Google lanza Nano Banana 2 en Colombia: así funciona el nuevo modelo de IA para imágenes

En los últimos días, Google anunció la disponibilidad en Colombia de Nano Banana 2, la nueva versión de su modelo de generación de imágenes con inteligencia artificial.

Según explicó la compañía, esta actualización permite utilizar el conocimiento avanzado del mundo, la calidad y el razonamiento de Nano Banana Pro con mayor velocidad.

Además, ahora ofrece dos herramientas según el tipo de trabajo: Nano Banana Pro para tareas de alta fidelidad que requieren máxima precisión factual, y Nano Banana 2 para generación rápida, seguimiento preciso de instrucciones y búsqueda de imágenes integrada. Esta versión integra funciones Pro que antes eran exclusivas y que ahora están disponibles para un público más amplio.

Capacidades técnicas del modelo

Conocimiento avanzado del mundo: El modelo se nutre de la base de conocimiento del mundo real de Gemini y funciona con información en tiempo real e imágenes provenientes de búsquedas web para representar temas específicos con mayor precisión. Esta comprensión profunda también permite crear infografías, convertir notas en diagramas y generar visualizaciones de datos.

Representación y traducción de texto con precisión: Nano Banana 2 puede generar texto preciso y legible para maquetas de marketing o tarjetas de felicitación. Además, permite traducir y localizar texto dentro de una imagen.

Mejoras en fidelidad y control creativo

Nano Banana 2 reduce la brecha entre velocidad y fidelidad visual, ofreciendo imágenes fotorrealistas de alta fidelidad.

Entre las mejoras frente a Nano Banana se encuentran:

Coherencia del tema: Mantiene la semejanza de hasta cinco personajes y la fidelidad de hasta 14 objetos en un solo flujo de trabajo, lo que permite crear guiones gráficos y narrativas sin alterar la apariencia de las entradas.

Seguimiento preciso de instrucciones: El modelo se adhiere más estrictamente a solicitudes complejas y captura los matices específicos de la idea solicitada, con el objetivo de que la imagen obtenida corresponda a la petición original.

Creaciones listas para producción: Permite generar imágenes con control total de relaciones de aspecto y resoluciones que van desde 512 px hasta 4K. De esta manera, las creaciones se mantienen nítidas tanto para publicaciones verticales en redes sociales como para fondos de pantalla verticales.

Mejora de la fidelidad visual: Nano Banana 2 ofrece iluminación vibrante, texturas más ricas y detalles más nítidos, manteniendo la estética de alta calidad a la velocidad esperada del modelo Flash.

¿Cómo generar y editar imágenes?

Generar una imagen desde cero

Abre Gemini

En la barra inferior, selecciona la opción “Crear imagen”.

Escribe el prompt con la descripción de la imagen que quieres generar. Ejemplo:

“Fotografía panorámica de un festival de música al atardecer en Bogotá, escenario iluminado, público levantando las manos y atmósfera vibrante estilo cinematográfico”.

Haz clic en “Crear” para generar la imagen.

Editar una imagen existente

Carga la fotografía que deseas modificar.

Elige el estilo que prefieras.

Añade un prompt con instrucciones claras sobre los cambios que quieres aplicar. Ejemplo:

“Convierte esta foto en una portada de revista musical, mayor contraste, tonos cálidos y efecto dramático en las luces”.

Haz clic en “Crear” para generar la nueva versión.

Disponibilidad en el ecosistema de Google

La app Gemini: reemplazará a Nano Banana Pro en los modelos Fast, Thinking y Pro. Los suscriptores de Google AI Pro y Ultra mantendrán acceso a Nano Banana Pro para tareas especializadas, regenerando imágenes a través del menú de configuración.

Buscador: en modo AI y Lens, a través de la aplicación de Google y en navegadores móviles y de escritorio. La compañía indicó disponibilidad en 141 nuevos países y territorios y ocho idiomas adicionales.

AI Studio + API: disponible en vista previa en AI Studio y Gemini API. También disponible en Google Antigravity.

Google Cloud: disponible en versión preliminar con la API de Gemini en Vertex AI.

Flow: Será el modelo de generación de imágenes predeterminado en Flow, disponible para todos los usuarios por cero créditos.

Google Ads: Nano Banana está disponible en Anuncios, potenciando las sugerencias al crear campañas.

