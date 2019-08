Galaxy Note 10: hasta dos teras de almacenamiento y otras ‘bestialidades’

Diego Ojeda @DiegoOjeda95 (Nueva York)

El Galaxy Note es uno de los equipos más esperados del año, tanto así que muchos se aventuran a dar previsiones de las mejoras tecnológicas que tendrá, como por ejemplo, que el Note 10 integraría una cámara en su S Pen (el lápiz con el que viene este celular), lo que resultó ser falso. Los detalles de este equipo ya salieron a la luz, y este es el listado de sus ‘superpoderes’.

Primero lo primero

Son varias las noticias que acompañan el lanzamiento con el que Samsung celebra los 10 años de su familia Galaxy Note. Uno de los detalles que más sobresalen de la presentación, hecha desde la ciudad de Nueva York, es que no es uno, sino dos los teléfonos que mostraron: el Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10+.

La diferencia entre el uno y el otro radica, principalmente, en su tamaño. El primero integra una pantalla de 6.3 pulgadas, mientras que el segundo, una de 6.8 pulgadas. Declaraciones entregadas a El Espectador, dejan ver que la intención de la compañía detrás de esta apuesta es diversificar el uso del Note, es decir, que las grandes dimensiones que caracterizan a estos equipos no sean un obstáculo para personas que quieren un teléfono versátil, pero de proporciones moderadas.

Cinco cámaras, pero con un toque especial

El apartado fotográfico es, probablemente, la característica que más buscan los compradores al momento de buscar un teléfono celular. Samsung, para esta ocasión, continúa con la tendencia de integrar varios lentes que, al mezclarlos, brindan un abanico de posibilidades a sus usuarios.

Para el caso del Note 10+, esta compañía surcoreana decidió equiparlo con un juego de cinco lentes, cuatro en su parte trasera y uno en la frontal. Es así como por un lado se tiene una cámara ‘Ultra Wide’ (gran angular) de 16 megapíxeles y 123 grados; otra gran angular de 12 megapíxeles y 77 grados; una más, que es un teleobjetivo (para tomar fotos a la distancia) de 12 megapíxeles y, un ‘DepthVision’ (que en suma es un sensor que le permite al teléfono dar efecto de profundidad en las fotografías).

En la parte frontal el dispositivo se integra una cámara de 10 megapíxeles incrustada en la pantalla.

Hasta aquí, nada especial, es decir, nada que no hayamos visto con otros fabricantes. No obstante, Samsung puso un toque especial en este apartado que, si bien no es un lente, sí es un sensor que promete mejorar la captura de videos.

Se trata de una tecnología denominada ‘Zoom-in Mic’, un arreglo de software que le permite al usuario ser selectivo con el sonido que capta su teléfono al momento de grabar un video. Por ejemplo, en la grabación la persona podrá hacer zoom hacia un sujeto que se encuentra a la distancia y, en teoría, el teléfono silenciará el ruido ambiente más cercano y simplificará el del protagonista.

Para el caso del Note 10 son cuatro las cámaras: ultra wide de 16 megapixeles; gran angular de 12 megapíxeles; teleobjetivo de 12 megapíxeles y, una cámara frontal de 10 megapíxeles, es decir, no viene con sensor de profundidad.

Una pantalla que desafía los bordes

Hay algo claro en la industria de los teléfonos móviles, exceptuando algunas marcas como Pixel, y es la guerra declarada en contra de los bordes y el ‘notch’ (la muesca en la parte superior del teléfono que, regularmente, alberga su cámara y bocina).

Para el caso del Note 10 y 10+, encontramos una pantalla que abarca más del 90% de la superficie frontal del dispositivo. Lo anterior lo logran gracias a una perforación en el display que permite la integración de la cámara frontal. Esto luce como un pequeño agujero que, con el uso de otros dispositivos con una característica similar, hemos comprobado que con el paso del tiempo pasa a ser desapercibido.

Aunque hay otras apuestas en el mercado que van con toda, quieren quitar de la pantalla sí o sí la cámara, o por lo menos esconderla.

En ambos equipos encontramos una pantalla Dynamic AMOLED con certificación HDR10+, que en suma es un sello de calidad para la imagen. La diferencia entre un teléfono y otro, como se había dicho antes, radica en su tamaño.

Procesamiento, memoria y batería

Este es probablemente uno de los diferenciales con los que más compiten los teléfonos de alta gama en la actualidad. iPhone, por ejemplo, presume de su procesador A12 Bionic, mientras otras marcas como Black Shark hacen alarde de integrar la última entrega de Qualcomm para móviles, el Snapdragon 855+.

