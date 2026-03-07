Mobile World Congress 2026: los celulares y tendencias que marcaron la feria de Barcelona

El “teléfono-robot” de Honor, con su cámara robotizada en acción, durante la inauguración del Mobile World Congress (MWC), la mayor feria y vitrina mundial de tecnología móvil. Foto: AFP - MANAURE QUINTERO

Esta semana se celebró en Barcelona una nueva edición del Mobile World Congress (MWC), la gran vitrina global de la industria móvil y de la conectividad.

Durante cuatro días, el evento reunió a fabricantes, operadores, desarrolladores y ejecutivos en una feria que volvió a confirmar varias de las grandes apuestas del sector: la inteligencia artificial como eje transversal, la fotografía móvil como campo clave de competencia y la infraestructura de red como base de la próxima etapa tecnológica.

Entre teléfonos premium, conceptos llamativos y propuestas más minimalistas, el congreso dejó un mapa bastante claro de por dónde se está moviendo la industria.

El Galaxy S26 Ultra, entre aplausos

Uno de los nombres más visibles del MWC 2026 fue Samsung. Su Galaxy S26 Ultra recibió el premio Best in Show en los Global Mobile Awards, organizados por la GSMA dentro del congreso, un reconocimiento que lo puso entre los lanzamientos más comentados de la feria.

La compañía llevó a Barcelona una narrativa centrada en inteligencia artificial, privacidad y fotografía móvil. En el caso del S26 Ultra, uno de los elementos más destacados fue la Privacy Display integrada, presentada por Samsung como la primera pantalla de privacidad o antiespía incorporada en un teléfono móvil.

A eso se suman un chipset personalizado para acelerar funciones de Galaxy AI, mejoras de cámara y edición asistida por IA, además de siete años de actualizaciones de seguridad.

Además, Samsung buscó posicionar el equipo como uno de los teléfonos más atractivos para capturar contenido en escenarios exigentes, especialmente en conciertos y eventos en vivo.

Esa idea también apareció en su estrategia en Colombia, donde la marca anunció que usará la serie Galaxy S26 dentro del Festival Estéreo Picnic 2026. La apuesta pasa por convertir al dispositivo en una herramienta fuerte para grabar shows gracias a su fotografía nocturna, zoom optimizado, video estabilizado y funciones de Galaxy AI orientadas a mejorar imágenes, sonido y edición rápida de contenido para redes.

Honor se llevó las miradas por su “teléfono-robot”

Si Samsung encarnó la versión más sólida del teléfono premium, Honor apareció en Barcelona con uno de los lanzamientos más llamativos. De acuerdo con AFP, la compañía china presentó un dispositivo descrito como un “teléfono-robot” potenciado por inteligencia artificial.

Visualmente, el aparato mantiene la forma de un smartphone de última generación, pero incorpora una pequeña cápsula fijada sobre un brazo mecánico que se despliega con la cámara y que da la impresión de funcionar como una cabeza robótica. Según la empresa, ese “compañero” digital puede hacer gestos, asentir e interactuar con el usuario.

Más allá de su futuro comercial, la propuesta sirvió para resumir una de las pulsiones más visibles del MWC 2026: el teléfono ya no quiere ser solo una pantalla desde la que se ejecutan tareas, sino un asistente con comportamientos más visibles, más expresivos y más cercanos al lenguaje humano.

Xiaomi redobló su ofensiva en fotografía móvil

Xiaomi, por su parte, apostó por uno de los terrenos donde la competencia entre fabricantes sigue siendo más clara: la cámara. En Barcelona presentó globalmente la Serie Xiaomi 17, encabezada por el Xiaomi 17 Ultra, además del Leica Leitzphone, un modelo con el que profundiza su alianza con Leica.

El Xiaomi 17 Ultra fue presentado con el primer sensor principal LOFIC de 1 pulgada de la marca, el Light Fusion 1050L, orientado a ofrecer HDR de nueva generación. Lo acompaña un teleobjetivo Leica de 200 megapíxeles con zoom óptico mecánico de 75 a 100 mm, ampliable hasta 400 mm, además de grabación de video 4K a 120 fps con Dolby Vision.

El Xiaomi 17 incorpora el sensor Light Fusion 950 y un teleobjetivo flotante Leica de 60 mm, pensado para retratos y fotografía macro desde 10 centímetros, junto con una cámara frontal de 50 megapíxeles. También admite grabación en Log y Dolby Vision 4K a 60 fps.

