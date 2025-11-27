¿De cuántas pulgadas es el televisor más grande disponible en Colombia y el mundo?

Aunque LG tiene modelos disponibles en Colombia de hasta 100 pulgadas, no es el televisor más grande en el país. Foto: LG

A la hora de adquirir un televisor, sea nuevo o usado, lo que más valoran los usuarios es su tamaño y su precio. La primera característica es medida en pulgadas, que, para quienes no lo sepan es una unidad de medida que equivale a 2,54 centímetros y en el caso puntual de un TV, estas se miden en diagonal, es decir, desde una esquina superior, hasta una esquina inferior de la pantalla.

En ese sentido, para la mayoría de las personas, especialmente en Colombia, el número de pulgadas en este electrodoméstico es muy importante para decidir comprarlo o no. Y aunque mayor tamaño no es igual a mejor imagen, a veces sí es recomendable ponderar las pulgadas de un televisor. Por ejemplo, si es una sala amplia o es un cine en casa nunca está de más tener una pantalla grande.

Pero, exactamente ¿Qué puede ser considerada una pantalla grande? ¿50 pulgadas? ¿65, 70, 75, 85? Eso solo dependerá de los gustos y las necesidades de cada cliente. Sin embargo, al ir aumentando el número la pregunta es inevitable ¿Cuál es el televisor más grande disponible en Colombia? O incluso aún más ambicioso ¿Cuál es el televisor más grande en el mundo?

¿De cuántas pulgadas es el televisor más grande disponible en Colombia?

Cualquier persona podría pensar que prestigiosas y reconocidas marcas como LG, Samsung o Sony se disputan la fabricación del TV con más pulgadas en Colombia, pero lo cierto es que es TCL la que se lleva ese honor. La multinacional china, fundada en 1981, ofrece en el mercado colombiano un televisor de 115 pulgadas. Algo así como 2.56 metros de ancho y 1.44 metros de alto sin base.

Respecto a su tecnología, cuenta con hasta 5.000 nits de brillo, un valor considerablemente superior al de cualquier otro televisor, pantalla QD-MiniLED y resolución 4K. Respecto a su precio, fue imposible encontrar un valor real o referenciado por la marca o algún distribuidor autorizado, pero algunas estimaciones, muy generales, apuntan a que puede estar entre los 32 y los 50 millones de pesos.

¿De cuántas pulgadas es el televisor más grande disponible en el mundo?

De nuevo, ni Samsung, Sony o LG, los grandes fabricantes de pantallas en el mundo y quienes poseen la mayor parte del mercado, fabricaron el televisor más grande hasta el momento conocido. Este rótulo se lo lleva Hisense, una marca, también china y fundada en septiembre de 1969, que vende un modelo de 116 pulgadas, un tamaño muy cercano a los tres metros de ancho, sin caja.

Tiene una tasa de refresco de 165 Hz, ideal para jugar videojuegos, una pantalla ULED RGB-MiniLED, tecnología HDR+, control por voz y resolución Ultra HD. Respecto a su precio, según el e-commerce oficial de Falabella en Colombia, el televisor más grande del mundo tiene un costo de casi 50 millones de pesos, pero con un descuento del 50%, lo que quiere decir que su verdadero precio es de 100 millones de pesos.