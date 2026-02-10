Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Tecnología
Videojuegos

Nintendo Switch y PlayStation 5 la rompen en ventas, pero ¿y Xbox Series X|S?

La primera Switch es la consola más vendida en la historia de la compañía y la de Sony está muy cerca de alcanzar a la PlayStation 1.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
10 de febrero de 2026 - 10:30 p. m.
Nintendo Switch 1 (2017), PlayStation 5 (2020 y Xbox Series X|S (2020).
Nintendo Switch 1 (2017), PlayStation 5 (2020 y Xbox Series X|S (2020).
Foto: Canva
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Desde 2020, año de lanzamiento de la PlayStation 5 y Xbox Series X|S, el mundo de los videojuegos ha acusado a esta generación de ser un eslabón “perdido” en la historia, pero las ventas de al menos una de estas consolas dicen todo lo contario.

Sony confirmó el pasado 5 de febrero de 2026 que había despachado ocho millones de PS5 entre octubre y diciembre del año pasado. Esta cifra posiciona el conteo final en 92,2 millones de unidades, muy cerca de los 102,4 millones de la PlayStation 1.

Vínculos relacionados

ROG Xbox Ally X: ¿Vale lo que cuesta?
Xbox y su objetivo de lanzar juegos “exclusivos” para su consola y PS5 al mismo tiempo
La PlayStation 6 no llegará en 2027: esto dijo un experto sobre la próxima consola de Sony

Nintendo Switch 1, estrenada en 2017, también goza de buena salud. El 3 de febrero de este año se convirtió en la plataforma más exitosa en la historia de la empresa. Superó a la Nintendo DS (2005) ubicando la cifra de ventas en 155,3 millones.

Video Thumbnail

Xbox Series X|S en la “olla”

¿Y Xbox Series X|S? Aunque hace años Microsoft dejó de publicar reportes oficiales, las estimaciones más realistas hablan de entre 30 y 34 millones de consolas comercializadas. Un número ínfimo en comparación con la competencia.

Una caída del 29% al 32% que explicaría porque la compañía estadounidense busca adelantarse a todos en la próxima generación. Aunque no hay una declaración de parte de la X verde, su acuerdo con AMD apunta a que la nueva Xbox Magnus, más parecida a un PC consolizado que a una plataforma tradicional, llegaría en 2027.

Una fecha por lo menos 12 meses antes del lanzamiento que tiene presupuestado Sony con su PlayStation 6. Incluso, voces más audaces dentro de la industria hablan de que la generación de la PS5 podría durar 10 años, es decir, hasta 2030.

Video Thumbnail

Nintendo Switch 2 tampoco para

La décima generación, la misma de Xbox Magnus y PlayStation 6, fue iniciada en 2025 por Nintendo con su Switch 2, la cual también es un éxito rotundo. La segunda consola híbrida de la marca nipona ha despachado más de 17 millones de unidades en menos de un año.

Una cifra de ventas que le entrega el rotulo del mejor debut de un sistema de juegos en la historia del Gaming y la plataforma de Nintendo que más rápido se ha vendido. Algo que habla de la enorme popularidad de la consola entre los jugadores móviles.

Un nicho de mercado en el que tanto Sony como Microsoft quieren entrar. El primero con una segunda consola portátil que se lanzaría a la par con la Xbox Magnus en 2027, y el segundo con una plataforma lanzada a la par con la PS6.

Video Thumbnail

Conclusiones de la “guerra de consolas” moderna

Sin duda el que tiene mejor panorama para el futuro es Nintendo. Es la única empresa con dos consolas en el mercado igual de exitosas. Adicionalmente, aún no estrena un videojuego estrella, como un Mario o un The Legend of Zelda, que mueva aún más la caja registradora. Lo que le entrega una margen de mejora muy grande.

Por el lado de Sony, la situación es favorable. PlayStation 5 fue el sistema de juegos más comercializado en diciembre de 2025 y este año tiene como gran estreno GTA VI. Sin temor a equivocarnos, el lanzamiento más grande en la historia de la industria.

Un hecho que también beneficia a Xbox y sus modelos Series X y Series S (de menor potencia gráfica). Habrá que esperar como se sigue moviendo el mercado del Gaming, pero lo único cierto es que los videojuegos viven un gran momento y aún no llegan a su punto más alto como mercado de entretenimiento digital.

Video Thumbnail

Las consolas más vendidas de la historia

ConsolaUnidadesAño
1PlayStation 2160,6 millones2000
2Nintendo Switch 1155,3 millones2017
3Nintendo DS154,0 millones2004
4Nintendo Game Boy118,6 millones1989
5PlayStation 4117,2 millones2013
6PlayStation 1102,4 millones1994
7Nintendo Wii101,6 millones2006
8PlayStation 592,2 millones2020
9PlayStation 387,4 millones2006
10Xbox 36086,0 millones2005
11Nintendo Game Boy Advance81,5 millones2001
12PlayStation Portable (PSP)80,0 millones2005
13Nintendo 3DS75,9 millones2011
14Nintendo Entertainment System (NES)61,9 millones1985
15Xbox One58,0 millones2013
16Super Nintendo49,1 millones1990
17Sega Mega Drive39,5 millones1988
18Xbox Series X|S34,0 millones2020
19Nintendo 6432,9 millones1996
20Atari 260030,0 millones1977
21Xbox 24,0 millones2001
22Nintendo GameCube21,7 millones2001
23Nintendo Switch 217,3 millones2025
24PlayStation (PS) Vita15,6 millones2011
25Nintendo Wii U13,5 millones2012

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Videojuegos

Nintendo Switch

Nintendo Switch 1

ventas de la Switch

ventas de la Switch 1

cuántas Nintendo Switch se han vendido

PlayStation 5

PS5

ventas de la PlayStation 5

ventas de la PS5

cuántas PS5 se han vendido

Xbox Series X|S

Xbox Series X

Xbox Series S

Xbox

ventas de la Xbox Series

ventas de la Xbox Series X|S

cuántas Xbox Series X|S se han vendido

Nintendo Switch 2

ventas de la Switch 2

cuántas Nintendo Switch 2 se han vendido

Xbox Magnus

PlayStation 6

GTA VI

cuándo sale GTA VI

GTA VI en PS5

GTA VI en Xbox

las consolas más vendidas de la historia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.