La Feria de Manizales abre espacio a los videojuegos: así será el evento gamer gratuito

MZL GAMER reunirá a niños, jóvenes y adultos en torno a los videojuegos y la cultura geek durante la Feria de Manizales 2026.

Entre desfiles, música y celebraciones que han marcado generaciones, la Feria de Manizales sigue demostrando que la tradición también sabe dialogar con el presente.

En su 69ª edición, la fiesta más emblemática de la ciudad abre un espacio para nuevas formas de encuentro, donde la tecnología, la creatividad y la cultura geek se integran al corazón de una celebración histórica.

En ese cruce entre memoria y futuro llega MZL GAMER, una experiencia gratuita, inmersiva e intergeneracional que convertirá a los videojuegos y al universo geek en protagonistas de la feria, con una propuesta pensada para niños, jóvenes y adultos.

Del 8 al 11 de enero, el Coliseo Mayor de Manizales abrirá sus puertas para recibir a familias completas en un espacio que combina entretenimiento, nostalgia y nuevas tecnologías, consolidándose como uno de los planes imperdibles de la Feria de Manizales 2026. Conozca la programación dando clic aquí.

Una zona gamer para todas las generaciones

MZL GAMER reunirá una amplia programación que incluye:

Torneos oficiales de FC 26 y Mortal Kombat .

Simulador de carros con realidad virtual.

Zona de videojuegos retro y arcade , ideal para revivir los mejores momentos de la infancia.

Pista de Mario Kart en vivo.

Zona Nintendo Switch y Halo.

Concurso de Cosplay Gamer , con importantes premios en efectivo.

Charlas temáticas, creadores de contenido, expositores, premios, spots e invitados especiales.

Gran Concurso de Cosplay Gamer

Uno de los grandes atractivos será el Gran Concurso de Cosplay Gamer, que contará con inscripción gratuita y premiación económica:

Primer puesto: $2.000.000.

Segundo puesto: $700.000.

Tercer puesto: $300.000.

Entrada libre y ambiente familiar

MZL GAMER se consolida como un espacio de integración cultural y tecnológica, donde la diversión, la creatividad y la innovación se unen en el marco de la feria, reafirmando que la tradición también puede jugar, crear y reinventarse.

Lugar: Coliseo Mayor de Manizales.

Fechas: del 8 al 11 de enero de 2026.

Entrada: Gratuita.

