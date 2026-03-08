La nueva MacBook Neo de Apple, la más barata de la historia: ¿cuál es el precio en Colombia?

El nuevo portátil llega en cuatro colores —rosa rubor, índigo, plata y amarillo cítrico— y apunta a usuarios que buscan una entrada más asequible al ecosistema Mac. Foto: Apple

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Apple presentó el MacBook Neo, un nuevo portátil con el que busca ampliar la puerta de entrada al ecosistema Mac. La compañía lo define como su laptop “más accesible hasta ahora” y anunció su preventa inmediata, con disponibilidad desde el 11 de marzo.

El equipo apunta al usuario que busca una Mac para estudio, trabajo cotidiano y movilidad. En la ficha oficial, Apple lo ubica como un portátil ligero, de 13 pulgadas, con enfoque en autonomía, tareas diarias y funciones de inteligencia artificial integradas al sistema.

Pantalla, chip y batería

Según Apple, el MacBook Neo incorpora una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, con resolución de 2408 x 1506, brillo de 500 nits y compatibilidad con 1.000 millones de colores. En rendimiento, monta el chip A18 Pro, una GPU de cinco núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos. La compañía también promete una autonomía de hasta 16 horas con una sola carga.

Apple agrega que el equipo está pensado para tareas como navegar por internet, ver contenido en streaming, editar fotos, trabajar con documentos y usar herramientas de IA en el dispositivo.

Diseño, colores y portabilidad

En diseño, Apple apuesta por una carcasa de aluminio y un peso de 1,23 kilogramos. El portátil llega en cuatro colores: rosa rubor, índigo, plata y amarillo cítrico.

El equipo incluye además Magic Keyboard, trackpad Multi-Touch, y Apple señala que existe una variante con Touch ID.

Cámara, audio y conectividad

En cámara y sonido, el MacBook Neo incorpora una FaceTime HD de 1080p, dos micrófonos y dos bocinas laterales con audio espacial y compatibilidad con Dolby Atmos, de acuerdo con Apple.

En conectividad, ofrece dos puertos USB-C, entrada para audífonos, Wi-Fi 6E y Bluetooth 6. También funciona con macOS Tahoe y suma varias funciones de continuidad con el iPhone, como Handoff, Portapapeles Universal y Duplicación del iPhone.

¿Cuál es su precio en Colombia?

En distribuidores como Mac Center e iShop, la versión de 256 GB aparece desde $2.599.000, mientras la de 512 GB está en $3.799.000.

¿Por qué la diferencia de precios?

La diferencia no se explica solo por la capacidad de almacenamiento. También influye el tratamiento tributario en Colombia. La UVT —o Unidad de Valor Tributario— es una medida que fija cada año la DIAN y que sirve para calcular topes y beneficios fiscales. Para 2026, una UVT equivale a $52.374, así que 50 UVT representan $2.618.700.

El numeral 5 del artículo 424 del Estatuto Tributario establece que los computadores personales de escritorio o portátiles cuyo valor no exceda ese tope de 50 UVT están excluidos de IVA. En la práctica, eso significa que los equipos que se venden por debajo de $2.618.700 no pagan ese impuesto, mientras que los que superan esa cifra sí quedan gravados con la tarifa general del 19%.

Por eso, la versión de 256 GB, al ubicarse en $2.599.000, queda dentro del rango excluido de IVA. En cambio, la de 512 GB, al costar $3.799.000, supera ese umbral y ya no accede a ese beneficio tributario.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.