Tres características que debe tener todo TV para poder disfrutar de un buen videojuego

Jugar frente al televisor con amigos sigue siendo una de las experiencias preferidas por muchos jugadores. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El televisor ha trascendido su propósito tradicional como simple pantalla. Esta evolución se debe a que las tecnologías actuales lo han convertido en el complemento ideal para cualquier consola, ya sea la PlayStation 5, la Xbox Series X|S o la Nintendo Switch 2.

“El gamer de nueva generación no acepta interrupciones; prioriza la velocidad y la sincronización perfecta como su máxima exigencia. Por ello, la elección de un televisor es una inversión estratégica“, dijo Karen Saavedra, marketing y trade manager de Caixun.

En ese orden de ideas, un televisor debe cumplir con tres requisitos esenciales para poder ser un gran compañero de juegos. Primero, y casi siendo una camisa de fuerza, es un puerto HDMI 2.1. Esta permite la transmisión fluida de señales en 4K y a 120 FPS.

Segundo, la tasa de refresco del TV debe ser de 120 Hz nativa. Esta frecuencia de actualización elimina el desenfoque en movimientos rápidos y garantiza la fluidez visual necesaria para la competitividad. Una característica estándar en casi cualquier monitor gamer.

Y tercero, las dos anteriores brindan acceso a la tecnología VRR (Variable Refresh Rate), la cual garantiza una tasa de refresco y FPS variables que evitan el desgarro de las imágenes. Además, el ALLM (Auto Low Latency Mode) permite el modo de baja latencia.

Otros ítems importantes a considerar

El auge de los servicios por suscripción como Xbox Game Pass, PlayStation Plus y Nintendo Switch Online exigen una conexión a internet estable y permanente. En ese sentido, será necesario un televisor que reciba señales de wifi a 5 GHz. Más rápidas y duraderas.

De esta forma, un televisor moderno, asegura que la inversión se traduzca en el máximo rendimiento visual y sonoro posible. Una experiencia que tanto gamers casuales como gamers dedicados van a agradecer y valorar en pro del dinero invertido en el televisor.

Ciberseguridad en el Gaming también es importante

El Reporte de Amenazas de FortiGuard Labs de Fortinet afirmó que en 2025 los ciberataques automatizados están batiendo récords. Los delincuentes ya no actúan de forma manual; ahora emplean bots y herramientas que escanean vulnerabilidades.

Solo en el país se han registrado 80.000 millones de intentos de ciberataques en 2024, y en el primer semestre de 2025 se superaron los 7.000 millones. Una muestra de la “profesionalización” de las técnicas de los ciberdelincuentes

Una de las estrategias más utilizadas es el “phishing”, que para los usuarios se traduce en correos, mensajes de chat en plataformas como Discord o invitaciones falsas en Steam o PlayStation Network, que intentan engañarlos aprovechando su confianza.

Con la ayuda de la inteligencia artificial (IA) los mensajes maliciosos no tienen errores gramaticales que delaten al atacante. Se disfrazan de ofertas exclusivas de “skins” raras, notificaciones de baneo falsas, sorteos de tarjetas de regalo o enlaces para “verificar” cuentas.

El 77% de las empresas de Gaming reportó al menos un incidente de pérdida de información privilegiada en los últimos 18 meses. Esto afecta los datos personales y bancarios asociados a una cuenta de videojuegos, pues son la forma en la que los jugadores compran juegos.

A pesar de que la inversión en ciberseguridad ha crecido del 5-7% al 10-15% del presupuesto de TI en los últimos cinco años (e incluso un 20% en el sector financiero), el problema persiste, y los gamers no están exentos de estas estadísticas.

Consejos de ciberseguridad

Una de las recomendaciones es activar la 2FA (autenticación de dos factores) en todas las cuentas de juego importantes; Steam, PlayStation Network, Xbox Live, Nintendo, Epic Games, Blizzard, Riot Games, EA Play, Rockstar Games, Ubisoft, entre otros.

Es la capa de seguridad más efectiva. Si un hacker consigue su contraseña, no podrá entrar sin ese segundo código que llega al celular. También es importante no repetir las contraseñas entre cuentas Gaming y otras plataformas. En estos casos es útil un gestor de contraseñas.

Por último, actualice regularmente sus juegos, consolas y PC. Los desarrolladores no solo añaden funciones, también cierran agujeros de seguridad por donde los hackers podrían colarse. Descargar contenido de fuentes no oficiales es una de las maneras más comunes de infectar su equipo.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.