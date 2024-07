¿Cuál es la consola peor vendida de la historia? Este es el Top 10

Nokia N-Gage, un celular y consola portátil que aun muchos intentan descubrir como descolgar. Foto: Xataka

Aunque algunas personas menores de 20 años no puedan creerlo, hace no mucho tiempo era imposible jugar videojuegos en otro aparato que no fuera una consola dedicada exclusivamente a eso. Estos dispositivos eran los reyes del mercado de los videojuegos, sean domésticos o portátiles, y muy buena parte de los ingresos de las compañías fabricantes dependían de este rubro. Por eso, fallar o fracasar estrepitosamente con un hardware, era un pecado capital porque la inversión nunca retornaba.

Hay casos tremendamente exitosos como la PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo Wii, NES, Xbox 360, entre otros. Pero antes de que el negocio se quedara solo con estas tres empresas dando la pelea, había otras organizaciones que no soportaron la presión de hacer sistemas para venderlos como pan caliente y terminaron cayendo en el olvido. Sin embargo, no hay que perder de vista que Sony, Nintendo y Microsoft también han sufrido caídas inesperadas, por lo que algunos de sus sistemas estarán en esta lista.

Cabe aclarar que no se tendrán en cuenta algunas de las consolas que abrieron el mercado hace más de 50 años, puesto que a pesar de no tener números como los de las plataformas actuales, no se les puede catalogar como las menos vendidas, porque para su época era inexacto, descabellado y apresurado pensar que este negocio tendría un nicho de casi 4.000 millones de personas como ahora.

Es hora de ponerse el casco, ajustar las gafas y poner la fecha de viaje en esta máquina del tiempo para dar un vistazo al pasado y recordar aquellas videoconsolas, que a lo mejor no eran tan malas como se les recuerda, sino que fueron víctimas de la crueldad que significan las cifras de venta, un apartado que hoy sigue siendo de los más importantes para mantenerse a flote.

10. Xbox (2001)

Si se considera que esta fue la primera aventura de Microsoft en los videojuegos, no se podría hablar de un fracaso en ventas, pero cuando se recuerda que esta plataforma compitió con la indomable PlayStation 2 (160 millones de unidades vendidas) los 24 millones de la Xbox se quedaron a dos, tres y hasta cuatro kilómetros de distancia del sistema de Sony.

Aun si se considera que esta compañía solo llevaba siete años en el negocio de las consolas, para ese entonces ya había logrado que sus dos primeros dispositivos rebasaran los 100 millones de unidades. Muchos recuerdan a la Xbox como una adelantada a su época por su potencia igual o mayor a la de un computador Windows, pero la historia la recordará como una de las menos vendidas.

9. Nintendo GameCube (2002)

Sin embargo, Xbox no fue la gran perdedora de la sexta generación porque ese deshonroso título se lo lleva la GameCube. Esta consola fue la sucesora de la revolucionaria Nintendo 64, la primera con gráficos 3D y de ahí radica su aparición en esta lista, porque su hermana mayor, que se vendió mejor (32 millones de unidades) y es histórica. Aún hay muchos que se preguntan porque Nintendo quiso hacer una consola cuadrada y morada, el diseño no gustó a la mayoría.

21,7 millones de unidades fue la cifra que la condenó a ser el segundo fracaso más estrepitoso en la historia moderna de la compañía nipona. La consola se apegó a la tendencia impuesta por la PlayStation 1 en 1994, la primera plataforma con unidad de disco, pero parece que ese componente era de completo dominio de Sony y quienes quisieron copiarlo tuvieron que ser pacientes para obtener éxito.

8. Nintendo Wii U (2012)

Si la Nintendo GameCube fue el segundo fracaso en la historia moderna de la empresa japonesa, aquí está el primero. La Nintendo Wii U vendió la vergonzosa cifra de 13,5 millones de unidades, una cifra ínfima para la historia, el prestigio y la responsabilidad que conlleva llevar el logo de la gran N roja de los videojuegos.

Fue de esas consolas que muy pocos recuerdan y mucho menos quienes prefirieron pagar por la PlayStation 4 o la Xbox One. Sin embargo, luego de dos caídas en el mercado, Nintendo aprendió la lección y la siguiente generación trajo la Nintendo Wii, la cual comenzó a retomar el camino del triunfo, un sendero que se mantiene hasta hoy con la Nintendo Switch, la tercera más vendida de la historia.

