpula de 25 mm, asa telescópica, ruedas inferiores y resistencia al agua IPX4.

Sound Tower ST40F tiene una potencia de salida de 160 W, 12 horas de batería, woofers duales de 5,25 pulgadas, tweeters de doble cúpula de 20 mm, asa integrada y resistencia al agua IPX4.