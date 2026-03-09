QLED, Neo QLED y OLED: ¿cuál es la diferencia y qué cambia en la imagen?

La experiencia cambia según el uso: una sala muy iluminada, una película de noche o un partido pueden favorecer tecnologías distintas. Foto: Cortesía Samsung

Comprar un televisor ya no consiste solo en elegir tamaño, precio o marca. También implica entender qué significan siglas como QLED, Neo QLED y OLED, que suelen aparecer juntas en vitrinas y fichas técnicas, pero que no responden al mismo principio de funcionamiento.

Aunque puedan sonar parecidas, las diferencias entre una y otra sí influyen en la experiencia de uso: no se ve igual una película oscura de noche que un partido en una sala llena de luz.

La clave para entenderlas está en una idea simple. QLED y Neo QLED pertenecen al universo de los televisores con iluminación LED, mientras que OLED funciona con píxeles que emiten luz por sí mismos. A partir de ahí cambian el contraste, el brillo, la profundidad de los negros y la manera en que cada pantalla responde a distintos entornos.

QLED: una tecnología pensada para reforzar color y brillo

Según Samsung, la tecnología QLED utiliza Quantum Dot o puntos cuánticos, materiales ultrafinos que ayudan a producir colores con mayor precisión y a mejorar el brillo de la pantalla. La compañía explica que estos puntos emiten distintos colores de luz según el tamaño de sus partículas, lo que permite una reproducción más precisa y eficiente del color.

RTINGS coincide en la base general, aunque la aterriza de forma más técnica: QLED es, en esencia, un televisor con retroiluminación LED al que se le añaden puntos cuánticos para mejorar la producción de color.

Por ejemplo, si una persona suele ver televisión durante el día, con cortinas abiertas o en una sala muy iluminada, un QLED puede resultar conveniente por su enfoque en brillo y color.

Piénselo con un partido de fútbol a las tres de la tarde: el reto no es solo que la imagen se vea bien, sino que no pierda contraste por culpa de la luz del ambiente.

Neo QLED: una evolución dentro de la familia QLED

Según Samsung, Neo QLED incorpora Quantum Mini LED, luces mucho más pequeñas que los LED convencionales. De acuerdo con la compañía, esto permite integrar más puntos de iluminación en menos espacio y controlar mejor la luz en pantalla, con beneficios en contraste, brillo y precisión.

La diferencia importante aquí es que Neo QLED no es una tecnología totalmente separada de QLED, sino una evolución dentro de esa misma familia. Sigue siendo un televisor LED, pero con un sistema de iluminación más preciso.

En la práctica, esto puede verse en una escena nocturna de una serie o una película: por ejemplo, una calle oscura con un aviso luminoso o un subtítulo blanco sobre fondo negro. La apuesta de Neo QLED es controlar mejor esa luz para que no se derrame tanto sobre las zonas oscuras.

OLED: otra lógica, píxel por píxel

Según Samsung, la tecnología OLED utiliza píxeles autoiluminados que pueden encenderse o apagarse de forma individual, sin necesidad de retroiluminación trasera. Eso permite lograr pantallas ultradelgadas, negros profundos y una experiencia especialmente fuerte en escenas oscuras.

RTINGS refuerza esa idea y sostiene que la gran ventaja del OLED está precisamente en ese control individual de cada píxel. Por eso concluye que esta tecnología ofrece una ventaja clara en contraste y en visualización en habitaciones oscuras.

El ejemplo más fácil es una película vista de noche, con la habitación apagada. Si la escena muestra un cielo negro, una linterna o una vela en medio de la oscuridad, el OLED puede apagar por completo ciertas zonas de la pantalla y separar mejor la luz del negro. Eso le da una profundidad que suele destacar más en ese tipo de contenidos.

En conclusión

La diferencia central es esta: QLED mejora color y brillo sobre una base LED; Neo QLED lleva esa misma lógica un paso más allá con Mini LED; y OLED cambia el enfoque al iluminar cada píxel de manera individual.

