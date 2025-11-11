Tres aplicaciones de mensajería instantánea diferentes a WhatsApp que puede probar

En Estados Unidos, la comunicación está fragmentada entre varias plataformas. iMessage, de Apple, es el método de mensajería por defecto para los usuarios de iPhone, lo que reduce la necesidad de una aplicación de terceros como Telegram, Messenger, Snapchat e incluso WhatsApp. Foto: Applesfera

Para nadie es un secreto que WhatsApp es la mayor aplicación de mensajería instantánea del mundo, pues se espera que para finales de 2025 supere los 3.000 millones de usuarios. Además, su volumen de mensajes diarios es abismal; 100.000 millones de mensajes diarios y casi 2.000 millones de minutos en llamadas.

A pesar de estar prohibida en China, el segundo país más poblado del mundo con más de 1.300 millones de habitantes, pues allí usan WeChat, es claro que la plataforma fundada en 2009 por Jan Koum y Brian Acton, dos ex-empleados de Yahoo, es la opción más popular para comunicarse en cuestión de segundos.

Sin embargo, no es la única, pues así domine más del 95% del tráfico de mensajes diarios en el mundo, existen otras alternativas que han ganado fama entre los más jóvenes, en algunos contextos sociales específicos o incluso entre aquellos usuarios que esperan no quedarse incomunicados cuando WhatsApp sufre un colapso.

Ese es el caso de Slack, Microsoft Teams y Google Chat, que aunque son ampliamente utilizados entre los miembros de una misma organización, funciona casi de la misma manera que WhatsApp. Incluso Discord, app de mensajería instantánea reconocida entre los amantes de los videojuegos, es otra de las posibilidades.

Por eso, aquí están tres aplicaciones de mensajería instantánea diferentes a WhatsApp que puede emplear en su día a día como su plataforma principal o secundaria, e incluso remplazar por completo a WhatsApp. Tienen un uso casi idéntico y ya son muy utilizadas en otros países, incluso por encima de WhatsApp.

1. Telegram

Este servicio de mensajería instantánea lanzado el 14 de agosto de 2013 tiene sus orígenes en Rusia. Allí, los hermanos Nikolai y Pavel Durov lanzaron la aplicación móvil, pero abandonaron el proyecto menos de un año después por presiones del gobierno ruso.

Así como WhatsApp, Telegram también permite el intercambio de mensajes, archivos, llamadas de voz o video privadas y grupales, e incluso las transmisiones públicas en vivo, estando disponible tanto para dispositivos Android, como iOS.

Actualmente, siendo la más cercana a los números de WhatsApp, la app rusa tiene 1.000 millones de usuarios activos mensuales. Además, la aplicación cobra relevancia cada tanto tiempo por cuenta de las caídas de su rival, WhatsApp.

2. Messenger

Propiedad de Facebook, esta plataforma de mensajería instantánea fue muy popular durante la segunda década del siglo XXI, siendo la sección donde todos los usuarios de la red social fundada por Mark Zuckerberg “chateaban” desde su computador.

Aunque comenzó a operar desde 2008, no fue hasta el 9 de agosto de 2011 que la aplicación se lanzó como una plataforma completamente independiente de Facebook, manteniéndose activa hasta la actualidad como una alternativa para adultos mayores.

Aunque en números se encuentra lejos de WhatsApp y WeChat (la versión china), los más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales no son para nada despreciables. Mucho más teniendo en cuenta la competencia con Telegram.

3. Snapchat

Finalmente, está Snapchat, la app de mensajería instantánea más joven de todas, lanzada en septiembre de 2011, pero popularizada cuatro años después. Y no fue por su sistema de mensajes, pues en ese momento no era lo más utilizado.

Lo que realmente llevó a Snapchat al estrellato fue su innovadora función de las historias, que hoy todos conocemos y usamos, pero que en 2016 eran lo último en guarachas. Incluso funcionando después como un chat por medio de fotos.

Hoy, este servicio de mensajería instantánea posee 943 millones de usuarios activos mensuales y 477 millones de usuarios activos diarios. Es especialmente popular en países como India, el más poblado del mundo, y Estados Unidos.

Incluso, en la nación norteamericana, Snapchat es más usado que WhatsApp entre el segmento de los más jóvenes. Concretamente, el 90% de las personas de entre 13 y 24 años la utilizan como su forma principal de comunicación visual y social.