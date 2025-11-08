¿Qué es un nómada digital? Los cinco mejores países para este estilo de vida

El dominio de más de un idioma es crucial para poder vivir como un nómada digital. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nómada digital es un profesional que utiliza la tecnología y el acceso a internet para trabajar de forma remota, sin estar atado a una ubicación geográfica fija. Lo anterior le permite viajar y vivir en diferentes lugares del mundo en un corto periodo de tiempo mientras realiza una actividad laboral y recibe ingresos por eso. A partir de 2020, este estilo de vida se popularizó, especialmente en países desarrollados.

Aun así, no cualquier trabajador puede ser un nómada digital, pues hay empleos que exigen la presencia física de las personas en un lugar en específico en una sola parte del mundo. Quienes podrían ser nómadas digitales son aquellos que puedan cumplir sus funciones diarias sin estar condicionados por un puesto de trabajo y mucho menos un horario, pues el cambio de horario en algunos países es considerable.

En ese sentido, la independencia geográfica, el uso de la tecnología, el acceso a internet, un estilo de vida viajero, la autogestión y un fuente de ingresos generosa son características fundamentales para ser un nómada digital. Eso sí, lejos de ser una vida de “vacaciones eternas” es una forma de vivir que exige disciplina, organización e incluso trabajar largas horas a altas horas de la noche para cumplir los objetivos.

Más allá de estar en capacidades de convertirse en un nómada digital, este estilo de vida redefine el concepto tradicional del trabajo, aprovechando los avances tecnológicos para lograr una mayor libertad y flexibilidad laboral y personal. Si le quedaron ganas de ser uno más dentro de esta clase de trabajadores, aquí le mostramos los cinco mejores países para ser un nómada digital y la mejor ciudad en Colombia.

Los cinco mejores países para ser un nómada digital

España: Gracias a su Ley de Startups que formaliza vías de residencia para teletrabajadores de países terceros, la nación ibérica ofrece uno de los regímenes fiscales más atractivos para los nómadas digitales. Con un impuesto reducido para impatriados de hasta seis años y acceso acelerado a la ciudadanía para nacionales iberoamericanos, su oferta se complementa con el acceso a internet. Países Bajos: Destacando su estabilidad, alta calidad de vida y ecosistema innovador, su permiso de trabajo ofrece acceso a residencia permanente y la posibilidad de integrarse a uno de los entornos económicos y tecnológicos más avanzados de Europa. Uruguay: Mejor país sudamericano para ser un nómada digital. El pequeño territorio uruguayo, con apenas tres millones de habitantes, permite la residencia permanente y la ciudadanía luego de cinco años. Un tiempo inusualmente bajo en comparación con otras naciones. La estabilidad democrática, los costos de vida moderados y un sistema tributario amable, completan la propuesta uruguaya. Canadá: Sus diversas modalidades de visas temporales para nómadas en ciudades como Toronto, Vancouver y Montreal brindan una alta calidad de vida con servicios de salud excepcionales y un ambiente multicultural. Todo eso sin contar su infraestructura de internet de alta velocidad. República Checa: Siendo el único país de Europa Central en esta lista, su programa de visado digital ofrece vías directas a la ciudadanía para ciertas nacionalidades. Además, urbes como Praga y Brno tienen costos de vida más bajos que en Europa Occidental.

¿Y Colombia?

Respecto al país de las mariposas amarillas, Medellín es la mejor ciudad colombiana para ser un nómada digital según un ranking hecho por el portal Everki. La sede de la Feria de las Flores se ubica en el puesto 14 a nivel mundial, siendo aventajada por urbes como Ko Pha Ngan (Tailandia), Perth (Australia), Madeira, Lisboa (Portugal) Ciudad de México, Bali (Indonesia) y Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Lo anterior cobra mayor sentido con las cifras en la mano. De acuerdo con Migración Colombia, en 2024, alrededor de 45.000 nómadas digitales vivían en el país, tanto extranjeros como nacionales. Solo a Medellín, 8.000 nómadas digitales llegan cada mes, perfilando a la capital antioqueña como una destino muy atractivo para trabajar remotamente, con un gran clima, gastando en pesos y ganando en dólares.

Esto último siendo objeto de controversia, pues las cifras de inflación oficiales (IPC) registraron aumentos de hasta un 60% anual en zonas de alta demanda como El Poblado y Laureles. Además, el costo de los contratos por arrendamiento han subido paulatinamente en los últimos cuatro años. 2022 (5,62%), 2023 (13,62%), 2024 (9,28%) y 2025 (5,20%). Incluso un costo de vida 9,64% más caro cada año.