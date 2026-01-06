La startup de inteligencia artificial xAI, de Elon Musk, recauda USD 20.000 millones

La inversión se estuvo preparando durante meses y Nvidia tenía previsto aportar hasta USD 2.000 millones. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) Foto: AFP - LIONEL BONAVENTURE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La startup de inteligencia artificial xAI, propiedad de Elon Musk, completó una ronda de financiación por US$20.000 millones con inversores como Nvidia Corp., Valor Equity Partners y la Autoridad de Inversiones de Catar, según informó la compañía.

La inversión se estuvo preparando durante meses y Nvidia tenía previsto aportar hasta USD 2.000 millones, según informó anteriormente Bloomberg. La empresa, que no especificó los montos individuales de las inversiones ni desglosó las partes de deuda y capital de la ronda, señaló que entre los inversores también se encuentran Stepstone Group, Fidelity Management & Research Co., MGX y Baron Capital Group.

xAI, la empresa de Musk, tiene previsto ampliar su enorme complejo de centros de datos en Memphis con la compra de un tercer edificio en la zona, lo que elevaría la capacidad informática de inteligencia artificial de la compañía a casi 2 gigavatios, según afirmó Musk.

La noticia se dio a conocer justo el mismo día que el director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, dijo que los esperados procesadores Rubin para centros de datos de su compañía ya están en producción y que los clientes pronto podrán probar la tecnología.





Los seis chips de una nueva generación de equipos informáticos —que llevan el nombre de la astrónoma Vera Rubin— ya regresaron de los socios de manufactura y avanzan según lo previsto para su despliegue por parte de los clientes en el segundo semestre del año, dijo Huang en la feria CES en Las Vegas.

“La demanda es realmente alta”, advirtió. La creciente complejidad y adopción del software de inteligencia artificial está ejerciendo presión sobre los recursos informáticos existentes, lo que crea la necesidad de muchos más, agregó Huang. Las acciones de su empresa subieron 2% hasta USD 191,86 en Nueva York. Han avanzado alrededor de 28% en el último año.

Una alerta para la IA de Musk

El pasado 2 de enero se supo que el chatbot de inteligencia artificial Grok, de Elon Musk, ha creado imágenes sexualizadas de personas, incluidos menores, en la red social X en respuesta a indicaciones de usuarios en los últimos días, lo que provocó el rechazo de autoridades, incluido el gobierno francés.

Grok creó y publicó imágenes de menores con vestimenta mínima, en aparente violación de su propia política de uso aceptable, que prohíbe la sexualización de niños. Algunas de las imágenes fueron retiradas posteriormente.





El gobierno francés acusó a Grok de generar contenido sexual “claramente ilegal” en X sin el consentimiento de las personas, y advirtió que el caso podría vulnerar la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Dicha normativa exige a las grandes plataformas mitigar el riesgo de difusión de contenido ilegal, señaló el país en un comunicado.

Representantes de xAI, la empresa que desarrolla Grok y opera X, no respondieron a solicitudes de comentarios. El chatbot Grok publicó el viernes un mensaje en X en respuesta a preguntas de usuarios en el que afirmó haber identificado “fallas en las medidas de seguridad” que estaban siendo corregidas “con urgencia”. El mensaje coincidió con lo dicho por el empleado de xAI Parsa Tajik, quien había publicado antes que “el equipo está trabajando para reforzar aún más” los controles.

Por ahora, con todas las banderas rojas arriba, el mundo de las IA sigue acelerando a toda velocidad, pues la competencia es tan avanzada como la tecnología misma que representa. Una carrera que a punta de sprints va marcando el tamaño de una maratón, con dorsales tan poderoso como IBM, NVIDIA, Google (Alphabet), Microsoft, OpenAI, Anthropic, entre otras.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