Si bien, Samsung aún no confirma si para países como Colombia integrará un Snapdragon de última generación, o un Exynos, sí se sabe que el chip de su nueva familia es un octa-core de 7 nanómetros y 64 bits. Potencia, con el que la compañía promete un excelente desempeño ante tareas exigentes, como correr videojuegos pesados.

A lo anterior se suma una memoria RAM de 12GB (aunque el Note 10 tiene una versión de 8GB) que se combina con un almacenamiento interno de 256GB, 512GB y hasta 1 Tera.

Aquí hay algo atractivo y es que la versión que integra 1 Tera de capacidad de almacenamiento interno podrá integrar una memoria micro SD de hasta 1 Tera, esto son 2 Teras de almacenamiento interno como capacidad de tope, un detalle que sobrepasa por mucho a la mayoría de computadores que actualmente existe en el mercado.

En cuanto a batería el Note 10 integra una de 3.500 miliamperios, mientras que el 10+ tiene una de 4.300 miliamperios. Pero aquí se deben hacer una claridad.

Se cree que más miliamperios significa más duración de la carga del dispositivo, de allí que fabricantes como ASUS, con sus ROG Phone, integren baterías de 6.000 miliamperios. No obstante, ese solo factor no es garantía, ya que la optimización de la batería, en gran parte brindada por el procesador del equipo, permite que con poco se hagan maravillas.

Es por lo anterior que Samsung promete que tan solo 30 minutos de carga, en su Note 10+, son suficientes para tener un día promedio de funcionamiento. Lo anterior solo si se utiliza un cargador de 45W que, lastimosamente, debe comprarse por separado.

La magia crece con el Galaxy Note 10

Dejamos lo mejor para el final, y es que a nuestra percepción, los mayores avances que hizo Samsung con esta entrega se centran en materia de software. A continuación una breve descripción de las nuevas funcionalidades.

Grabación de pantalla mejorada

Una de las funciones que más resalta es la capacidad de que una persona pueda grabar lo que hace en el dispositivo a la vez que graba su voz y su rostro, algo que resultará bastante atractivo para creadores de contenido que hacen videotutoriales, por ejemplo.

El S Pen evoluciona

Este pequeño lápiz, por lo general, es utilizado por los usuarios de Samsung para escribir o dibujar en la pantalla de los Note y, como control remoto para tomar fotos sin tocar el display.

Pues bien, Samsung decidió ampliar las posibilidades de este artefacto y permitir que desarrolladores lo utilicen como insumo para sus creaciones, es decir, una compañía de videojuegos, por ejemplo, podría usar el S Pen como varita mágica en un título de Harry Potter.

La duración de este lápiz también mejoró, ahora podrá resistir hasta 10 horas.

La realidad aumentada es otro aspecto para interactuar con el S Pen, ahora las personas podrán dibujar objetos en el espacio e interactuar con los mismos, tal y como si estuvieran en el mundo real.

Mejora la edición de video

Este es otro aspecto que resalta para los creadores de contenido. Ahora el Note 10 permitirá a sus usuarios agregar efectos en video que antes eran exclusivos para la fotografía, como desenfoque de fondo y efectos de iluminación.

Además, incluye un nuevo editor de video que permite cortar ciertos fragmentos, agregar otros clips, fotografías, audios y adicionar transiciones.

Sumado a lo anterior, Samsung anunció su alianza con Adobe Rush, una apuesta de negocio que permitirá a los creadores de contenido, como Youtubers, optimizar aún más su productividad.

Productividad, no se nos puede olvidar

Sin ser menos importante, de hecho, puede considerarse como una gran apuesta, Samsung mejora sus intenciones de incrementar la productividad de los usuarios de sus Note, esta vez con varias cartas bajo la manga.

Encontramos, por ejemplo, que ahora las personas podrán convertir a texto digital los escritos que hacen a mano alzada en su Note con el S Pen. En suma, esta tecnología interpreta el texto y lo traduce instantáneamente. Esta funcionalidad aún es mejor, cuando permite al usuario exportar sus notas en formatos como Word y PDF.

Otra funcionalidad es la capacidad de conectar el teléfono a un computador (sea Windows o Mac) para así tener una especie de segunda pantalla que le permitirá al usuario ver notificaciones en su PC, revisar fotos y enviar y recibir mensajes, entre otras ventajas.

Por lo pronto no se tienen detalles de su precio y disponibilidad para países como Colombia, esto por lo general sucede semanas después de su lanzamiento al mercado, el cual se tiene agendado para el próximo 23 de agosto.

Ficha técnica:

