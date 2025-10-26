¿Le gustan los Apple Vision Pro? Esta es la propuesta de Samsung en ese segmento

Los nuevos Galaxy XR funcionarán con un chip Snapdragon fabricado por Qualcomm y un sistema operativo Android hecho por Google. Foto: Samsung

Samsung Electronics presentó el Galaxy XR, un visor con inteligencia artificial (IA) que inaugura su categoría de equipos nativos de IA, diseñados para ofrecer una interacción natural entre la tecnología y los humanos, acercando la realidad extendida (XR) a la vida cotidiana. Es el primer producto basado en la nueva plataforma Android XR, desarrollada por Samsung, Google y Qualcomm Technologies. Representa el punto de partida de una visión a largo plazo de las tres compañías que incluirá distintos formatos, como los futuros lentes con IA.

“Con Galaxy XR damos un paso más en nuestra visión de crear experiencias móviles que evolucionan con las personas, ampliando el alcance de la inteligencia artificial hacia un nuevo territorio de posibilidades inmersivas y significativas que llevan la realidad extendida de un simple concepto, a la vida diaria de los usuarios”, aseguró Won-Joon Choi, COO de Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics.

Sameer Samat, presidente del ecosistema Android en Google, también tuvo palabras para este nuevo producto refiriéndose a él como la primera plataforma creada completamente para la era de Gemini. “Representa un avance fundamental en la forma en que las personas podrán explorar, conectar y crear dentro de un entorno más abierto, inteligente y unificado gracias a nuestra alianza con Samsung”, añadió.

Incluso, Alex Katouzian, Group GM de Mobile, Compute & XR en Qualcomm Technologies, Inc. también manifestó que Galaxy XR refleja su visión del futuro, en el que la inteligencia artificial y la realidad extendida se unen para transformar las experiencias de uso personal y abrir nuevas oportunidades para la innovación en diferentes industrias.

Una nueva forma de conectar la IA con la vida diaria

Galaxy XR no funciona como una herramienta que obedece comandos, sino como un asistente inteligente que apoya en tareas cotidianas y permite interacciones naturales mediante voz, visión y gestos. Gracias a sus sensores y cámaras, el visor reconoce el entorno del usuario: ve lo que este está viendo y escucha lo que él está escuchando, respondiendo de manera fluida y humana para dar una experiencia natural.

En alianza con Google y Qualcomm, Samsung construyó una plataforma XR abierta, escalable y centrada en la inteligencia artificial. Todas las aplicaciones desarrolladas para Android funcionan de manera nativa en Galaxy XR, permitiendo disfrutar de experiencias familiares en un entorno completamente nuevo. Otros desarrolladores podrán seguir ampliando las aplicaciones compatibles con este nuevo dispositivo.

Galaxy XR combina materiales avanzados y una distribución de peso que ofrece comodidad, incluso para usos prolongados. El visor equilibra la presión entre la frente y la parte posterior de la cabeza, mientras que su batería externa reduce el peso y mejora la libertad de movimiento. Además, cuenta con un escudo de luz desmontable que puede retirarse para aligerar la experiencia o bloquear la luz exterior.

Algunas aplicaciones del nuevo Galaxy XR

Google Maps : con Gemini como guía, el usuario puede descubrir el mundo y recibir recomendaciones personalizadas.

YouTube : Gemini ayuda a encontrar y contextualizar contenidos para enriquecer la experiencia.

Búsqueda por círculo : investigar información sobre cualquier objeto visible en pantalla.

Fotos y videos en 3D: haga que sus recuerdos se conviertan en experiencias tridimensionales inmersivas.

Sus sensores avanzados y sistema de audio poseen seis micrófonos que rastrean los movimientos del usuario y su entorno, además de capturar su voz. Adicionalmente, integra un procesador Snapdragon XR2+ Gen 2, Galaxy XR con capacidades de IA avanzadas gracias a la NPU2 Qualcomm Hexagon. Eso sí, su batería ofrece 2,5 horas de uso continuo con un sonido envolvente y una pantalla de alta resolución.

Cine personal

Deportes en vivo

Juegos potenciados por IA

Creación 3D

Estos son solo algunos de los usos diarios del nuevo Galaxy XR de Samsung, Google y Qualcomm.

El futuro de Samsung va la mano con IA

Samsung impulsa el uso de la realidad extendida también en entornos empresariales. En alianza con Samsung Heavy Industries, Galaxy XR se utilizará en programas de entrenamiento virtual para construcción naval, mejorando la productividad y la seguridad. Junto con Qualcomm Technologies, Samsung integra la tecnología Snapdragon Spaces para que los desarrolladores puedan crear soluciones XR empresariales optimizadas para Android XR, ampliando las oportunidades en formación, diseño y colaboración remota.

Dentro de su hoja de ruta XR, Samsung trabaja en nuevos factores de forma, incluidas gafas con IA, desarrolladas con Google, Warby Parker y Gentle Monster. Estas alianzas combinan moda, diseño y tecnología para brindar dispositivos cómodos y conectados, que integran la realidad extendida en la rutina diaria de los usuarios. Finalmente, el Galaxy XR estará disponible a partir del 21 de octubre de 2025 en Estados Unidos y un día después en Corea del Sur, con la promesa de que más pronto que tarde llegue a otros países del globo terráqueo.