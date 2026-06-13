El VAR, los drones y la tecnología que va a cambiar cómo vemos el Mundial 2026

Las transmisiones de fútbol no serán las mismas después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: Cortesía: Lenovo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 no solo es la más grande de la historia por la cantidad de equipos participantes, partidos y tiempo de duración, sino por el enorme despliegue tecnológico para que se pueda ver desde la comodidad del sofá. Un ritual tan importante como el de llenar el álbum de Panini.

De acuerdo con Lenovo, socio tecnológico oficial de la Copa del Mundo 2026, este verano en Norteamérica hay más de 17.000 dispositivos y más de 200 ingenieros en sedes y centros operativos del torneo para asegurar la mejor transmisión global posible. Esa misma por la que Caracol Televisión pagó para emitir 35 compromisos.

Y la clave este año no es otra que la famosa y no siempre tan bien ponderada inteligencia artificial (IA). Esta permitirá transmisiones IPTV que, en lugar de usar señal de satélite o cable, hace uso de una parte del ancho de banda de internet. Todo esto para asegurar emisiones de baja latencia; menos cinco segundos en promedio.

Le sugerimos: Fan Festival del Mundial 2026: la guía que necesitas para vivirlo al máximo

¿Qué más hará por nosotros la IA en este Mundial 2026?

Con una audiencia estimada de 6.000 millones de personas durante el campeonato es poco el margen de error en una transmisión. Por eso Lenovo asegura que este tipo de transmisión garantiza un flujo de datos ininterrumpidos a 1.000 pantallas.

Algunas ubicadas en el Centro Internacional de Transmisión en Dallas, Texas y otras en los Campos Base de las selecciones. Todo esto en busca de emitir imágenes en menos de cinco segundos desde que se producen en los diferentes estadios.

Una tecnología que se aplicará de la misma manera para las transmisiones comerciales, las que ven los aficionados. En un sentido más practico esto asegura repeticiones instantáneas en Full HD y nuevos ángulos de cámara potenciados con IA.

Le puede interesar: ¿Qué comer en Estados Unidos, México y Canadá durante el Mundial 2026?

Imágenes con IA en la Copa del Mundo 2026

“Junto con la FIFA, estamos ejecutando IA bajo las condiciones más exigentes del mundo. Acercamos a miles de millones de aficionados a la acción más que nunca, estableciendo un nuevo estándar para el deporte en vivo”, manifestó Ashley Gorakhpurwalla, presidente de soluciones de infraestructura de Lenovo.

Otra de las innovaciones de Lenovo para esta Copa Mundial de la FIFA son los avatares 3D de jugadores habilitados en una escena de fuera de lugar. Una herramienta útil no solo para aficionados, sino para los jueces en el VAR.

Construidos con GenAI avanzada y datos reales de jugadores, estos avatares están diseñados para ayudar a los aficionados a comprender mejor el juego. Además, apoyan a los árbitros en su toma de decisiones sobre el fuera de juego en los partidos.

Adicionalmente, otro detalle que aparece a simple vista durante las emisiones de los compromisos son las “vistas del árbitro” estabilizadas e impulsadas por IA ofrecen perspectivas en primera persona con un 50% menos de distorsión por movimiento.

No se pierda: Cómo ver el Mundial 2026 gratis o barato en Colombia: todas las opciones legales

IA, jugador número 12 en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Lenovo y la FIFA pusieron a disposición de todas las selecciones participantes FIFA AI Pro, una herramienta que analiza más de 2.000 métricas diferentes. La plataforma generará informes detallados, gráficos y animaciones después de cada partido.

Esto significa que cada entrenador y cuerpo técnico tengan las mismas oportunidades de estudiar su rendimiento en cancha. Quien logre sacar ventaja en este punto será quien aproveche mejor las bondades de la tecnología y la inteligencia artificial.

Eso sí, la FIFA implementará protocolos estrictos de protección tecnológica, incluyendo aislamiento de datos entre selecciones, aplicaciones verificadas y entornos protegidos con soluciones ThinkShield de Lenovo para evitar espías.

En conclusión, La Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 es la primera cita orbital en la que la inteligencia artificial, el análisis masivo de datos y la infraestructura digital tengan un papel visible, palpable y permanente en la manera de organizar, jugar y vivir la fiesta más grande del fútbol y sus apasionados fans.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.