DJ Livi, el modelo con IA de Spotify, ahora admite peticiones musicales escritas

DJ Livi es el nombre que recibió en español el modelo con inteligencia artificial de Spotify que elige una playlist para cada usuario basándose en sus canciones más escuchadas últimamente.

Redacción Tecnología
17 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
El DJ con inteligencia artificial de Spotify está disponible en español desde julio de 2024.
Foto: Cortesía: Spotify Colombia
En febrero de 2023, Spotify -la plataforma de música en streaming con más usuarios en el mundo- implementó en Estados Unidos y Canadá un DJ impulsado por inteligencia artificial (IA). Esta nueva función le permitió a los usuarios del plan Premium, en cualquiera de sus presentaciones, acceder a una recomendación de sus melodías favoritas escogidas y organizadas gracias a una IA llamada DJ Livi.

Ese fue el nombre que recibió en español, pero no fue hasta agosto de ese año y julio de 2024 que esta nueva característica llegó a otros países en el mundo e hispanohablantes respectivamente. Ahora, este modelo de inteligencia artificial se renueva y presenta novedades que mejoran la experiencia del usuario haciéndola más cercana y humana, a pesar de estar interactuando con una voz humana no real.

DJ Livi a partir de hoy 16 de octubre de 2025 es interactivo, recibiendo solicitudes por voz y texto en español. Lo anterior le da mayor control al oyente sobre sus sesiones en Spotify, dándoles un toque personal. La nueva tecnología permite a los oyentes poder hablarle o escribirle al DJ en español para definir el ambiente, cambiar el mood de la música o simplemente pedir una selección musical completamente nueva.

DJ Livi ahora permite darle indicaciones

De acuerdo con Spotify, el DJ con IA es una de las funciones más populares de la plataforma, incluso esta misma función de interactividad fue lanzada en inglés a comienzos de 2025. “Hemos visto un aumento en la escucha con DJ. Los fans han pedido más formas de interactuar, y ahora estamos presentando nuevas funciones que les dan más control sobre sus sesiones”, explicó la compañía sueca.

“Pon una salsa intensa para convertir este trabajo en una fiesta”. “Pon reggaetón para que mi cocina se sienta como una discoteca”. “Pon bachata que haga que esperar el bus se sienta romántico”, son algunos de los comandos con los que es compatible DJ Livi. Incluso, para quienes no les guste hablarle a la inteligencia artificial, tienen la posibilidad de escribir estas mismas indicaciones u otras que se acomoden a sus gustos.

Por último, esta novedad de Spotify permite elegir entre tres sugerencias personalizadas para comenzar la sesión, y a partir de allí ir cambiando la música, el género e incluso el mood a medida que avanza el día. Este es un paso a paso de como hacerle una petición, por escrito o por voz, a DJ Livi desde el aplicativo móvil de Spotify en el celular, la tablet o el computador, sea la versión web o la de escritorio.

¿Cómo hacerle una petición a DJ Livi?

  1. Inicie una sesión con DJ Livi en Spotify.
  2. Permita que la IA le haga comentarios sobre el tipo de música que va a escuchar.
  3. Si no está de acuerdo, haga una petición -escrita u oral- oprimiendo el logo de DJ en la parte inferior derecha.

Por Redacción Tecnología

