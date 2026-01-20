JBL Quantum: así son los audífonos gamer con sonido espacial y micrófonos con IA

La más reciente serie Quantum amplía la línea de headsets para gaming de JBL con nueva tecnología de controladores de alta frecuencia y características de diseño renovadas, creadas para todo tipo de gamer. Foto: JBL

JBL amplió su apuesta por el audio para videojuegos con el lanzamiento de tres nuevos modelos de la serie Quantum, una actualización de su línea de headsets orientada a distintos perfiles de gamer.

La nueva generación está encabezada por el JBL Quantum 950X, modelo insignia desarrollado para ofrecer una ventaja competitiva en precisión, comodidad y control.

Lo acompañan los JBL Quantum 650X, de enfoque inalámbrico y versátil, y los JBL Quantum 250, con conexión por cable, pensados para acercar tecnología de audio de nivel profesional a jugadores de todos los niveles.

“Ningún competidor ofrece este nivel de tecnología acústica. Nuestra experiencia en innovación de audio se refleja claramente en los nuevos headsets JBL Quantum y en el software JBL QuantumENGINE rediseñado. Hemos desarrollado audio para gaming de nivel profesional y lo hemos hecho accesible para todos”, afirmó Carsten Olesen, presidente de Consumer Audio en Harman.

Más allá de sus diferencias de formato, los tres modelos comparten una base tecnológica común: controladores dinámicos de carbono de 50 mm, sonido espacial y sistemas de comunicación diseñados para entornos de juego competitivos. También incorporan distintas opciones de conectividad y diseño, pensadas para adaptarse a diversas plataformas y estilos de uso.

A continuación, los detalles de cada uno de los modelos presentados:

JBL Quantum 950X

El JBL Quantum 950X, modelo insignia de la nueva serie, fue diseñado desde cero para ofrecer una ventaja competitiva, tanto a jugadores que buscan escalar en los rankings como a quienes exploran mundos cinematográficos. Este headset multiplataforma combina sonido premium y comodidad duradera con un rendimiento confiable e ininterrumpido.

Sus nuevos controladores dinámicos de carbono de 50 mm ofrecen audio Hi-Res Certified rico y con distorsión ultra baja, con una respuesta mejorada en altas frecuencias que permite detectar señales sutiles dentro del juego, como pasos, recargas y cambios de posición que suelen pasar desapercibidos en otros headsets.

El JBL Quantum 950X incorpora JBL Quantum Spatial Sound, seguimiento de cabeza en 3D y cancelación activa de ruido para aumentar la inmersión y mantener a los jugadores concentrados y competitivos.

El diseño del JBL Quantum 950X prioriza la comodidad durante sesiones prolongadas de juego. La diadema patentada tipo hammock distribuye el peso de forma uniforme para una sensación prácticamente imperceptible, mientras que las almohadillas de espuma viscoelástica transpirable se mantienen frescas incluso cuando la acción se intensifica.

Cada elemento fue concebido pensando en la durabilidad, desde los materiales ligeros hasta los componentes totalmente reemplazables, incluidos el micrófono, las almohadillas, los cables y la banda hammock.

La comunicación es un aspecto clave en el gaming, y el JBL Quantum 950X integra un micrófono de brazo cardioide de 6 mm con reducción de ruido mediante inteligencia artificial, que aísla la voz del usuario del ruido de fondo. Ya sea para transmitir en vivo, coordinar estrategias con el equipo o comunicarse entre plataformas, los jugadores pueden contar con una comunicación nítida en todo momento.

En términos de autonomía y control, el JBL Quantum 950X incorpora un sistema de doble batería intercambiable en caliente y una Base Station inalámbrica que funciona como receptor de baja latencia de 2.4 GHz y como centro de control para iluminación y audio.

Con compatibilidad multiplataforma en PC, consolas y dispositivos móviles mediante 2.4 GHz, Bluetooth 5.3 o modos con cable, el JBL Quantum 950X ofrece libertad total para jugar, crear y competir sin interrupciones.

Su precio estaría alrededor de COP 1,470,836 (USD $399.95).

JBL Quantum 650X y JBL Quantum 250

Para los jugadores que buscan versatilidad con audio gaming de alto nivel, el JBL Quantum 650X ofrece gran parte de la experiencia del modelo insignia, incluyendo JBL Quantum Spatial Sound y los nuevos controladores dinámicos de carbono de 50 mm, en un formato más accesible.

Admite la misma conectividad flexible —inalámbrica 2.4 GHz, Bluetooth 5.3 y modo con cable por USB-C—, lo que garantiza un rendimiento sólido en cualquier plataforma. Su precio es de COP $658.900.

Para quienes prefieren una experiencia plug-and-play, el JBL Quantum 250 ofrece rendimiento con cable en PC, Mac, consolas y dispositivos móviles. El modelo es ligero, cómodo y está construido con el mismo diseño moderno y modular, así como con los controladores de precisión de 50 mm que definen a la nueva serie JBL Quantum, lo que lo convierte en una opción ideal para gaming diario, streaming o llamadas. Su precio es de COP $658.900.

