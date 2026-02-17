La IA que promete automatizar tareas locales: sus riesgos y precauciones

Foto: rawpixel.com / fon - freepik

La inteligencia artificial ha dejado de ser solo un intermediario para gestionar nuestras tareas, pues, ahora, algunas herramientas actúan por sí mismas. Ese es el caso de OpenClaw, un asistente de IA de código abierto que se ejecuta directamente en el computador del usuario. Su popularidad creció, pero tal vez la haya escuchado antes: cambió varias veces de nombre: Clawdbot, luego Moltbot y finalmente se quedó OpenClaw.

Creada por Peter Steinberger, OpenClaw se distingue de otros chatbots porque no espera instrucciones, sino que puede enviar correos, organizar archivos, controlar calendarios y manejar aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Incluso tiene la capacidad de “tomar decisiones” encadenadas, ajustando sus acciones según los resultados que va obteniendo. Pero, para lograr esto, la herramienta requiere permisos extensos que le permiten operar con cuentas de correo, aplicaciones de mensajería, navegadores, archivos locales y hasta sesiones activas.

¿Cómo funciona exactamente?

El usuario define un objetivo y OpenClaw interpreta la intención, organiza los pasos necesarios y ejecuta las acciones con las herramientas que tiene disponibles. Eso, en realidad, significa que el bot trabaja con información que el usuario entrega explícitamente (correos, mensajes, archivos o notas), pero también accede a datos necesarios para ejecutar sus tareas, incluyendo calendarios, historial de actividades e información sobre los hábitos y rutinas de quien la utiliza.

¿Qué es lo delicado? Que, además, puede llegar a manejar información de terceros, como documentos compartidos o mensajes de contactos que no usan la herramienta.

OpenClaw también puede ser manipulado mediante contenido externo, como correos o mensajes diseñados para inducir acciones no deseadas, y sus tokens y sesiones activas permiten ejecutar tareas sin que el usuario se dé cuenta.

Para utilizar OpenClaw de forma responsable, es importante descargarlo únicamente desde el sitio oficial, otorgar solo los permisos necesarios e integrar un servicio a la vez. Es importante no compartir información sensible innecesaria, mantener el dispositivo protegido con antivirus actualizado y contraseñas fuertes, y gestionar las claves API como llaves maestras, evitando guardarlas en texto plano y limitando su alcance.

Además, es importante que tenga en cuenta que debe revisar periódicamente la actividad del bot y los historiales de acciones también ayuda a detectar comportamientos anómalos antes de que se conviertan en un problema.

Las consecuencias...

Centralizar datos y automatizar tareas es útil, pero confiar ciegamente en un asistente de IA local puede exponer información crítica si no se toman precauciones adecuadas.

La herramienta ha sido objeto de suplantaciones y sitios falsos que buscan engañar a los usuarios, aprovechando incluso los cambios de nombre que sufrió y que le mencionamos al principio. Sitios como molt-bot.io, clawdbotai.app o moltbotai.cloud pueden parecer legítimos, pero en realidad están diseñados para atraer descargas engañosas. Incluso la búsqueda de plugins puede convertirse en una puerta de entrada para malware si se descargan desde fuentes no oficiales.

Según Mario Micucci, investigador de seguridad de ESET Latinoamérica, “OpenClaw centraliza información sensible y actúa con autonomía; por eso, la seguridad del dispositivo es fundamental. Un error de configuración o un acceso indebido puede tener consecuencias graves”.

Y usted, ¿usaría un asistente de IA como OpenClaw para facilitar sus tareas, o prefiere mantener el control manual de sus correos y archivos?

