LG presentó en Colombia su primer televisor de 100 pulgadas

El pasado jueves 4 de septiembre de 2025, la selección de Colombia aseguró su cupo a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Un evento no solo importante para las redacciones de deportes del país, pues el combinado patrio vuelve a un Mundial de fútbol después de ocho años, sino también para el mundo de la tecnología.

El hecho de que la ‘tricolor’ tenga presencia en uno de los dos eventos deportivos más importantes del mundo dispara las ventas de televisores en el país. En marzo de 2018, a vísperas de Rusia 2018, se pronosticó un aumento del 35% en la venta de TV’s en el país en comparación con el año anterior. Y durante Brasil 2014, la mejor Copa Mundial de Colombia, el incremento fue del 10%.

Ahora, habiendo pasado el trago amargo de quedarse fuera de Catar 2022, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo y comandado por James Rodríguez le devuelve la alegría al pueblo colombiano de ver a su equipo en una Copa del Mundo. Por eso, los grandes fabricantes en el país ya piensan en los productos que ofrecerán para esta época mundialista.

Nuevo LG QNED Mini-LED AI de 100 pulgadas

El nuevo televisor LG QNED Mini-LED AI de 100 pulgadas fue presentado para el mercado colombiano el pasado 9 de septiembre de 2025. Mismo día que el equipo nacional de Colombia jugó su último partido en la eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y reconociendo que en el país el deporte más popular es el fútbol, la empresa surcoreana le dio la bienvenida en Colombia a su primer televisor de 100 pulgadas. Este nuevo producto en su portafolio viene equipado con una pantalla QNED Mini LED que busca asemejarse a la tecnología Oled.

Además, incluye Affectionate Intelligence, la IA de LG que promete adaptarse al usuario, reconocer sus preferencias y recomendarle contenido. Algo útil para ver fútbol el próximo año, pero también películas de gran formato, series y videojuegos gráficamente exigentes.

La fiebre mundialista

“Estamos orgullosos de traer al país un televisor que redefine lo que significa disfrutar el fútbol en casa. Queremos que los colombianos sientan la emoción del estadio en su propio hogar y que cada partido sea vivido en grande sin perder definición”, apuntó Laura Victoria Piñeros, especialista de marca en LG Electronics Colombia.

Su resolución es de 4K, escalable incluso en contenidos y partidos de fútbol que no estén transmitidos o grabados en esta calidad de imagen. Adicionalmente, su tecnología AI Sound ajusta el audio para que las voces de los narradores convivan con la atmósfera del estadio.

“Nuestro procesador con IA personaliza el sonido de acuerdo al usuario que esté utilizando el TV. Por ejemplo, si nota la presencia particular de alguna de las personas registradas en nuestra plataforma, va a configurar la experiencia de acuerdo a sus gustos”, aseguró Catherin Ospina, gerente de mercadeo para LG Electronics a El Espectador durante el evento de presentación.

Personalización con IA

Catherin Ospina también le dijo a este diario que desde 2024 LG le asegura a todos sus clientes actualizaciones anuales del sistema operativo hasta por cinco años. Según ella, esto entendiendo que las personas en Colombia cambian de televisor cada cuatro años.

“Antes había que sacrificar resolución para poder tener las pantallas más grandes. Ahora, puedes tener un TV de 100 pulgadas y mantener la fluidez y naturalidad en pantalla con colores increíblemente fieles a la realidad”, manifestó la gerente de mercadeo.

De acuerdo con LG, este nuevo QNED Mini-LED AI está centrado en aquellos televidentes fanáticos de los deportes como el fútbol, la Fórmula 1 y las mejores producciones del mundo, asegurando calidad de imagen en un tamaño de 100 pulgadas poco usual, al menos en Colombia.