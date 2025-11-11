Siete consejos para grabar mejor sus videos durante un concierto

Capturar la emoción de un concierto con el celular es posible si se domina la luz, el enfoque y la estabilidad. Foto: Laura Sánchez

Grabar o tomar fotos en un concierto puede parecer sencillo, pero lograr imágenes de calidad en medio de las luces cambiantes, la multitud y el ruido requiere algo más que solo entusiasmo y ganas. Con estos consejos, su celular puede convertirse en la mejor herramienta para capturar la energía del show sin perderse la experiencia. Algo difícil de lograr por esos días de la era digital.

Para muchas personas, los conciertos son momentos inolvidables, Escuchar en vivo a su artista favorito, corear las canciones más famosas y capturar esos recuerdos son momentos que vivirán para siempre en su memoria. Mucho más en un mundo actual regido por la inmediatez, el afán y las experiencias fugaces. Es por eso que tantas personas pagan por un concierto, porque es parte de su identidad.

Sin embargo, a veces, especialmente para los más adultos, grabar o tomar fotografías en medio de un espectáculo y bajo condiciones que no están bajo nuestro control puede ser todo un reto. Aun así, solo hacen falta estos siete consejos prácticos y simples ajustes técnicos en el smartphones para poder lograr imágenes y videos que puedan transmitir todo lo que sintió durante el show.

1. La preparación es clave, en todo

Antes de grabar, asegúrese de tener la batería cargada y suficiente espacio en el almacenamiento interno de su dispositivo. Uno de los momentos más frustrantes durante un concierto es quedarse sin memoria o sin batería en el mejor momento. Por eso, evítelo a toda costa. No está de más que pueda llevar una batería portátil (powerbank) y pueda limpiar el lente de la cámara antes de empezar a grabar.

2. Mantenga la calma, hasta donde pueda

Sabemos que hay momentos de excitación en un concierto, todos los hemos experimentado, pero los movimientos bruscos pueden arruinar hasta la mejor toma en un concierto. Sujete fuerte el celular con ambas manos, apoyando los codos en el cuerpo o sobre una superficie firme. Si cuenta un trípode pequeño o soporte para descansar los brazos, no dude en utilizarlo; eso mantendrá estable la imagen.

3. Ojo con sonidos fuertes

El sonido en un concierto es tan importante como la imagen. Evite cubrir el micrófono con las manos y, si es posible, use uno externo. Algunos teléfonos móviles como el Samsung Galaxy S25 Ultra, cuentan con sistemas de reducción de ruido basado en su inteligencia artificial, Galaxy AI, que limpian los gritos o el viento, priorizando la música o las voces del artista. Esto lo puede hacer después de grabar.

4. Hay vida después del zoom digital

Aunque la tentación de exprimir el zoom del celular hasta la saciedad sea irresistible, el zoom digital reduce notoriamente la nitidez y calidad de las imágenes. Si posee un celular con tres o más lentes, como es el caso del Galaxy S25 Ultra, aprovéchelos para hacer un zoom óptico. Esto, aparte de no sacrificar la foto, permite que acercarse a un objeto dependa del celular y no de las inexactas manos humanas.

5. Y se hizo la luz

Las luces de los conciertos cambian constantemente. Activar el modo nocturno o encender el flash le va a permitir producir fotografías dignas de una galería de arte. Además, configurar la grabación en 4K y 60 FPS (fotogramas por segundo) le dará fluidez y holgura a las imágenes y sus movimientos en pantalla. Incluso con destellos intensos, sobreexposición o simplemente el cantante va de un lado para el otro.

6. La primera fila no lo es todo

Aunque otros lo quieran convencer de lo contrario, no es necesario estar en primera fila para lograr una buena foto. En ocasiones, grabar desde un costado o levantar ligeramente el teléfono ofrece una mejor perspectiva del escenario y del público que al lado del artista. Eso sí, evite obstruirle la vista a los demás asistentes, pues nadie en su sano juicio quisiera ver un concierto en vivo a través de un teléfono ajeno.

7. No se trata de grabar todo

Entendemos que un concierto puede un momento irrepetible y queremos recordarlo casi al pie de la letra, pero grabarlo en su totalidad no le asegura recordarlo para toda la vida, al menos no de la forma correcta. Concéntrese en las canciones que más le gusten o de las que quiera conservar un recuerdo, los coros o los momentos en que el artista interactúa con el público. Los clips cortos y bien encuadrados suelen transmitir más emoción que las grabaciones largas. Permítase disfrutar verdaderamente del espectáculo, su yo del futuro se lo agradecerá.