Windows 11 versión 2025 llega con mayor protección y funciones potenciadas por IA

Microsoft presentó de manera oficial la actualización anual de su sistema operativo, Windows 11 en su edición 2025, identificada como la versión 25H2. Esta entrega incorpora mejoras en seguridad, con mayor capacidad para detectar vulnerabilidades y nuevas herramientas de programación respaldadas por inteligencia artificial.

Antes de este lanzamiento, la tecnológica había liberado en septiembre una versión preliminar, que permitió a los usuarios acceder anticipadamente a las novedades y evaluar los cambios. En ese adelanto también se anticipó la retirada de herramientas como PowerShell 2.0 y la consola de Windows Management Instrumentation (WMIC).

Con la disponibilidad oficial, la actualización ya puede descargarse como paquete de habilitación a través de Windows Update. Este incluye no solo las funciones heredadas de Windows 11 24H2, sino también las innovaciones propias de 25H2.

La compañía explicó en su blog que ambas versiones comparten la misma base de código y rama de servicio, lo que simplifica el proceso de actualización. Asimismo, subrayó que los usuarios seguirán recibiendo funciones adicionales mediante actualizaciones mensuales, en línea con su estrategia de innovación continua.

Las novedades que trae Windows 11 en su edición 2025

La actualización 25H2 no introduce funciones visibles para el usuario final, pero sí incorpora cambios relevantes en la arquitectura interna del sistema. Microsoft destacó que el foco está puesto en reforzar la ciberseguridad y en aprovechar la inteligencia artificial para optimizar procesos clave. Entre los avances más relevantes se encuentran mejoras en la detección de vulnerabilidades tanto en la fase de compilación como durante la ejecución, junto con herramientas de codificación más seguras gracias al apoyo de IA.

De acuerdo con John Cable, vicepresidente de gestión de productos, servicios y entrega de Windows, esta versión ha sido concebida para mitigar riesgos de seguridad y cumplir con los lineamientos del ciclo de vida de desarrollo seguro (SDL, por sus siglas en inglés).

¿Cómo instalar la actualización de Windows 11?

El despliegue de Windows 11 25H2 inició el pasado miércoles de forma gradual. Los usuarios que deseen instalarla de inmediato deben activar la opción “Buscar actualizaciones” en Windows Update dentro de la configuración del sistema.

Microsoft advierte que la instalación no está garantizada para todos los equipos en esta primera fase. Si se detectan incompatibilidades con aplicaciones o controladores, el sistema aplicará una retención temporal hasta que se resuelvan, evitando posibles fallos durante la actualización.

Para quienes prefieran esperar, la actualización estará disponible de forma general a partir del 14 de octubre de 2025 a través de Windows Update. Los equipos que no tengan instalada la versión 24H2 deberán realizar una reinstalación completa del sistema operativo para acceder a esta edición.

