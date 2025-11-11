¿Cuáles son las cinco ciudades más avanzadas tecnológicamente del mundo y por qué?

Aunque no se encuentra entre las cinco primeras, Londres es la urbe europea mejor rankeada entre las ciudades más innovadoras del mundo. Foto: Londres

El Índice Global de Innovación de 2025, publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, clasifica a los principales países y grupos metropolitanos en un ranking para elegir a la ciudad más avanzada tecnológicamente del mundo. Lo anterior lo hace con base a una serie de criterios que incluyen el nivel de inversión, el progreso tecnológico, las tasas de adaptación y el impacto socioeconómico.

Los 100 núcleos líderes de este listado representan más del 70% de las patentes globales y la mayor actividad de capital de riesgo en el mundo. Además, el auge de la inteligencia artificial (IA), los autos autónomos y la energía verde, se han posicionado rápidamente como otros ítems importantes para encontrar las cinco ciudades más avanzadas tecnológicamente del mundo, aquellas donde la innovación se vive en cada esquina.

El hogar de los nuevos inventos y patentes que emergen para luego presentarse al resto de urbes. Un ecosistema sólido de empresas tecnológicas que convierten sus ideas en productos comercializables, escalan industrias y digitalizan los servicios públicos para mejorar la vida cotidiana. Por eso, aquí están las cinco ciudades más avanzadas tecnológicamente del mundo.

1. Shenzhen, China

Durante 2025, por primera vez una ciudad china está en el top 10 de las ciudades más innovadoras del mundo, especialmente apalancada por su creciente número de patentes, inversión científica y crecimiento del capital de riesgo. China pasó de no tener ni una urbe entre las 10 primeras, ha poseer 24 dentro de los 100 núcleos líderes en este informe hecho por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En esta región de Asia, la tecnología se ve hasta en los momentos más simples de la vida cotidiana y la innovación está inmiscuida en la cultura. Por ejemplo, en un mercado callejero los vendedores usan códigos QR para los pagos junto a los carteles de precios escritos a mano. Así mismo, los propietarios de pequeñas tiendas gestionan sus pedidos de entrega a través de aplicaciones móviles.

2. Tokio, Japón

La capital del país del sol naciente produce el porcentaje más alto de presentaciones internacionales de patentes en el mundo, representando más del 10% de las solicitudes totales. Allí, los sensores de IA en las tiendas de conveniencia que permiten el autopago y el pago sin efectivo, incluso hay algunos establecimientos que prescindieron totalmente de un empleado presente todo el tiempo.

Los turistas pueden experimentar la innovación de Tokio en el Hotel Henn Na, donde el registro es totalmente automatizado, parte del personal es robótico y todas las camas ajustan la temperatura. Además, la línea Yurikamome del metro en la Bahía de Tokio viaja sin conductor. Un avance tecnológico que se puede tomar por el lado amable, pero también por la perdida de empleo de miles de personas.

3. San Francisco, Estados Unidos

El hogar de Silicon Valley, el centro empresarial tecnológico más grande e importante del mundo, ostenta casi el 7% de todas las operaciones globales, siendo el líder mundial en capital riesgo. Todo eso sin contar que es la ciudad en el mundo que registra la mayor actividad de innovación concentrada per cápita, es decir, cada persona puede tener una idea innovadora que podría cambiar el mundo.

“Aquí descubrirás tecnologías de vanguardia que el resto del mundo no conocerá hasta dentro de seis o 12 meses”, le dijo a la BBC Ritesh Patel, fundador de Ticket Fairy, una de las tantas startups que llegan a Silicon Valley con el sueño de convertirse en el Apple del futuro. Antes de que el mundo lo conociera y lo adoptará, Uber transitó sus primeros kilómetros en San Francisco y ahora es el único lugar en el mundo donde ofrece un servicio los coches Waymo de conducción autónoma que pueden ser utilizados por cualquier persona.

4. Beijing, China

La capital china es la número uno en el mundo en cuanto a los resultados de investigación científica, contribuyendo con el 4% de todos los artículos publicados a nivel mundial. Actualmente, modelos de IA como Deepseek y DouBao están integrados a los servicios diarios, lo que facilita la traducción de conversaciones cotidianas para los angloparlantes y los turistas de occidente que visitan la ciudad.

Por su lado, los viajeros pueden experimentar la avanzada IA de esta urbe por medio del robotaxi Apollo de Baidu, el cual puede ser reservado por cualquier nacional o extranjero. Un auge que lleva mucho más tiempo de lo que la mayoría podría imaginar, pero que sí tuviéramos que señalar un momento en el calendario, sería la inauguración de los Juegos Olímpicos 2008, cuando la China moderna se presentó ante el mundo.

5. Seúl, Corea del Sur

Finalmente, este top cinco se cierra con otra ciudad asiática, esta vez una azotada por una guerra que oficialmente no ha terminado, pero que tampoco le ha impedido liderar las inversiones de capital de riesgo en su continente. Las casas suelen tener puertas que se abren con códigos digitales, dejando de lado las llaves físicas, algo que aun en Colombia nos parece un futuro demasiado lejano.

Además, cuenta con autobuses eléctricos autónomos a los que se puede subir y bajar, las tiendas de conveniencia sin cajero operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, se puede pagar en máquinas inteligentes y los sistemas con IA rastrean el inventario y evitan el robo. Otra realidad que al menos al corto plazo vemos casi imposible en el país, pues los avances tecnológicos no solo se construyen con robots e inteligencia artificial, sino también con confianza, ciudadanía y civismo.