¿Cuánto tiempo pasa en YouTube shorts? Con esto, se acabó el “scroll” infinito

YouTube shorts, el apartado de videos cortos de la plataforma audiovisual de Google, agregó un temporizador para poner un límite diario al “scroll” de este tipo de contenido. Esta nueva herramienta permitirá gestionar el tiempo de visualización de los shorts, con el fin de ayudar a los usuarios a desconectarse del “scroll” infinito y no pasar más tiempo del debido en la plataforma gracias a estos videos cortos.

Ahora, los usuarios podrán establecer un tiempo máximo diario para ver shorts, un nuevo ajuste de la aplicación de YouTube que, una vez alcanzado el límite, pausa el “scroll” o la acción de desplazar un vídeo tras otro. Otra función implementada para evitarle a las personas la acción de deslizar el dedo hacia abajo para ver el siguiente video, algo también presente en otras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok.

La pausa se acompaña de una notificación con información que precisamente avisa que se ha alcanzado el tiempo establecido, aunque también es una función que permite removerse, como informan desde TechCrunch. Una característica que tampoco es nueva entre este tipo de aplicaciones, pues desde junio de 2022 TikTok, limita el tiempo en pantalla de sus usuarios menores de edad a 60 minutos diarios.

Aunque el temporizador es una medida disuasoria que realmente no impide que los usuarios puedan seguir viendo vídeos, en la red social china también se puede saltar introduciendo un pin de cuatro dígitos establecido por el usuario, sí ofrece un momento de contacto con la realidad en medio del “scroll” infinito, es decir, el consumo excesivo de shorts a consecuencia de su aparición automática en el “feed” de YouTube.

Primero ¿Qué significa hacer “scroll”?

Hacer “scroll” es deslizar el contenido en una pantalla de un dispositivo, casi siempre móvil, para ver más u otra información que sería imposible de ver en un solo “pantallazo”. El término viene del inglés, en el cual “scroll” traduce al español desplazarse o desenrollar un pergamino, asemejando las redes sociales a una hoja “infinita” de información que una persona puede desplegar hasta la saciedad.

De acuerdo con algunas investigaciones y análisis de la Universidad de Stanford, la Universidad de Oxford, la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Cambridge; el acto de deslizar la pantalla y encontrar nuevos contenidos activa la liberación de dopamina en el cerebro, un neurotransmisor asociado al placer y la recompensa. Además, se ha comprobado que disminuye la capacidad de atención.

Lo anterior dificulta la capacidad de concentración en tareas más complejas o largas, como leer un libro, ver una película o tener una conversación compleja o incómoda. Incluso se ha demostrado que saltar de un video a otro sin llegar a verlos completos, una práctica común del “scroll”, puede intensificar el aburrimiento en lugar de aliviarlo. Esto genera un estado de insatisfacción mental a largo plazo.

Y segundo ¿Qué es YouTube shorts?

YouTube shorts es una sección de la plataforma de videos más visitada del mundo en la que es posible ver contenidos cortos en formato vertical, optimizados para dispositivos móviles, aunque también es posible acceder a ellos desde un computador o el televisor. Fue la respuesta de YouTube al formato popularizado por TikTok e Instagram en busca de captar la atención de la audiencia con contenido rápido.

Según datos del propio YouTube, shorts cuenta con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales hasta septiembre de 2025, eso es como si toda la población de Colombia (50 millones aproximadamente), multiplicada por 40, visualizará YouTube shorts. Además, más de 12 millones de videos cortos son subidos diariamente a esta red social, haciéndolo el formato de mayor expansión en la plataforma.

Aun así, YouTube sigue teniendo en los videos largos y en formato horizontal su mayor número de usuarios y reconocimiento de parte del público. Sin contar que las propuestas de Instagram y TikTok son mucho más populares. De acuerdo con las estadísticas de la plataforma china hasta abril de 2025, cada día se ven más de 1.000 millones de Tiktoks en todo el mundo. Un promedio de más de 11.500 videos por segundo.