“La IA debe ser vista como una herramienta para lograr los objetivos”, Google

Edgardo Frias, director general de Google para Chile, Colombia y Perú, asistió a la Cumbre Latinoamericana de la Economía Creativa en Cartagena y atendió una entrevista con El Espectador. Tiene doce años de trayectoria en la compañía y sostiene que hoy la inteligencia artificial (IA), “es una estrategia de negocios urgente, no solo una novedad de laboratorio”.

El ritmo de la innovación tecnológica, particularmente en el campo de la inteligencia artificial, está a punto de experimentar una fase de crecimiento exponencial, según las proyecciones del alto ejecutivo de Google. Él delineó un horizonte temporal como el marco para una transformación significativa. “Yo creo que los próximos tres años vamos a ver una evolución, como lo hemos visto de la IA, pero mucho más acelerada”.

Esta aceleración se traduciría en el lanzamiento de nuevos productos y nuevas soluciones que redefinirán el panorama de la tecnología de consumo y empresarial. Frias inició el diálogo hablando sobre “Alicia en el país de las maravillas”, un proyecto en el que cuatro artistas visuales, utilizando inteligencia artificial en Google Labs, reimaginaron las ilustraciones originales de la novela original de 1865.

“Esto habla de algo maravilloso en donde está el poder de la cocreación, la experiencia de Infinitive Wonderland. Este proyecto nació de la inquietud de la comunidad de artistas visuales ante el temor de que la IA eliminara su legado y el resultado fue revelador” sostiene.

El ejecutivo agrega que dichos artistas entendieron que la tecnología no solo podía replicar el estilo del ilustrador original, sino que podían plasmar y potenciar su propio estilo y creatividad. “Vieron a la IA como un socio de coproducción”.

Adicionalmente, replica que las herramientas no son la idea; la idea sigue siendo intrínsecamente humana. Algo que lo lleva al papel actual de Google en la región andina para diferentes usuarios. “En un entorno empresarial saturado de titulares sobre la inteligencia artificial (IA), el verdadero motor de la conversación corporativa no es el miedo a la disrupción, sino una curiosidad profunda por entender cómo capitalizar esta ola tecnológica”.

Además, subraya que el principio fundamental es asesorar a líderes empresariales. La IA debe ser siempre una herramienta al servicio de los objetivos de negocio, y no un fin en sí misma. Frias dice que la postura de Google se centra en desmitificar la IA. “Debe ser vista como una herramienta para lograr esos objetivos,”. Todo esto para sectores no tecnológicos, como una aerolínea o una manufacturera. El valor reside en la eficiencia operativa, por ejemplo, la optimización de tareas rutinarias o la eficiencia productiva y nuevos canales.

Google en Colombia

Al analizar el panorama de adopción de la IA en la región, Frias usa el índice latinoamericano de la materia para situar a Colombia en un cuarto lugar regional. Si bien destaca la “adopción rápida” y la avidez de los colombianos por probar la tecnología, el directivo es categórico al señalar una carencia crítica: la falta de inversión en investigación y desarrollo (I+D).

La adopción actual, aunque positiva, se inclina hacia soluciones sencillas. El verdadero salto que la región necesita es que la IA sea “transformacional” y no meramente una comodidad. Además, resalta el apoyo continuo de Google a las Pymes (pequeñas y medianas empresas) andinas, reconociendo su origen como “startup” y su rol como motor económico.

Son ellas un foco estratégico para Google, reconociendo su rol como motor de crecimiento económico. Además, el director general dice que el compromiso de ofrecer cursos, becas y herramientas digitales es vital para este segmento que busca integrar la tecnología necesaria para su evolución y su irrupción en el mercado.

Según la división de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe -ILIA 2025-, la IA generativa ha democratizado el acceso y acelerado la adopción gracias a sus bajas barreras de entrada y a interfaces simples que permiten a no expertos usar modelos avanzados.

Solo cuatro países, Brasil, Chile, Colombia y México, muestran industrias de centros de datos robustas, y uno de cada cinco centros cumple con estándares internacionales de sustentabilidad. “En Colombia, la adopción es notablemente rápida. Existe una avidez social y corporativa por integrar la tecnología, un requisito indispensable para la maduración digital. No obstante, el desafío se ubica en el nivel de inversión y aplicación” puntualiza el director general de Google en la región.

Frias recuerda con nostalgia la tecnología analógica que manejó en sus inicios en la comunicación en México, comparándola con las capacidades de un simple dispositivo móvil actual. Dice que esta no es una dinámica nueva. “Lo observamos históricamente con herramientas esenciales de Google, desde Search que multiplicó nuestra capacidad de acceso a la información, hasta Maps que transformó la movilidad. La IA Generativa, sin embargo, eleva esta multiplicación a un nuevo nivel, permitiendo desarrollar nuevas capacidades y realizar tareas”.

También enfatiza en que la reciente apertura de YouTube Space en Colombia marca un hito estratégico para la compañía en la región andina, consolidando al país como un centro neurálgico para el consumo y la creación de contenido audiovisual. Este espacio, concebido para albergar cumbres ejecutivas y ser un centro de cocreación para influencers y creadores de contenido, es el único de su naturaleza en Latinoamérica.

Sin embargo, el ejecutivo no olvida que prácticamente el 70% de la población adulta en el país manifiesta que YouTube es su plataforma predilecta para consumir videos, reforzando así aún más el liderazgo estratégico de Colombia en el ecosistema digital de la región.

De cara al futuro, Frias ve una evolución acelerada en los próximos tres años. El directivo señala que Google ya se está preparando para la próxima frontera tecnológica, trabajando en computación cuántica y lanzando hardware especializado, como el chip Trillion, para manejar la creciente demanda de procesamiento de datos.

Finaliza diciendo que el Circle to Search y el AI Mode en el buscador son cambio radical respecto a la era de la escritura simple. Google cambió de un motor de búsqueda para consolidarse como esa gran puerta que cruzo Alicia en el País de las Maravillas, dando acceso al conocimiento y donde la confianza es el activo más preciado.