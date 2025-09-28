Logo El Espectador
Tecnología
Gadgets y Apps

¿Qué son los fraudes telefónicos y cómo puede prevenirlos?

De acuerdo con TransUnion, tres de cada 10 colombianos son víctimas de fraudes telefónicos. República Dominicana y México lideran las cifras de fraude digital en América Latina.

Redacción Tecnología
28 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Cada vez es más común en Colombia que las personas no tengan recuerdos agradables de las llamadas telefónicas marcadas como spam.
Foto: Pexels
¿Quién no ha recibido una llamada que suena sospecha? Esas en las que se nos nombran a un familiar, un amigo y nos piden dinero. En muchos países, entre esos Colombia, son situaciones comunes y aunque parezca inverosímil, algunas personas caen en estos fraudes telefónicos.

En ese sentido, la reciente actualización de dispositivos Apple a iOS 26 reduce estos riesgos gracias a una función de identificador de llamadas. Incluso, la IA de la manzana mordida actúa como asistente de llamadas al preguntarle al interlocutor por el motivo de la llamada, sin que el usuario la descuelgue y pueda decidir antes de hacerlo si contestar o no.

Fuera del ecosistema de la empresa estadounidense, existen otras alternativas, que aunque a veces implican la descarga de una aplicación no nativa, resultan efectivas para evitar ser estafados por teléfono. Este es un análisis de TransUnion sobre los fraudes telefónicos en Colombia y la región.

¿Cómo reducir los fraudes telefónicos en Colombia?

Truecaller y WeKall anunciaron una alianza estratégica que busca ofrecer a los usuarios en Colombia mayor seguridad en sus comunicaciones, reduciendo el riesgo de fraudes telefónicos y mejorando la experiencia al interactuar con las empresas.

Gracias a estas herramientas, las compañías podrán identificar claramente sus llamadas: nombre de la marca, logo, categoría, insignia verificada y el distintivo ícono verde dentro de la app de Truecaller.

Estos elementos ayudan a los usuarios a reconocer de inmediato llamadas legítimas, diferenciándolas del “spam” o de intentos de fraude. Un tema que no es ajeno para Colombia, pues según un informe de Transunion, tres de cada 10 colombianos son víctimas de esta modalidad delicuencial.

¿Qué están haciendo las empresas por el usuario?

“América Latina es una región donde la comunicación telefónica sigue siendo esencial para los negocios. Por eso, enfrenta altos niveles de fraude y desconfianza por parte de los usuarios. Esta colaboración, enfocada en el sector B2B, brinda soluciones reales para una comunicación más confiable, con una identidad de marca clara y sólida protección al usuario”, afirmó Nicolás Vargas, country manager de Truecaller en Colombia.

Además, Felipe Sánchez, CEO de WeKall, destaca que este acuerdo es un paso clave para mejorar la seguridad y efectividad de la comunicación empresarial en la región. Asimismo, el directivo agregó que esta alianza puede permitirle a las compañías aumentar su tasa de respuesta en las campañas de servicio y ventas.

“Nuestra solución de Customer Experience ha ayudado a empresas en todo el mundo a construir confianza y mejorar la eficiencia de sus llamadas en múltiples sectores. Aliarnos con WeKall es un paso emocionante para expandir ese impacto en América Latina”, concluyó Priyam Bose, global head de Truecaller.

Sectores como el de las telecomunicaciones y la salud son los más afectados por este tipo de fraudes, mucho más en Colombia. País donde son un canal de voz, pero que no tienen la confianza suficiente del consumidor. Quien ve estropeada su experiencia cada vez que levanta el celular para contestar una llamada.

