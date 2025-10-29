Google abre ofertas de trabajo en Colombia: vacantes y cómo inscribirse

Al corte del 30 de junio de 2025, la empresa matriz de Google, Alphabet, poseía 187.103 empleados en todo el mundo. Foto: Pexels

Google, el motor de búsqueda en internet más grande del mundo, con más del 90% del tráfico web diario, anunció nuevas vacantes de trabajo para colombianos residentes en Bogotá. Las ofertas laborales están dirigidas a un amplio abanico de profesiones; desde ingeniería y tecnología, hasta mercadeo, ventas y asistencia ejecutiva y administrativa. Lo anterior le abre la puerta a más de un trabajador colombiano.

El objetivo de la compañía fundada hace 30 años en la Universidad de Stanford es potenciar su servicio de la nube en Colombia, Google Cloud. Y para eso necesita impulsar campañas de publicidad digital que puedan entender al consumidor nacional y las necesidades particulares de personas y empresas dentro del ecosistema corporativo del país. Especialmente en el sector empresarial colombiano.

Además de la amplia gama de profesionales que requiere Google, la multinacional estadounidense está ofreciendo puestos de trabajo de entrada, pero también cargos senior (vasta experiencia). Eso sí, estas últimas vacantes requieren un profundo dominio del idioma inglés, pues demandan una comunicación constante con sus pares en otras regiones del mundo, incluyendo la sede central de Google en Mountain View, California.

Aunque se desconocen los salarios que los nuevos empleos de Google en Colombia, solo con el ánimo de darse una idea, un colaborador de esta misma compañía en Estados Unidos puede devengar un pago mensual de USD 5.800 (COP 22.500.000) para un cargo como asesor de ventas, pero de USD 27.500 (COP 105.000.000) para puestos de más alto cargo. Todo esto según información de la empresa matriz de Google, Alphabet.

¿Cómo inscribirse?

Elabore una copia de su hoja de vida en inglés Ingrese a este enlace Busque la postulación que más se acomode a su perfil Inscriba su candidatura Cargue su hoja de vida, recuerde, en inglés

¿Qué perfiles está buscando Google?

El primero, y tal vez el más importante, son especialistas en la nube que puedan desempeñarse como vendedores de este tipo de servicios, pero también como ingenieros para mejorar Google Cloud en el país. Eso sí, quienes aspiren al puesto de “representante de ventas de campo corporativo" tendrán que tener una experiencia de 10 años en esta labor, pues debe asegurar cuotas de ventas mensuales.

Respecto a la parte tecnológica, el gigante del tráfico web también necesita un “arquitecto empresarial en la nube”, quien deberá diseñar estrategias que alineen los objetivos de negocio con la tecnología. En otras palabras, una persona que pueda hacer que la tecnología no solo sea funcional, sino que atienda asertivamente a las necesidades del mercado actual, no solo de individuos, sino también de otras compañías.

Por último, la empresa norteamericana también busca un “ejecutivo de cuentas enfocado en bienes de consumo envasados (CPG)” para que trabaje presencialmente desde la oficina en Bogotá. Se requiere una experiencia previa de al menos cinco años en publicidad digital o tecnología de mercadeo. Todo esto para coordinar estrategias comerciales con grandes marcas de consumo masivo a través de Google Ads.