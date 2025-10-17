YouTube rediseña el reproductor de vídeo para hacerlo más “agradable y envolvente”

El nuevo reproductor de YouTube es especialmente notorio en la versión para televisores. Foto: GOOGLE - GOOGLE

YouTube ha rediseñado el reproductor de vídeo para ofrecer con él una “experiencia más agradable y atractiva”, que sea más fluida, envolvente y facilite la interacción. El reproductor de vídeo se ha actualizado para ser “más limpio y envolvente”, con el objetivo de ocultar menos los vídeos; un cambio que también afecta a los botones y los iconos y que se ha aplicado a la versión web, móvil y de televisor.

De acuerdo con la plataforma de videos en streaming, la experiencia ahora es más fluida, lo que, según la compañía, se aprecia en el cambio entre pestañas y en la función de búsqueda, que ahora es menos intrusiva al permitir omitirla con un doble toque. El rediseño también busca impulsar la interacción con la personalización del botón “me gusta”, haciéndolo un proceso más simplificado para guardar los vídeos.

Esta nueva mecánica dentro de YouTube pone dichos contenidos en un sistemas de hilos para seguir las conversaciones, y así poder llegar a ellos para poder verlos más tarde. Aun así, se sigue manteniendo la lista de reproducción de “ver más tarde” para que los usuarios accedan a esos videos que conocen en el home de la aplicación, sea cual sea su versión, pero no pueden consumir en el mismo instante que los ven.

“Estamos alineando la energía de nuestro contenido y la apariencia de nuestra interfaz para que su experiencia sea más agradable y atractiva”, dijo Rob, miembro del equipo de YouTube en el anuncio hecho en la página de ayuda. Este cambio en el diseño del reproductor se ha empezado a distribuir esta semana a nivel global, y desde Colombia ya se puede visualizar este cambio, especialmente favorable en la versión para televisor.

Mucho más teniendo en cuenta que a lo largo del tiempo las formas de consumir YouTube. Si en un principio era netamente un reproductor de música o la plataforma perfecta para conocer nuevos creadores de contenido, ahora es más comparable con un servicio de streaming. Mucho más teniendo en cuenta que desde 2014 la app ofrece un servicio sin publicidad y otros beneficios a cambio de un pago mensual.

Aun así, son cambios que más poner la primera piedra para construir el entretenimiento moderno, responden a necesidades de los usuarios y entran en vigencia con la intención de competir contra otros gigantes de la industria. Ese es el caso de Netflix y Spotify que se aliaron para impulsar los pódcast de vídeo, un tipo de contenido muy popular en los últimos años y que también está presente en YouTube.

Netflix y Spotify, los mejores amigos del videopódcast

Netflix ha anunciado que agregará pódcast en formato de vídeo a principios de 2026 de la mano de Spotify y The Ringer, que ofrecerán 16 pódcast en su plataforma. Lejos de formatos inicialmente solo en audio, la gran N del entretenimiento busca nuevas formas de entretener a los usuarios “donde y como quieran”. Para ello, se ha asociado con Spotify, que sí tiene experiencia en este tipo de streaming.

Aunque en un principio los pódcast en video en Netflix solo se lanzarán en usuarios de Estados Unidos, la intención de la plataforma es ir expandiendo posteriormente a otros mercados. “Esta colaboración ofrece a los fans más maneras de conectar con las historias y voces que aman. Es un gran avance para que el trabajo de los creadores llegue a todo el mundo”, señaló Spotify durante el anuncio oficial.

Lauren Smith, vicepresidenta de Licencias de Contenido y Estrategia de Programación de Netflix, ha afirmado que, a medida que los videopódcast sean más populares, la alianza con Spotify les permitirá ofrecer versiones completas en video de estos programas tanto a la audiencia de Netflix como a la de Spotify. Lo que hace que su oferta de entretenimiento “sea más emocionante que nunca”.