Nintendo Switch y PlayStation 5 la rompen en ventas, pero ¿y Xbox Series X|S?

Nintendo Switch 1 (2017), PlayStation 5 (2020 y Xbox Series X|S (2020).

Desde 2020, año de lanzamiento de la PlayStation 5 y Xbox Series X|S, el mundo de los videojuegos ha acusado a esta generación de ser un eslabón “perdido” en la historia, pero las ventas de al menos una de estas consolas dicen todo lo contario.

Sony confirmó el pasado 5 de febrero de 2026 que había despachado ocho millones de PS5 entre octubre y diciembre del año pasado. Esta cifra posiciona el conteo final en 92,2 millones de unidades, muy cerca de los 102,4 millones de la PlayStation 1.

Nintendo Switch 1, estrenada en 2017, también goza de buena salud. El 3 de febrero de este año se convirtió en la plataforma más exitosa en la historia de la empresa. Superó a la Nintendo DS (2005) ubicando la cifra de ventas en 155,3 millones.

Xbox Series X|S en la “olla”

¿Y Xbox Series X|S? Aunque hace años Microsoft dejó de publicar reportes oficiales, las estimaciones más realistas hablan de entre 30 y 34 millones de consolas comercializadas. Un número ínfimo en comparación con la competencia.

Una caída del 29% al 32% que explicaría porque la compañía estadounidense busca adelantarse a todos en la próxima generación. Aunque no hay una declaración de parte de la X verde, su acuerdo con AMD apunta a que la nueva Xbox Magnus, más parecida a un PC consolizado que a una plataforma tradicional, llegaría en 2027.

Una fecha por lo menos 12 meses antes del lanzamiento que tiene presupuestado Sony con su PlayStation 6. Incluso, voces más audaces dentro de la industria hablan de que la generación de la PS5 podría durar 10 años, es decir, hasta 2030.

Nintendo Switch 2 tampoco para

La décima generación, la misma de Xbox Magnus y PlayStation 6, fue iniciada en 2025 por Nintendo con su Switch 2, la cual también es un éxito rotundo. La segunda consola híbrida de la marca nipona ha despachado más de 17 millones de unidades en menos de un año.

Una cifra de ventas que le entrega el rotulo del mejor debut de un sistema de juegos en la historia del Gaming y la plataforma de Nintendo que más rápido se ha vendido. Algo que habla de la enorme popularidad de la consola entre los jugadores móviles.

Un nicho de mercado en el que tanto Sony como Microsoft quieren entrar. El primero con una segunda consola portátil que se lanzaría a la par con la Xbox Magnus en 2027, y el segundo con una plataforma lanzada a la par con la PS6.

Conclusiones de la “guerra de consolas” moderna

Sin duda el que tiene mejor panorama para el futuro es Nintendo. Es la única empresa con dos consolas en el mercado igual de exitosas. Adicionalmente, aún no estrena un videojuego estrella, como un Mario o un The Legend of Zelda, que mueva aún más la caja registradora. Lo que le entrega una margen de mejora muy grande.

Por el lado de Sony, la situación es favorable. PlayStation 5 fue el sistema de juegos más comercializado en diciembre de 2025 y este año tiene como gran estreno GTA VI. Sin temor a equivocarnos, el lanzamiento más grande en la historia de la industria.

Un hecho que también beneficia a Xbox y sus modelos Series X y Series S (de menor potencia gráfica). Habrá que esperar como se sigue moviendo el mercado del Gaming, pero lo único cierto es que los videojuegos viven un gran momento y aún no llegan a su punto más alto como mercado de entretenimiento digital.

Las consolas más vendidas de la historia

Consola Unidades Año 1 PlayStation 2 160,6 millones 2000 2 Nintendo Switch 1 155,3 millones 2017 3 Nintendo DS 154,0 millones 2004 4 Nintendo Game Boy 118,6 millones 1989 5 PlayStation 4 117,2 millones 2013 6 PlayStation 1 102,4 millones 1994 7 Nintendo Wii 101,6 millones 2006 8 PlayStation 5 92,2 millones 2020 9 PlayStation 3 87,4 millones 2006 10 Xbox 360 86,0 millones 2005 11 Nintendo Game Boy Advance 81,5 millones 2001 12 PlayStation Portable (PSP) 80,0 millones 2005 13 Nintendo 3DS 75,9 millones 2011 14 Nintendo Entertainment System (NES) 61,9 millones 1985 15 Xbox One 58,0 millones 2013 16 Super Nintendo 49,1 millones 1990 17 Sega Mega Drive 39,5 millones 1988 18 Xbox Series X|S 34,0 millones 2020 19 Nintendo 64 32,9 millones 1996 20 Atari 2600 30,0 millones 1977 21 Xbox 24,0 millones 2001 22 Nintendo GameCube 21,7 millones 2001 23 Nintendo Switch 2 17,3 millones 2025 24 PlayStation (PS) Vita 15,6 millones 2011 25 Nintendo Wii U 13,5 millones 2012

