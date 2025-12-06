¿Va a comprar un computador portátil este diciembre? Aquí un par de consejos

Las nuevas laptops de 2025 incorporan procesadores con inteligencia artificial, mayor autonomía y diseños más ligeros. Elegir la ideal depende del uso: trabajo, estudio, creación o gaming. Foto: Cortesía: Acer Colombia

Cada diciembre se repite el mismo ritual: comparar precios, leer reseñas y decidir si es momento de cambiar de computador portátil. La diferencia es que, en 2025, elegir un equipo nuevo se volvió una decisión más estratégica que impulsiva.

Entre procesadores con inteligencia artificial, nuevos estándares de batería y precios que varían semana a semana, comprar bien requiere algo más que suerte: requiere información.

Por eso reunimos los principales consejos publicados por TechRadar, Tom’s Guide, Xataka y Acer Colombia, para que entres a 2026 con el equipo que realmente se ajuste a tu estilo de vida, no solo al presupuesto.

Comodidad primero

Uno de los puntos más subestimados al comprar una laptop es el tamaño. Como explica Tom’s Guide, “si no te sientes cómodo usándola, vas a buscar excusas para no hacerlo”. No se trata solo de estética, sino de ergonomía y bienestar.

Una pantalla de 13 pulgadas es ideal si viajas o trabajas en cafés; una de 15 o 17 pulgadas ofrece un teclado más espacioso y menos fatiga visual, aunque con más peso.

En resumen: pruébala antes. Tocar el teclado, sentir la textura y comprobar el brillo de la pantalla puede definir tu relación con el equipo durante años.

Potencia, pero con propósito

En su guía anual, TechRadar recuerda que el rendimiento no siempre depende del precio más alto. Su modelo mejor calificado del año, el MacBook Air M4 (13″), combina potencia, diseño y batería sin alcanzar los costos de los modelos “Pro”.

Sin embargo, si tu día a día implica edición de video, modelado 3D o gaming, necesitarás algo más robusto. Xataka recomienda fijarse en los procesadores de nueva generación (Intel Core i7 o AMD Ryzen 7), al menos 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB o más. Para creadores, una tarjeta NVIDIA RTX serie 40 o 50 marca la diferencia.

Por otro lado, Acer Colombia sugiere pensar primero en el perfil de uso:

Swift AI o Swift Go AI , para quienes buscan ligereza y productividad con funciones impulsadas por inteligencia artificial. , para quienes buscan ligereza y productividad con funciones impulsadas por inteligencia artificial.

Predator Helios o Nitro V , si el objetivo es rendimiento gráfico. , si el objetivo es rendimiento gráfico.

Aspire o TravelMate , para entornos laborales o emprendedores. , para entornos laborales o emprendedores.

Y los Chromebook Series , si la prioridad es simplicidad y uso familiar.

Los puertos, ese detalle que se olvida

Puede sonar técnico, pero es un error común. Las laptops más recientes tienden a reducir los conectores físicos, y eso puede complicar tu día. Tom’s Guide recomienda revisar antes de comprar si el equipo tiene los puertos que realmente necesitas:

USB-C y Thunderbolt, para los periféricos modernos.

USB-A, si aún usas dispositivos más antiguos.

HDMI o DisplayPort, si trabajas con pantallas externas.

Y un puerto de audio, si prefieres auriculares con cable.

“No es la parte más emocionante, pero planificar los puertos te ahorra dolores de cabeza”, advierte el medio especializado.

La batería

Nada decepciona más que una laptop que muere en medio de una reunión o viaje. Por eso Tom’s Guide y TechRadar coinciden en que la autonomía debe ser un factor central.

Hoy, equipos como el MacBook Pro de 16 pulgadas (M4 Pro, 2024) o el Dell XPS 13 (Snapdragon X Elite) logran entre 18 y 20 horas en pruebas de laboratorio.

Sin embargo, advierten que esas cifras se obtienen con brillo reducido y uso moderado. En la práctica, la duración real suele ser un 20 % menor. Aun así, una buena laptop de 2025 debería ofrecer al menos ocho horas reales de trabajo continuo.

Ligereza y movilidad

Quienes cargan su laptop todo el día lo saben: el peso importa tanto como el procesador. Tom’s Guide aconseja que, si no eres gamer o editor de video, priorices la ligereza.

Una laptop por debajo de 1,8 kilos —como la LG Gram 17 o la MacBook Air M4 de 15”— ofrece libertad real sin sacrificar rendimiento.

¿Cuándo gastar?

En esto también hay consenso. Tom’s Guide recomienda no caer en las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad: si una laptop cuesta muy poco, probablemente también rinda poco.

Por el contrario, pagar más tampoco garantiza una mejor experiencia si tus tareas son básicas. Para trabajo de oficina o estudio, una laptop con procesador i5/Ryzen 5, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB es más que suficiente.

Lo que dicen los expertos

Las guías de TechRadar, Xataka y Tom’s Guide muestran algo claro: ya no hay “la mejor laptop del año”, sino la mejor para cada estilo de vida.

Quienes priorizan movilidad y batería siguen encontrando en la MacBook Air M4 la opción más equilibrada.

Dell XPS 13 . Los profesionales que buscan potencia sin perder elegancia miran hacia la Surface Laptop 13″ o el

Razer Blade 16 . Los gamers o creadores de contenido se inclinan por la Acer Nitro V 15 o la

Y los usuarios familiares o educativos tienen opciones sólidas en los Chromebook Plus.