7. PlayStation Vita (2011)

Sony no es ajeno a los golpes que este tipo de negocios da. La compañía con sede en Tokio caminaba entre rosas luego de sus impresionantes números con la PS1 y PS2. Además, traía tanto aire en la camiseta que decidió incursionar en las consolas portátiles y en 2005 presento la PlayStation Portable (PSP). Como era de esperarse, fue un éxito comercial con 80 millones de unidades.

En 2011, Sony decidió darle un giro brusco a su negocio de las portátiles con la PS Vita, como la sucesora natural de la PSP. Con lo que no contaba, era con que este sistema apenas llegó, y con muchos esfuerzo, a los 10 millones de unidades vendidas. Un golpe de realidad y un balde de agua fría para una empresa acostumbrada a ver a todos los demás desde la cima.

6. Game Gear (1990)

Esta consola portátil de Sega nació como una respuesta desesperada por competir contra la Nintendo Game Boy (118 millones de unidades), pero resultó simplemente en eso, un intento. Aún hay quienes no se explican como este sistema, con pantalla a color, solo pudo comercializar 10 millones de unidades, mientras que la plataforma de Nintendo aún tenía un monitor a blanco y negro.

Este fue uno de los muchos capítulos que se escribieron de la recordada “guerra de las consolas” entre Nintendo y Sega, pero hay muchas más batallas por contar en esta lista de esta histórica rivalidad que el tiempo terminó premiando a la casa de Mario.

5. Sega Saturn (1994)

Hizo parte de la quinta generación de videoconsolas, pero nunca pudo con el poderío de la Nintendo 64 y Sony y su PlayStation 1. Fue uno de los últimos intentos de Sega por mantenerse abordo de un tren que ya lo había dejado y los 9,2 millones de unidades comercializadas fue tan solo la punta del iceberg para el principio del fin de Sega en el negocio de la venta de consolas.

4. Dreamcast (1998)

Por si no había quedado claro con la consola anterior, apenas cuatro años después de la Sega Saturn, la Dreamcast aterrizó en el mercado como la última esperanza de la compañía japonesa. Sin embargo, sus 9,1 millones de unidades vendidas le dieron la estocada final y esta plataforma pasó a la historia como la quinta y la última en la historia de Sega, dejando la fabricación de estos equipos en manos de tres, Nintendo, Sony y más adelante, Microsoft.

3. N-Gage (2003)

Nokia quiso tener lo mejor de un celular y una consola portátil por el mismo precio. Para ese entonces ya había tocado las mieles de éxito en el gaming con su popular juego de la “culebrita”, pero un error de cálculo lo dejó en el tercer puesto de esta lista. Apenas pudo vender tres millones de unidades y aún hay algunos que se preguntan cómo su forma, más de consola que de celular, permitía hablar por teléfono.

2. Atari Jaguar (1993)

Durante mediados de 1985, la industria de los videojuegos en Estados Unidos sufrió una crisis que dejó casi muerto el mercado en ese país. Los malos resultados de Atari con sus consolas domésticas, al menos después del modelo 2600, ayudaron a profundizar la problemática. Sin embargo, aquí no se quedaron los fracasos de la empresa estadounidense a la que le pareció buena idea volver a mediados de los 90′s al mercado.

De ese forma la Atari Jaguar fue lanzada a la trinchera contra la PlayStation 1, Nintendo 64 y Sega Dreamcast. La historia se encargó de dejarle claro que era momento de retirarse del negocio de la venta de consolas. Tan solo comercializó 1,2 millones de unidades y hoy es recordada como una máquina que llegó tarde casi 10 años.

1. Atari 5200 (1982)

Este sistema llegó para remplazar a la icónica Atari 2600 (30 millones de unidades vendidas), pero parece que esos zapatos le quedaron muy grandes. Con mucho esfuerzo logró el millón de unidades comercializadas y fue el preámbulo de lo que pasaría en el mercado estadounidense esa misma década.

Sin embargo, hoy es una pieza de colección de gran valor monetario y sentimental por ser la materialización física de una época que hoy sería casi imposible de imaginar. La de un mundo sin consolas, sin videojuegos y sin una industria que movió en 2023 casi US $300.000 millones en el mundo, pero que tampoco se ha salvado de los fracasos comerciales.

