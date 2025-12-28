Programación de la Feria de Manizales 2026 completa: eventos e invitados

La Feria de Manizales es un evento cultural y turístico de Colombia que combina desfiles, conciertos, ferias artesanales, actividades deportivas, atrayendo a miles de visitantes por su seguridad, organización e impacto económico. Foto: Feria de Manizales

El nuevo año llega cargado de celebraciones que conectan historia, identidad y alegría colectiva, y entre ellas hay una que brilla con luz propia en el corazón del Eje Cafetero. Manizales se prepara para vivir una de sus tradiciones más queridas, una fiesta que desde hace décadas reúne música, arte, cultura y encuentro ciudadano, y que se ha convertido en símbolo del carácter abierto y festivo de la ciudad: La Feria de Manizales.

Más que un evento, es una experiencia que marca el inicio del año y proyecta a Manizales ante el país y el mundo como un escenario donde la tradición y la celebración caminan de la mano.

La Feria de Manizales 2025 se realizará del 3 al 11 de enero con una programación que incluye más de 300 actividades para todos los públicos. Este es el evento más importante del municipio, y según señala el alcalde Jorge Eduardo Rojas, se proyecta la llegada de más de 400.000 visitantes, además de un impacto económico superior a los 450.000 millones de pesos, consolidando la feria como un motor fundamental para la economía local y un encuentro cultural de gran magnitud.

Si la música es lo suyo, la feria no lo decepcionará. Y es que la programación arranca el domingo 4 de enero con una imperdible Noche de Salsa, en la que Dimensión Latina y Fruko y sus Tesos pondrán a bailar al público.

El lunes 5 llegará uno de los eventos más esperados: el Pregón de Feria, que contará con la presencia de Sebastián Yatra, uno de los artistas colombianos con mayor proyección internacional. Y el martes 6, la música tomará un giro especial con Plancha Sinfónico, un espectáculo que reunirá a la Orquesta Sinfónica de Manizales y a Tormenta en una fusión única entre lo clásico y lo popular, pensada para emocionar a varias generaciones.

La programación musical continúa el miércoles 7 con una Noche Popular protagonizada por Alzate y Jhony Rivera, representantes de la música popular. Luego, el jueves 8 llega la Noche Urbana con Andy Rivera y Dálmata, atrayendo al público joven con ritmos reggaetón y urbanos. El cierre de los conciertos en la Plaza de Bolívar será el viernes 9 con una Noche Vallenata que reunirá a Los Inquietos del Vallenato y el Binomio de Oro, dos agrupaciones icónicas del género.

Pero si quiere irse por lo tradicional, el Reinado Internacional del Café es uno de los eventos más emblemáticos de la feria, con la participación de 24 candidatas provenientes de diferentes países. Las reinas llegarán durante la semana de la feria para participar en diversos eventos programados tanto en Manizales como en el área metropolitana.

Otros desfiles importantes son Carreras del Rocío, que se realizaran el martes 6, seguidas por el Desfile de las Naciones el jueves 8. Aunque el punto culminante será el viernes 9 con el Desfile Solemne de Nuestra Señora de la Macarena, eventos que en conjunto atraen a más de 400.000 personas a las calles de la ciudad.

Y si es más de deportes, la feria no se queda atrás en su oferta, pues reunirá a más de 1.000 deportistas en diversas competencias. Entre las actividades destacadas se encuentran el downhill urbano, carreras de carros de balineras, circuito ciclístico, torneo internacional de billar, motovelocidad y válida regional de X-Trial. También habrá competencias de fútbol, ultimate, baloncesto y patinaje, ofreciendo entretenimiento para los aficionados a diferentes disciplinas y promoviendo el deporte como parte integral de las festividades.

La programación se descentraliza en diferentes escenarios de la ciudad para llegar a todos los públicos. Por ejemplo:

La Media Torta acogerá el Festival Gospel, Hip Hop, Rock, DJs salseros y el Festival de Orquestas.

El Parque Ernesto Gutiérrez será sede de la Tarde de Boleros, Festival de Tunas, Festival Joven y la final de Trovas.

En el Parque Fundadores se realizarán eventos de Tango, el Festival Folclórico y actividades del Reinado Internacional del Café.

Adicionalmente, habrá atracciones como el Tobogán Arcoíris, Feria Gamer y Tierra de Inflables, además de programación especial en barrios y veredas.

Las Fondas y la Arriería funcionarán mediante alianza público-privada, mientras que el 10 de enero se realizará el Súper Concierto de la Feria organizado por Páramo y empresarios, en donde se presentarán artistas como: Silvestre Dangond, Carlos Vives, Blessd, Calibre 50, Giovanny Ayala y Hamilton.

Cinco consejos para disfrutar la feria

Si desea conocer la programación completa de los nueve días consecutivos, con información detallada sobre lugares, horarios y descripción de cada evento, consulte el siguiente enlace.

Cuide sus pertenencias personales: Durante los eventos masivos, mantenga especial atención a sus objetos personales como bolsos, celulares y billeteras. Evite exhibir artículos de valor y no lleve el celular o la billetera en los bolsillos traseros para prevenir hurtos por “cosquilleo”.

Evite riesgos al movilizarse: No conduzca bajo los efectos del alcohol y planifique con anticipación su transporte de regreso, especialmente en horarios nocturnos. El tráfico suele incrementarse durante las celebraciones, por lo que es recomendable utilizar transporte público o servicios autorizados para mayor seguridad.

Mantenga un consumo responsable: Modere el consumo de bebidas alcohólicas para evitar situaciones de vulnerabilidad.

Infórmese y respete las normas del evento: Consulte los horarios de la programación oficial y tenga en cuenta las restricciones vigentes, como la prohibición de espuma, harina, vuvuzelas u otros elementos.

Prepárese para disfrutar al máximo: Manténgase hidratado, use protector solar para los eventos al aire libre y vista ropa cómoda. Aproveche la oportunidad para conocer y disfrutar las tradiciones culturales, la música y las expresiones folclóricas que hacen únicas estas celebraciones.

