Tenga en cuenta estas recomendaciones para hacer copias de seguridad en la nube

Cada vez son más las personas que recurren a la nube para guardar sus archivos importantes y respaldar la información de sus dispositivos. Fotos, contactos, conversaciones y documentos viajan a estos servicios digitales con la promesa de estar disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar. Sin embargo, esa confianza no siempre va acompañada de medidas de protección, lo que abre la puerta a riesgos que muchos usuarios aún desconocen.

Un estudio de Kaspersky, compañía especializada en ciberseguridad, revela que el 21% de los latinoamericanos no protege sus datos en la nube porque no sabe cómo hacerlo, mientras que un 22% ni siquiera tenía claro que debía hacerlo. Es decir, una parte importante de quienes usan esta tecnología la adoptan como una solución práctica, pero sin ser conscientes de los riesgos que conlleva.

No cabe duda de que la nube aporta beneficios importantes, como el acceso remoto, el cifrado de datos y la recuperación de archivos si un dispositivo se pierde o se daña. Estas ventajas han hecho que las copias de seguridad en línea sean cada vez más habituales. De hecho, según el estudio de Kaspersky, tres de cada cuatro latinoamericanos almacenan datos de sus celulares en la nube, confiando en que la tecnología bastará para protegerlos.

Pero la realidad es distinta. Kaspersky advierte que, sin medidas de protección, los respaldos en la nube pueden quedar expuestos a ciberataques, accesos no autorizados o incluso a la pérdida definitiva de la información. Lo más preocupante es la confianza excesiva que los usuarios depositan en estos servicios: el 29% de los encuestados reconoció que almacenaría fotos íntimas en la nube, convencidos de que una contraseña es suficiente para mantenerlas seguras.

Carolina Mojica, gerente de productos para el consumidor en Kaspersky, explicó que la adopción de servicios en la nube ha crecido significativamente en América Latina, impulsada por su practicidad y accesibilidad. Sin embargo, advirtió que esta tendencia también ha puesto en evidencia una desconexión preocupante: muchas personas utilizan estas plataformas sin comprender del todo los riesgos asociados ni las responsabilidades que implica su uso. “Incorporar hábitos de seguridad digital no debe verse como una opción técnica, sino como parte de una cultura preventiva necesaria en el entorno actual”, resaltó.

Recomendaciones para proteger las copias de seguridad en la nube

Con el fin de reducir vulnerabilidades, los expertos de Kaspersky proponen una serie de pautas para realizar copias de seguridad en la nube de manera segura y proteger la información almacenada:

Verificar la seguridad del servicio en la nube: antes de respaldar archivos, es importante comprobar que el servicio utilizado ofrece cifrado, es decir, un proceso que convierte la información en un formato ilegible para cualquiera que no tenga la clave de acceso. De esta forma, aunque un tercero acceda a la información, no podrá visualizarla. También se recomienda revisar que la conexión entre los dispositivos y la nube sea segura, a fin de evitar la interceptación de datos.

Proteger la cuenta en la nube: se aconseja establecer una contraseña robusta, no repetir credenciales de otras cuentas y habilitar la autenticación en dos pasos (2FA) para prevenir accesos no autorizados.

Revisar y eliminar archivos innecesarios: resulta conveniente borrar información sensible que ya no se necesita y revisar periódicamente qué datos permanecen almacenados en la nube, con el objetivo de disminuir riesgos.

Mantener copias en varias ubicaciones: no se debe depender únicamente de la nube. Es recomendable contar con respaldos adicionales en discos duros externos, memorias USB o redes privadas seguras, especialmente cuando se trata de información crítica.

Implementar una solución de seguridad: según los expertos, herramientas como Kaspersky Premium permiten seleccionar los archivos que se desean respaldar y ofrecen opciones para almacenarlos de manera automática y cifrada. Además, brindan protección frente a malware, phishing y otras amenazas que pueden comprometer las copias de seguridad.

