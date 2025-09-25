¿Sabe por qué esta foto se ve así? Este es el nuevo formato de Instagram

Esta foto está en formato ultra ancho, es decir, tiene una resolución de 5.120 x 1.080. Foto: Reddit

Los videos en Instagram, comúnmente llamados reels, son uno de los formatos audiovisuales más populares en redes sociales. No solo para consumir entretenimiento o comedia, sino para hacer publicidad o informarse. Con una dinámica parecida a los TikToks, este tipo de contenido está moldeando los patrones de consumo de las personas.

Ahora, estos mismos reels de Instagram se reinventan para traer un nuevo formato a la aplicación. El famoso retrato panorámico ultra ancho de 5.120 x 1.080 píxeles de resolución. Por eso es que en los últimos días ha visto en su feed de Instagram videos en una cuadrilla muy pequeña y al abrirlos, extremadamente estirados hacia los lados.

No es que hayan hackeado su cuenta o Instagram haya dañado todos sus videos, es simplemente un nuevo formato parecido al que utilizan las películas. Que lejos de la disposición vertical de los celulares actuales, utiliza todo el ancho de las pantallas de los cines. Una práctica similar a la de los videos de YouTube, aunque esto más en un formato cuadrado y no rectangular como este.

¿Por qué Instagram permite este nuevo formato?

Intentando romper con la monotonía del formato vertical, popularizado en buena medida por TikTok, la red social estadounidense busca ofrecer nuevas maneras de contar historias dentro de la plataforma. No solo para marcas y empresas, sino también para artistas y cineastas.

Darle un sentido más estético y cinematográfico a sus contenidos, todo en busca de diferenciarse de su competidor chino. Sin embargo, y aunque el formato beneficia a los más artísticos y creativos, aún no queda muy claro cómo se va a acomodar a los usuarios.

Pues la forma de la mayoría de los celulares está más que definida y hasta el momento es difícil vislumbrar cómo este formato ultra ancho (que actualmente deja la mayoría de la pantalla en negro) se va a hacer agradable o al menos útil para las personas que hacen scroll (deslizar hacia abajo) en la pantalla, en promedio, cuatro horas al día.

¿Se quedará el formato ultra ancho en Instagram?

Hasta ahora, parece que el formato está cumpliendo su misión inicial, impactar, pues ha causado asombro como se ve el feed de Instagram con estos videos. Sin embargo, tendrá que ser una innovación que se mantenga relevante para los usuarios, pero más aún para los creadores de contenido.

Si los productores del contenido en la red social no adoptan positivamente este formato será difícil que se mantenga. Todo eso sin contar que obtener un material con estas medidas en pantalla implica un trabajo mayor, pues hay que poner más elementos para llenar los espacios.

En conclusión, solo el tiempo dirá si la narrativa horizontal vuelve a tomar la delantera en la producción audiovisual. Una forma de consumir imágenes y videos que hace mucho tiempo paso de moda, pero que nunca ha desaparecido porque es la mejor forma de contar grandes e importantes historias. Esas que merecen una sala de cine, un proyector o un gran televisor.