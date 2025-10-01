Universidad EAFIT abre beca para aprender sobre IA: ¿Cómo inscribirse?

La Universidad EAFIT (Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico) fue fundada el 4 de mayo de 1960 en Medellín, Antioquia y es la décima mejor universidad del país, según un listado de Uniranks. Foto: Universidad EAFIT

El Fondo Social SER ANDI, en alianza con Nodo de la Universidad EAFIT, Microsoft y Gente OK, abre la convocatoria para la Beca SER ANDI en Inteligencia Artificial. Esta oportunidad para jóvenes, mujeres, técnicos y emprendedores del Valle de Aburrá le dará acceso de manera gratuita a formación en tecnologías emergentes que fortalezcan sus habilidades.

Especialmente aquellas aptitudes digitales y crecimiento profesional tan necesario para potenciar el desarrollo laboral de una persona. Quienes resulten seleccionados por esta beca podrán tener acceso gratuito a formación modular (básico, especializado por roles y proyectos aplicados), mentorías personalizadas y acompañamiento en empleabilidad o emprendimiento.

Además, los individuos que completen el programa podrán obtener certificación de competencias y participación y conexión con oportunidades laborales y/o de emprendimiento. Todo esto aplicado al creciente mundo de las tecnologías, en específico aquellas que ya se están valiendo de la inteligencia artificial para trabajar eficientemente.

¿A quiénes está dirigida la Beca SER ANDI?

Jóvenes con afinidad digital.

Técnicos en proceso de actualización en competencias tecnológicas.

Mujeres en situación de desempleo o empleo informal, prioridad para madres cabeza de familia.

Emprendedores con negocios propios que deseen potenciarse con herramientas de inteligencia artificial.

Requisitos para aplicar a la Beca SER ANDI

Tener entre 18 y 45 años.

Ser de nacionalidad colombiana.

Residir en el Valle de Aburrá.

Hacer parte de uno de los grupos priorizados de la convocatoria.

¿Cómo se puede aplicar a la Beca SER ANDI?

Las inscripciones están abiertas en este enlace hasta el 8 de octubre de 2025. Los y las interesadas también podrán consultar más información sobre esta oportunidad académica en la página web oficial de la Universidad EAFIT.

“Con esta iniciativa, la ANDI y sus aliados buscan democratizar el acceso a la formación tecnológica y abrir caminos para que más personas puedan reinventarse, emprender y vincularse con el mundo laboral digital”, publicó en un comunicado la Universidad EAFIT.