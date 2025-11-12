Scarlet para iPhone: ¿es segura la app y para qué la están usando?

Aplicaciones disponibles en Scarlet para iOS. Foto: Scarlet

Desde el lanzamiento del primer iPhone en 2007, Apple se ha caracterizado por tener uno de los sistemas cerrados más seguros del mundo. Esta es una de las razones por las que tantos usuarios confían en la manzana mordida, siendo sus dispositivos y ecosistema los predilectos a la hora de comprar un nuevo celular, un nuevo computador, una nueva tablet o incluso accesorios como audífonos y relojes.

Es por eso que desde las épocas de Steve Jobs, fundador de Apple el primero de abril de 1976, tantos sus dispositivos portátiles como aquellos de sobremesa sea han destacado de la competencia por utilizar su propio procesador, su propio sistema operativo y por su puesto su propia tienda de aplicaciones. Estos son componentes, físicos y digitales, que Apple no deja en manos de nadie, sino que el mismo hace.

Lo anterior es como una moneda; tiene dos caras. Una es que quienes deseen por primera vez adquirir uno de los productos Apple y los anteceda un dispositivo de cualquier otra marca, tendrán que readaptarse a la interfaz de la manzana mordida. Y la otra es que al entrar a un sistema tan cerrado como el de la multinacional estadounidense obtendrán una seguridad mayor que con cualquier otro fabricante.

Al menos así se creía hasta hace unos días cuando en internet se volvió popular el término “scarlet para Iphone”, que según hemos podido consultar, es un sistema que abre de una vez por todas ese sistema tan hermético de Apple. Esto le permitiría a los usuarios del celular con la manzana atrás acceder a apps nunca antes vistas en iOS, pero también cuestiona la vulnerabilidad cibernética del artefacto.

¿Qué es scarlet para iPhone?

Scarlet para iPhone es un instalador de aplicaciones de terceros que permite a los usuarios descargar apps y juegos en formato IPA (paquete de la App Store de iOS) que no están disponibles en la App Store oficial de Apple. En términos concretos, se trata de una “tienda de aplicaciones” fuera de la oficial que brinda la posibilidad de descargar aplicativos que no se pueden encontrar en la App Store.

Por lo general, estos programas están modificados o no aprobados por Apple y por eso no hacen parte de su tienda oficial de aplicaciones. Aun así, al hacer uso de este programa, el sistema operativo del iPhone (iOS) permite que las aplicaciones instaladas fuera de los canales habituales puedan funcionar dentro de la interfaz del teléfono móvil y sincronizarse con notificaciones, alertas y demás avisos.

De acuerdo con los desarrolladores de Scarlet, el instalador es completamente seguro y no tiene ninguna contraindicación para su uso, pero según algunos comentarios en Reddit, una red social de foros públicos, su uso no es tan recomendable. Además, nunca están de más algunas recomendaciones a la hora de su descarga e instalación, pues agregar apps de terceros siempre conlleva un riesgo inherente.

¿Qué dicen los usuarios en Reddit?

“Un día instalé la app Scarlet para descargar algo. Después de instalarla, me dormí; normalmente cuando duermo mi teléfono está al 78%, creo, pero cuando desperté estaba al 18%. No sé por qué Scarlet usaba tanta data en segundo plano. Me pareció maliciosa, así que la borré y les sugiero a todos que la desinstalen”, publicó DifficultyOpposite17 en Reddit.

“Scarlet iOS yace como un sistema operativo de código abierto, donde el código fuente está accesible para que cualquiera lo examine, modifique y contribuya. Elimina las restricciones de software impuestas por Apple en dispositivos iOS, como iPhones e iPads”, es como Scarlet se describe así misma en su página oficial.

En conclusión, queda en cada usuario si decide instalar Scarlet en su iPhone o iPad. Sin embargo, a nosotros desde aquí nos quedan serias dudas de los riesgos que esta acción conlleva. No solo para el celular en sí, sino también para la información sensible de cada persona.