¿Cuáles fueron los 10 videojuegos más buscados en Google durante 2025?

Google, el motor de búsqueda más usado en el mundo, ha publicado su lista de los 10 videojuegos más buscados durante 2025. Un termómetro virtual que puede ayudar a medir el impacto mediático de algunos de los juegos estrenados este año.

Contra todo pronóstico, Grand Theft Auto (GTA) VI, la entrega más esperada del año y que se terminó retrasando hasta el 19 de noviembre de 2026 no fue el título que lideró las búsquedas. Una extrañeza si se tiene en cuenta la expectativa que ha levantado.

Otra de las sorpresas fue Clair Obscur: Expedition 33. A pesar de ser uno de los videojuegos más comentados del año y aquel que parte como favorito para ganar el GOTY (premio a Mejor Juego del Año), tampoco es el juego más “googleado” durante este año.

Eso sí, viejos conocidos y que aparecen cada año en este ranking -Minecraft y Roblox- no rompieron su racha y fueron de los 10 juegos más buscado en Google. Esta es la lista completa con un primer lugar muy sorprendete, al menos para nosotros.

Los 10 videojuegos más buscados en Google durante 2025

ARC Raiders (este título de disparos en tercera persona fue estrenado el 30 de octubre). Battlefield 6 (esta entrega de disparos en primero persona fue lanzada el 10 de octubre). Strands (juego de sopa de letras creado por The New York Times). Split Fiction (este videojuego de Electronic Arts fue publicado el 6 de marzo). Clair Obscur: Expedition 33 (este juego de rol fue puesto a la venta el 24 de abril). Path of Exile 2 (aunque tiene acceso anticipado desde el 6 de diciembre de 2024, su estreno oficial está presupuestado para 2026). Grand Theft Auto VI (con un tiempo de desarrollo de casi 10 años, GTA VI ha costado USD 2.000 millones). Pokémon Legends: Z-A (exclusivo de Nintendo Switch 1 y 2, este título fue lanzado el 16 de octubre). Minecraft (a pesar de haber salido hace más de 15 años, Minecraft tiene una de las comunidades más grandes en el mundo). Roblox (aunque ha vivido su año más polémico, Roblox sigue dando de que hablar en internet).

Cine y videojuegos

Para que ustedes se den una idea de como el Gaming está permeando otras industrias, una de las películas más buscadas en el año fue “Minecraft Movie” un filme basado en el juego del mismo nombre. Lejos de ser un estreno más de 2025, esta cinta fue la más taquillera durante su debut y la mejor apertura para una película basada en un videojuego superando lo hecho por “Super Mario Bros” de 2019.

Durante su primer fin de semana, logró recaudar USD 313,7 millones, alcanzando después los USD 900 millones en total. Una cifra más que significativa para un filme que muchos podrían catalogar como de “nicho”, pero que ha demostrado tener una influencia global.

