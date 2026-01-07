RayNeo Air 4 Pro: las nuevas gafas de realidad aumentada pensadas para ver series y jugar

RayNeo Air 4 Pro tiene compatibilidad con smartphones, portátiles y consolas, incluida la Nintendo Switch 2. Foto: TCL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el marco de CES 2026, RayNeo presentó las Air 4 Pro, un nuevo modelo de gafas de realidad aumentada que introduce una novedad técnica poco habitual en este segmento: compatibilidad nativa con HDR10.

Según la compañía y medios especializados, se trata del primer dispositivo AR —realidad aumentada— en incorporar este estándar, habitual en televisores y monitores, a un formato portátil y personal.

El planteamiento del producto es claro. Lejos de posicionarse como una plataforma de productividad avanzada o de realidad mixta compleja, las Air 4 Pro están concebidas como un visor personal de gran formato, orientado principalmente al consumo de contenidos audiovisuales y al juego en movilidad, conectado siempre a dispositivos externos.

Procesamiento dedicado y enfoque en la imagen

Como menciona la página especializada Profesional Review, el corazón del sistema es el procesador Vision 4000, un chip diseñado para gestionar la visualización y aplicar mejoras de vídeo en tiempo real. Entre sus funciones se incluyen el reescalado de contenidos SDR a HDR y la conversión de vídeo 2D a 3D, con el objetivo de mejorar la calidad percibida sin depender exclusivamente del hardware al que se conectan las gafas.

RayNeo describe la experiencia visual como equivalente a una pantalla virtual de 201 pulgadas vista a seis metros de distancia, con una profundidad de color capaz de representar más de mil millones de tonos, una referencia habitual en este tipo de dispositivos para contextualizar su uso, aunque la experiencia final depende de factores como la óptica y el campo de visión.

Audio integrado en colaboración con Bang & Olufsen

Como menciona Fanáticos del Hardware, en el apartado sonoro, RayNeo ha trabajado junto a Bang & Olufsen en un sistema de audio integrado compuesto por cuatro altavoces y guías de onda acústica. El objetivo es dirigir el sonido de forma más precisa hacia los oídos del usuario y reducir la fuga sonora al exterior, sin recurrir a auriculares independientes.

No se trata de un sistema aislante, sino de una solución pensada para priorizar comodidad y rapidez de uso en contextos como viajes o espacios públicos, aceptando los límites propios de un audio integrado frente a soluciones dedicadas.

Diseño ligero y conectividad universal

Las RayNeo Air 4 Pro tienen un peso declarado de 76 gramos, un factor clave para su uso prolongado. Incorporan un diseño orientado a la portabilidad y se conectan mediante USB-C a dispositivos con salida de vídeo, lo que amplía su compatibilidad a smartphones, portátiles y consolas, incluida la Nintendo Switch 2.

Este enfoque evita la dependencia de un sistema operativo propio y refuerza su papel como pantalla externa personal, pensada para escenarios de uso ocasional y móvil.

Precio y lanzamiento

De acuerdo con información publicada por Mashable, las TCL RayNeo Air 4 Pro se lanzarán el 25 de enero con un precio de USD 299 (COP 1,113,723), una cifra por debajo de otras propuestas de gafas AR comparables en el mercado.

Además de las RayNeo Air 4 Pro, TCL aprovechó CES 2026 para mostrar una nueva generación de tecnologías y productos impulsados por inteligencia artificial, con un énfasis marcado en visualización, dispositivos inteligentes y soluciones para el hogar conectado.

Nuevas tecnologías de visualización

Uno de los anuncios centrales fue la introducción de la tecnología SQD-Mini LED, que TCL describe como una evolución del Mini LED convencional. Esta propuesta transforma la atenuación local tradicional en una arquitectura de Precise Dimming, con control más granular de la luz en toda la pantalla.

A esto se suma la integración de Súper QLED y un panel de filtro de color ultra, orientados a mejorar la estabilidad del color, el brillo máximo y la vida útil del panel.

Sobre esta base, TCL presentó el X11L, definido por la compañía como el primer televisor del mundo impulsado por SQD-Mini LED. El modelo incorpora hasta 20.736 zonas de atenuación, un brillo máximo anunciado de 10.000 nits y cobertura del 100% del espacio de color BT.2020 en todas las escenas, apoyado en el panel WHVA 2.0 de CSOT.

En diseño, destaca un perfil más delgado y un marco prácticamente inexistente bajo el concepto Virtually ZeroBorder.

En software, TCL anunció avances en la integración de Google TV con Gemini, ampliando funciones de interacción como búsquedas mejoradas y herramientas creativas.

A esto se suma la llegada de Dolby Vision 2, una nueva generación del estándar HDR que, según la compañía, estará disponible en las series X y C de televisores TCL durante 2026 mediante actualizaciones OTA.

Cuidado visual y productividad

En dispositivos móviles, TCL presentó el NXTPAPER 70 Pro, impulsado por NXTPAPER 4.0, con foco en reducir la fatiga ocular mediante distintos modos de visualización accesibles desde una tecla dedicada.

En la misma línea, la compañía mostró la tablet eNote TCL Note A1 NXTPAPER, orientada a lectura, escritura y productividad, con herramientas apoyadas en IA y una experiencia que busca emular el papel.

Hogar inteligente, movilidad y nuevas formas de interacción

Más allá de las pantallas, TCL amplió su portafolio con soluciones inteligentes para el hogar, incluyendo sistemas de climatización, refrigeración, lavado, cerraduras inteligentes y gestión energética, todos integrados bajo un enfoque de automatización y eficiencia apoyado por IA.

En entretenimiento y nuevas interfaces, la compañía presentó el proyector PlayCube y TCL AiMe, descrito como un robot compañero modular con capacidades de interacción adaptativa. Para conectividad, destacó el TCL 5G Mobile WiFi P50, con soporte para 5G mmWave y opciones de carga rápida e inalámbrica.

Finalmente, TCL también dio visibilidad a sus colaboraciones en diseño y materiales, como TCL NXTHOME y TCL ECORA, este último desarrollado con un enfoque en sostenibilidad mediante el uso de cerámica de porcelana reciclada.

En conjunto, los anuncios de TCL en CES 2026 dibujan una estrategia amplia que conecta tecnología de visualización, inteligencia artificial y ecosistemas inteligentes.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.