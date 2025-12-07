Ideas y trucos para lograr las mejores fotos familiares en el Día de Velitas

Una niña enciende una vela durante la tradicional noche de las velitas, en Medellín (Colombia). Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cada 7 de diciembre, millones de colombianos celebran el Día de las Velitas, una de las tradiciones más luminosas y emotivas del país. Las familias decoran andenes, balcones y patios con pequeñas llamas que marcan el inicio oficial de la Navidad.

Es una noche de unión, música, comida y fotografías, muchas fotografías. Pero lograr que esas imágenes reflejen la calidez real de la escena puede ser un reto, especialmente con la luz tenue de las velas o el resplandor de la pólvora.

Por eso, aquí van algunos consejos para que sus fotos familiares del Día de Velitas no solo queden bien, sino que transmitan la magia de la noche.

Controle la exposición de la cámara

Si va a fotografiar una vela o una escena con mucha luz en el centro, toque la pantalla y baje la exposición manualmente antes de tomar la foto.

Esto evita que la imagen se queme (cuando la luz sale demasiado blanca o brillante) y ayuda a conservar los tonos cálidos de la llama. En iPhone, Android o cualquier dispositivo moderno, puede hacerlo deslizando hacia abajo el ícono del sol que aparece al enfocar.

Use todos los lentes disponibles

Los celulares actuales ofrecen distintos lentes: gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo. Experimente con ellos.

El gran angular es ideal para capturar a toda la familia o incluir el entorno iluminado; el teleobjetivo sirve para retratos más íntimos sin perder detalle. Cambiar de lente le da versatilidad a su álbum familiar y evita que todas las fotos se vean iguales.

Explore los filtros y estilos fotográficos

Los filtros nativos de las cámaras, como los que ofrece iPhone o Samsung, pueden realzar la calidez de las luces o suavizar los tonos.

El estilo ‘Cálido’ resalta los colores de la vela y de la piel, mientras que un filtro ‘Natural’ mantiene la escena más fiel al ambiente real. Lo importante es probar antes y ajustar según la iluminación del lugar.

Active el modo noche

Cuando hay poca luz, el modo noche es su mejor aliado. En iPhone, por ejemplo, se activa automáticamente cuando la cámara detecta un entorno oscuro. En Android, puede habilitarse manualmente desde la app de cámara.

Este modo combina varias tomas de larga exposición para lograr una imagen clara sin necesidad de flash, ideal para fotos con velas o faroles.

Cuide el fondo y los reflejos

Una buena foto familiar no solo depende de las personas, sino del contexto.

Evite fondos saturados o con objetos que distraigan. Colocar las velas detrás o a los lados del grupo crea un efecto de contraluz cálido muy navideño. También puede usar superficies reflectantes, como ventanas o mesas de vidrio, para multiplicar los puntos de luz.

Capture emociones, no solo poses

Más allá de la técnica, las mejores fotos del Día de las Velitas son las que transmiten emoción.

Capture risas, miradas y gestos naturales. Espere esos segundos espontáneos después de encender la vela o al compartir un buñuelo. Si su teléfono tiene modo ráfaga, úselo para no perder esos momentos.

Use trípode o apoyos estables

Si va a hacer fotos nocturnas o con exposición larga, use un trípode pequeño o apoye el celular sobre una superficie firme. Así evitará imágenes movidas y podrá mantener el modo noche sin vibraciones.

Edite con moderación

Aplicaciones como Snapseed, Lightroom Mobile o VSCO permiten ajustar brillo, contraste y temperatura.

Evite los filtros extremos que cambian los colores de las velas o de la piel. Un leve aumento en la calidez y una reducción del brillo suele bastar para conservar el ambiente real.

No olvide los retratos grupales

Para fotos familiares, active el temporizador o use el control remoto del celular.

Procure ubicar a todos bajo una luz equilibrada (ni muy cerca ni muy lejos de las velas) y mantenga las caras visibles. Puede pedir a alguien que sostenga una linterna suave o la luz del celular hacia arriba para equilibrar sombras.

El Día de las Velitas es una noche para recordar, no solo por la tradición, sino por la oportunidad de congelar en imágenes los pequeños instantes de unión familiar.

Con un poco de práctica y atención a la luz, su galería del 7 de diciembre no solo será un recuerdo bonito, sino también una muestra del calor y la magia que caracteriza a esta celebración colombiana.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.