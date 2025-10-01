Microsoft 365 integra inteligencia artificial Copilot para competir con ChatGPT

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Microsoft Corp. está integrando su servicio de suscripción de inteligencia artificial para consumidores en Office, apostando a que la omnipresencia de la suite de productividad ayudará a la empresa a competir mejor contra ChatGPT de OpenAI.
El mayor fabricante de software del mundo anunció el miércoles una nueva categoría de precios más alta para Microsoft 365, que incluye un chatbot integrado y funciones de IA, como la generación de imágenes, junto con el paquete actual de Word, Excel, Outlook y otras aplicaciones de Office.
Los clientes que actualmente pagan por el chatbot Copilot Pro, basado en el teléfono y la web, acabarán por migrar, según declaró Yusuf Mehdi, director de marketing de consumo de Microsoft.
Desde que se asoció con OpenAI, Microsoft se ha apresurado a incorporar la inteligencia artificial a su gama de productos. Pero, cada vez más, las dos empresas compiten por los clientes.
La aplicación personal Copilot de Microsoft compite directamente con ChatGPT, líder del mercado. OpenAI también ha ido ganando terreno entre las empresas, fuente de la gran mayoría de los ingresos de Microsoft.
Microsoft comenzó a ofrecer funciones de inteligencia artificial a los usuarios individuales del paquete anteriormente conocido como Office a partir de una actualización que hizo en enero y vino acompañada de una subida de precios. Pero los suscriptores experimentaron límites de uso al probar funciones como la creación o edición de imágenes.
El nuevo nivel Microsoft 365 Premium de la empresa costará USD 19,99 al mes, un centavo menos que ChatGPT Plus y el Copilot Pro, que pronto dejará de comercializarse.
La oferta incluye el asistente de investigación con inteligencia artificial desarrollado por la empresa y la capacidad de generar más imágenes, junto con otras herramientas que ya están disponibles para los clientes corporativos de Microsoft.
Los usuarios Premium cuyas empresas no pagan por Copilot tendrán la opción de llevar esas funciones de IA al trabajo, lo que les permitirá utilizar Copilot para editar un documento o clasificar correos electrónicos.
“Mucha gente está llevando la IA al trabajo, y ahora tenemos una oferta que creo que es la mejor para ellos”, dijo Mehdi.
La empresa seguirá vendiendo Microsoft 365 a USD 10 al mes para usuarios individuales o a USD 13 al mes para un plan familiar. Las versiones del paquete de productividad que Microsoft vende a las empresas no se ven afectadas por el cambio.
Mehdi dijo que la compañía contaba con casi 90 millones de usuarios individuales de pago de Microsoft 365. Aunque se negó a revelar cuántas personas pagaban por Copilot Pro.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.