A eso se suman dos versiones de su Photography Kit, incluida una versión Pro con empuñadura, batería extra de 2000 mAh y botones manuales dedicados para acercar más la experiencia del teléfono a la de una cámara tradicional.

El Leica Leitzphone, presentado como un dispositivo exclusivo, llevó esa narrativa un paso más allá. Xiaomi lo mostró como una pieza que combina la estética de Leica con su tecnología móvil, incluyendo un dial físico llamado Leica Camera Ring y un modo Leica Essential que, según la compañía, recrea la calidad visual de cámaras clásicas como la Leica M9 y la Leica M3.

La marca también aprovechó el MWC para ampliar su ecosistema AIoT con nuevos scooters, relojes, audífonos y baterías portátiles, una señal de que la competencia ya no se juega solo en el celular, sino en el entorno completo de dispositivos conectados.

Huawei puso el foco en la infraestructura

No todo en el Mobile World Congress gira alrededor del dispositivo que termina en el bolsillo. Y ahí es donde Huawei volvió a jugar su papel. Su participación en Barcelona se movió más en el terreno de la infraestructura que en el del producto de consumo, con un discurso centrado en redes, cómputo inteligente, automatización y sostenibilidad energética.

La compañía llevó al evento su visión de una “inteligencia infinita”, una idea que, más allá del tono corporativo, apunta a un mensaje concreto: la siguiente etapa de la inteligencia artificial no depende solo de teléfonos más capaces, sino de redes y sistemas que permitan procesar enormes volúmenes de datos con menor latencia y mayor autonomía.

En ese marco, Huawei puso el foco en la evolución hacia el 5.5G, las primeras arquitecturas experimentales de 6G, la computación en el borde de la red y la aplicación de esa infraestructura a sectores como fábricas, logística y redes eléctricas.

La otra cara del congreso: teléfonos para usar menos el teléfono

Pero no todo en Barcelona apuntó a sumar más funciones y más inteligencia. Una de las curiosidades del MWC 2026 fue el espacio que ganaron los llamados “dumb phones” o teléfonos minimalistas, promovidos como alternativa a la saturación digital y a la economía de la atención.

EFE y AFP coincidieron en registrar esa tendencia como una de las paradojas del evento. En la gran feria mundial de la hiperconectividad también hubo lugar para marcas que defienden dispositivos pensados para reducir el tiempo frente a la pantalla.

Uno de los casos más visibles fue Light, cuya propuesta pasa por teléfonos con pantalla básica, funciones limitadas y sin redes sociales. La idea, según sus voceros, no es abandonar la tecnología, sino usarla como herramienta y no como una máquina diseñada para retener la atención.

En una línea distinta apareció Balance Phone, una propuesta impulsada en Barcelona que intenta ubicarse entre el celular básico y el smartphone tradicional. Su objetivo es mantener aplicaciones útiles como WhatsApp o Spotify, pero bloquear de forma estructural aquellas que concentran buena parte del tiempo de uso recreativo.

Jolla, una apuesta europea

Dentro de esa corriente también destacó Jolla, la empresa finlandesa que presentó en Barcelona su nuevo teléfono como una alternativa esencialmente europea. El dispositivo, lanzado en diciembre y presentado ahora en el MWC, acumuló unas 10.000 preventas y tiene prevista la entrega de sus primeras unidades en junio, según AFP.

Más allá de la cifra, lo interesante del caso es su enfoque. El teléfono de Jolla integra un sistema operativo propio, algo poco habitual en un mercado dominado casi por completo por Android y iOS. La empresa, formada en parte por antiguos empleados de Nokia, pasó varios años enfocada en software antes de volver con una apuesta de hardware que busca diferenciarse por esa independencia. Según su director general, el equipo permite usar aplicaciones como WhatsApp, Signal o Spotify, incluso sin los servicios de Google.

En conclusión, el Mobile World Congress 2026 dejó, en conjunto, una imagen bastante clara del momento que vive la industria. Por un lado, la carrera por hacer teléfonos más inteligentes, más creativos y más integrados con otros dispositivos.

Por otro, el interés creciente por alternativas que prometen más control, menos saturación y otra relación con la tecnología.

